《纽约时报》《大纪元时报》互怼  谁在散布虚假信息

（德国之声中文网）《纽约时报》宣称，当年在街头免费派发的《大纪元时报》借助极具进攻性的脸书战略和传播右翼错误信息，已经发展成为重要的“反华和亲特朗普的媒体帝国。”



这篇署名凯文·罗斯（Kevin Roose）的文章写道：“首先，它支持特朗普总统，将他视为法轮功与中国执政的共产党激烈斗争中的盟友。中共在二十年前禁止了法轮功，并在此后一直对其学员进行迫害。《大纪元时报》对美国政治的相对均衡的报道变得更加党派化，有更多的文章明确支持特朗普并批评他的反对者。



与此同时，《大纪元时报》还将宝押在重要的美国社交媒体脸书上，该报及其附属机构采用了一种全新战略， 包括创建数十个脸书账户，刊登热门视频吸引读者，以此扩大订阅量，并将流量带回到其具有党派色彩的新闻报道。





《纽约时报》称，借助脸书等社交媒体，《大纪元》已成为拥有数千万粉丝的重要右翼媒体。文章称，通过社交媒体战略以及散布耸人听闻的阴谋论，《大纪元时报》已经成为具有全球影响力的“虚假信息的传播机器。”



面对《纽约时报》措辞尖锐的批评，《大纪元时报》也发表文章予以回击。这篇题为《大纪元回应纽时不实报导：轻事实 重偏见》的文章写道：罗斯为这篇关于《大纪元时报》的文章至少用了八个月的时间。然而，结果是令人失望的。罗斯没有试图公正地描述《大纪元时报》作为一个新兴媒体的形象，而是用不合事实、含沙射影和歪曲报导的方式，试图抹黑竞争对手。 ”



文章称，《纽约时报》及其作者对大纪元的批评，“让人对这篇文章背后的意图产生疑问。”《大纪元时报》的文章写道：“罗斯对我们批评中共及其不断侵犯人权的立场特别不满。他淡化了对虐待行为的描述，声称这些报导‘过于夸张’。这种对中共不同寻常的辩护和姑息，在道德上是可质疑的。多年来，《纽约时报》一直在寻求扩大进入中国市场的机会，并接受中国国有媒体的数百万美元的广告收入。”



《大纪元时报》指出，《纽约时报》文章中所谓《大纪元时报》经营“点击农场”和散布“阴谋论”的指控一一予以驳斥，并称《纽约时报》作者“断章取义”以及“个人偏见”。《大纪元时报》文章最后还指控文章作者试图“淡化”中共对法轮功的迫害。文章写道：“这正中中共的下怀，多年来中共一直致力于影响美国媒体。这样的文章对中共来说极有价值，因为可以利用这些文章进行内部宣传，为其持续的迫害辩护。 ”



根据《维基百科》的介绍，《大纪元时报》是一份发行多语种及多国域性平面报刊的国际新闻机构。编辑总部位于美国华盛顿。无国界记者引述新闻自由组织称，大纪元以批评中国共产党当局，尤其是中国共产党当局侵犯人权的行为而闻名。该报由法轮功支持者于2000年在纽约创办，该报网络版有21种语言，纸本有中、英、法、德、韩、俄等10多种语言版本，于全球约35国家发行免费、收费版共150万份。



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