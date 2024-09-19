纽约时报：位于匈牙利的BAC是以色列创办的幌子公司

黎巴嫩真主党成员周二、周三两天连续受到通信设备爆炸的袭击，死伤惨重。日本ICOM公司告知早已不生产爆炸的对讲机。纽时爆料称以色列是爆炸事件的幕后主使。

（德国之声中文网）黎巴嫩真主党成员使用的对讲机9月18日被遥控引爆，造成至少20人死亡，450人受伤。事发时，聚集的人们正在为一天前因呼叫器引爆而丧生的人举行葬礼。

周三（9月18日）发生爆炸的对讲机上贴有"ICOM"和"Made in Japan"标签。日本ICOM回应称，"IC-V82是一款手持无线电对讲机，从2004年到2014年10月期间生产和出口，包括出口到中东。它大约在10年前停产，从那时起，我们公司就不再发货。"

该公司曾警告市面上流通着假冒产品，尤其是已停产的型号。一名安全部门消息人士称，这些对讲机是真主党5个月前购买的。黎巴嫩通讯部表示，这些IC-V82无线电设备不是由认证的代理商提供，没有获得正式许可。

日本ICOM回应称，对讲机10年前已不再生产 图像来源: Anwar Amro/AFP

BAC唯一真正的客户是真主党

直到目前，以色列既没有证实也未否认在爆炸中扮演了任何角色，但是据《纽约时报》援引不愿透露姓名的以色列国防和情报官员的报道，以色列至少是周二呼叫器爆炸是幕后主使 。

报道称，总部位于匈牙利的BAC咨询公司，事实上是以色列创办的一个幌子公司，依据合同代表台湾公司金阿波罗生产呼叫器。据这些官员的透露，以色列至少还创办了两家空壳公司，以掩盖制造呼叫器者的以色列情报官员身份。

《纽约时报》写道，BAC确实接受了普通客户，并为此生产了一系列普通呼叫器，但它唯一真正重要的客户是真主党。"据三名情报官员说，这些炸弹是单独制造的，里面的电池掺有PETN炸药"。

(综合报道)

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