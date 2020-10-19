 《纽约时报》《大纪元时报》互怼  谁在散布虚假信息 | 文化经纬 | DW | 26.10.2020

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《纽约时报》《大纪元时报》互怼  谁在散布虚假信息

 10月25日，《纽约时报》发表长篇调查性报道，宣称具有法轮功背景的《大纪元时报》已经成为“散布虚假信息的重要右翼媒体”。而《大纪元时报》也在第一时间做出回应，称《纽约时报》文章断章取义“正中中共下怀”。  

Ausgaben der New York Times (picture-alliance/dpa/O. Spata)

（德国之声中文网）《纽约时报》宣称，当年在街头免费派发的《大纪元时报》借助极具进攻性的脸书战略和传播右翼错误信息，已经发展成为重要的“反华和亲特朗普的媒体帝国。” 
  
这篇署名凯文·罗斯（Kevin Roose）的文章写道：“首先，它支持特朗普总统，将他视为法轮功与中国执政的共产党激烈斗争中的盟友。中共在二十年前禁止了法轮功，并在此后一直对其学员进行迫害。《大纪元时报》对美国政治的相对均衡的报道变得更加党派化，有更多的文章明确支持特朗普并批评他的反对者。
  
与此同时，《大纪元时报》还将宝押在重要的美国社交媒体脸书上，该报及其附属机构采用了一种全新战略， 包括创建数十个脸书账户，刊登热门视频吸引读者，以此扩大订阅量，并将流量带回到其具有党派色彩的新闻报道。 
  

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对于北京当局来说，今年有太多的敏感纪念日：比如达赖喇嘛出走印度70周年，天安门民主运动遭镇压30周年。而20年前的七月22日，北京当局正式取缔法轮功，并由此展开了旷日持久的打压行动。

美国总统特朗普周三在华盛顿接见了数名来自各国的宗教迫害生还者或其家属，其中也有4名来自中国的代表，包括法轮功、维吾尔人、藏传佛教与基督徒。 对于将保守基督徒视为他主要支持者的特朗普来说，宗教自由已逐渐成为他外交政策中重要的一环。

《纽约时报》称，借助脸书等社交媒体，《大纪元》已成为拥有数千万粉丝的重要右翼媒体。文章称，通过社交媒体战略以及散布耸人听闻的阴谋论，《大纪元时报》已经成为具有全球影响力的“虚假信息的传播机器。”
  
面对《纽约时报》措辞尖锐的批评，《大纪元时报》也发表文章予以回击。这篇题为《大纪元回应纽时不实报导：轻事实 重偏见》的文章写道：罗斯为这篇关于《大纪元时报》的文章至少用了八个月的时间。然而，结果是令人失望的。罗斯没有试图公正地描述《大纪元时报》作为一个新兴媒体的形象，而是用不合事实、含沙射影和歪曲报导的方式，试图抹黑竞争对手。 ”
   
文章称，《纽约时报》及其作者对大纪元的批评，“让人对这篇文章背后的意图产生疑问。”《大纪元时报》的文章写道：“罗斯对我们批评中共及其不断侵犯人权的立场特别不满。他淡化了对虐待行为的描述，声称这些报导‘过于夸张’。这种对中共不同寻常的辩护和姑息，在道德上是可质疑的。多年来，《纽约时报》一直在寻求扩大进入中国市场的机会，并接受中国国有媒体的数百万美元的广告收入。”
  
《大纪元时报》指出，《纽约时报》文章中所谓《大纪元时报》经营“点击农场”和散布“阴谋论”的指控一一予以驳斥，并称《纽约时报》作者“断章取义”以及“个人偏见”。《大纪元时报》文章最后还指控文章作者试图“淡化”中共对法轮功的迫害。文章写道：“这正中中共的下怀，多年来中共一直致力于影响美国媒体。这样的文章对中共来说极有价值，因为可以利用这些文章进行内部宣传，为其持续的迫害辩护。 ”
   
根据《维基百科》的介绍，《大纪元时报》是一份发行多语种及多国域性平面报刊的国际新闻机构。编辑总部位于美国华盛顿。无国界记者引述新闻自由组织称，大纪元以批评中国共产党当局，尤其是中国共产党当局侵犯人权的行为而闻名。该报由法轮功支持者于2000年在纽约创办，该报网络版有21种语言，纸本有中、英、法、德、韩、俄等10多种语言版本，于全球约35国家发行免费、收费版共150万份。


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