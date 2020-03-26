 纽约恐步武汉后尘？特朗普:暂不封城 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2020

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时政风云

纽约恐步武汉后尘？特朗普:暂不封城

新冠疫情在美国大规模爆发，目前感染总人数已超12万，其中纽约、新泽西和康涅狄格三州加起来占到一半。特朗普此前曾表示考虑对相关地区采取强制隔离措施，但还是决定只敦促民众避免出行。

USA | Coronavirus | New York (Reuters/J. Moon)

（德国之声中文网）尽管新冠疫情严峻，特朗普仍然决定暂时不对纽约、新泽西和康涅狄格三个州发布强制隔离命令。这位美国总统在推特上发布消息称，在白宫新冠病毒工作小组的建议之下，经过与三个联邦州州长的磋商，他已经要求美国疾控中心（CDC）向三个州的居民发出"强烈警告"，提醒人们在未来14天内不要进行非必要的国内旅行。

不过上述警告不适用于医疗机构、金融服务业以及食品工业等领域的从业人员。政府并未下达全面的出行禁令和限制措施，只是提醒民众在出行时，必须要采取防护措施。

纽约成为"美国版本的武汉"？

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纽约成疫情爆发中心

"有些人认为，应该把纽约整个隔离，因为那里是疫情的重灾区"，特朗普在宣布上述决定之前曾经发推文表示，很多纽约人现在想要跑到佛罗里达去，"这不是我们想要看到的"。特朗普认为，也许出于这个考虑，应该"对纽约、新泽西和康涅狄格州的部分地区进行封锁"。这三个联邦州一共有超过3千万居民。

位于美国东海岸的纽约州目前已经成为美国新冠疫情的重灾区，而纽约市又是其中心。据统计，目前纽约州累计确诊病例已经超过5万，新泽西州也有1万余，再加上康涅狄格州，三个州的总病例数量就超过美国确诊总人数的一半。不过，在纽约进行的新冠病毒测试也比其它地区明显更多。

根据美国霍普金斯大学公布的数字，截至周日，美国全境内确诊感染新冠病毒的人数达到12.4万多，2191人死亡，其中有三分之一是在纽约州。

USA | Coronavirus | New York | Temporäres Krankenhaus (Getty Images/AFP/B. R. Smith)

纽约的賈維茨會議中心（ Jacob K. Javits Center）已经被改造成了“方舱医院”

"我认为强制隔离是非法的"

纽约州州长科莫（Andrew Cuomo）此前与特朗普进行了会晤。他在接受媒体采访时对所谓的"强制隔离"命令表示怀疑。这样的措施一定会导致社会混乱，整体经济可能会数月乃至数年都无法恢复。"我不知道这样的措施从法律角度来看该如何实施，我也不知道这样的措施从医学角度来看能达到什么效果"，科莫表示，"我认为这是非法的。"

纽约市有超过8百万人口，是美国最大的城市，也是全球经济与文化中心。

USA Corona-Pandemie Andrew Cuomo (picture-alliance/dpa/J. Minchillo)

纽约州州长科莫（Andrew Cuomo）：强制隔离？“我认为这是非法的”

"希望与团结"

在一个月前，美国总统特朗普还对新冠病毒在本国大范围扩散的可能性表示怀疑。现在针对他的批评声越来越高，人们指责他面对危机反应过于迟缓，导致美国面对突如其来的疫情大爆发措手不及。专家预测，美国的疫情还将继续恶化。纽约州州长科莫认为，该州还需要两至三周的时间才能到达感染人数上升曲线的高点。

周六，特朗普亲自送别了"安慰号"海军医疗船（Comfort），该船只配备了1000个病床床位，将于周一抵达纽约，并对那里的抗疫工作提供支援。他说，这艘船将带去"希望与团结的信号"。

USA Corona-Pandemie Lazarettschiff Comfort (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy)

美国“安慰号”海军医疗船（Comfort）将于周一抵达纽约

纽约当地医疗机构此前已经多次发出警告，那里的医疗资源没有对民众大范围感染新冠病毒做好准备。政府估计，纽约州一共至少需要3万台呼吸机，而目前只有1.1万台可供使用。

雨涵/任琛（法新社、美联社等）

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