纽约市长呼吁白宫为“中国病毒”说法向美国华人道歉

（德国之声中文网）1月4日，新年第一天刚刚宣誓就任的纽约市长亚当斯（Eric Adams）在记者会上表示："现任美国总统应该站出来，以美国人民的名义向华人社区道歉......我希望他对这个国家的华人居民说，我们为说过的话，做过的事道歉。在疫情期间，我们造成了人们与华人社区的对立。"

在记者会上，亚当斯还宣布了一系列帮助唐人街和该市其他地方小商家的倡议。他说，他将在当日向拜登发出正式信函，并表示，"我们永远不会允许椭圆形办公室（美总统办公室）被用来攻击我们国家的人"。

白宫目前尚未对此做出置评。民主党人士一直谴责特朗普常谈论新冠病毒来源于中国，并在一次集会上称新冠是"功夫流感"，并指这些表态鼓励了反亚裔言论。

在总统竞选期间，拜登将特朗普围绕中国和病毒的言论称为"随意的种族歧视"。今年5月，拜登签署了一项立法，以打击反亚裔仇恨犯罪上升。之前在三月中旬，佐治亚州发生大规模枪击事件中，造成8人死亡，其中6人是亚裔女性。

根据加州州立大学圣贝纳迪诺分校（San Bernardino）仇恨与极端主义研究中心的数据，去年第一季度，在美国最大城市中向警方报告的反亚洲仇恨犯罪同比增长189％。同期纽约此类犯罪增长262％。

（据彭博社）

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