 《纽约时报》：特朗普私人电话遭中俄窃听 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2018

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时政风云

《纽约时报》：特朗普私人电话遭中俄窃听

《纽约时报》周三报道称，特里普总统的私人手机一直受到中俄间谍的窃听，中方甚至根据通话内容试图影响美国政治。

USA North Carleston - Donald Trump beim Gespräch mit seinem Smartphone (picture-alliance/AP Photo/M. Rourke)

纽时：特朗普私用手机长期遭监听

（德国之声中文网）据媒体报道，中俄两国一直在窃听美国总统特朗普的移动电话通讯。《纽约时报》援引一些现任及前任美国政府工作人员报道说，来自中俄两国的间谍破解了特朗普总统未加密的私用手机，特朗普总统同所有朋友的私人通话都是使用这部手机。报道称，中国方面利用窃听到的内容，试图对美国政治施加影响。据称，工作人员曾多次警告特朗普总统，这部电话已被窃听，但他仍坚持使用这部电话。迄今为止，美国总统府拒绝就上述报道发表评论。

《纽约时报》报道称，中方试图利用窃听获得的信息，分析特朗普的真实想法，他对什么人言听计从，以及如何对他施加影响等等。中方最重要的目的是避免中美贸易战的进一步升级。

Symbolbild | Geheimdienst (picture-alliance/dpa/O. Berg)

《纽约时报》报道称，中方试图利用窃听获得的信息，分析特朗普的真实想法。

《纽约时报》报道称，中国官员利用一些中国商人和其他同北京有关联的人士，向特朗普的朋友们灌输一些观点，希望以此对特朗普施加影响。

今年以来，华盛顿地区数次发生手机遭监控事件加大了有关方面的忧虑。今年三月，国土安全部曾致函数名参议员，通知他们有人试图用IMIC捕捉器监控他们的手机。

Symbolbild | Geheimdienst (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Seco)

今年以来，华盛顿特区多次发生手机遭监控的事件。

美国联合通讯委员会一名官员曾在一次会议上表示，移动通讯被监控的问题已经非常严重，有些监控设备有可能被犯罪分子或外国政府所利用。

《华盛顿邮报》今年六月曾报道称，一份联邦层面的调查报告显示，白宫及其他一些敏感地点附近去年曾捕获到窃取手机通讯的信号。

对于中方涉嫌窃听美国总统通话内容的报道，中国媒体周四予以反唇相讥。官媒《环球时报》一篇报道称："美国人挺有意思的。明明他们是世界上情报监听能力最强的国家，并且一直监听外国领导人的勾当。这一点看看斯诺登的棱镜门就知道。但他们怎么老渲染外国"监听威胁"呢?"中国外交部发言热华春莹在例行记者会上表示，若特朗普使用苹果机遭监听，那建议他使用华为手机。

 

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