 纽约市长呼吁白宫为”中国病毒“说法向美国华人道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.01.2022

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时政风云

纽约市长呼吁白宫为”中国病毒“说法向美国华人道歉

美国纽约新任市长亚当斯呼吁，白宫应该就前总统特朗普将新冠称为“中国病毒”等言论向美国华人公开道歉。

USA Bürgermeisterwahl New York | Eric Adams

纽约新市长亚当斯（Eric Adams）

（德国之声中文网）1月4日，新年第一天刚刚宣誓就任的纽约市长亚当斯（Eric Adams）在记者会上表示："现任美国总统应该站出来，以美国人民的名义向华人社区道歉......我希望他对这个国家的华人居民说，我们为说过的话，做过的事道歉。在疫情期间，我们造成了人们与华人社区的对立。"

在记者会上，亚当斯还宣布了一系列帮助唐人街和该市其他地方小商家的倡议。他说，他将在当日向拜登发出正式信函，并表示，"我们永远不会允许椭圆形办公室（美总统办公室）被用来攻击我们国家的人"。

白宫目前尚未对此做出置评。民主党人士一直谴责特朗普常谈论新冠病毒来源于中国，并在一次集会上称新冠是"功夫流感"，并指这些表态鼓励了反亚裔言论。

Tulsa US Präsident Trump | Wahlkampf

特朗普在2020年6月的一次竞选集会上称新冠病毒是“功夫流感”

在总统竞选期间，拜登将特朗普围绕中国和病毒的言论称为"随意的种族歧视"。今年5月，拜登签署了一项立法，以打击反亚裔仇恨犯罪上升。之前在三月中旬，佐治亚州发生大规模枪击事件中，造成8人死亡，其中6人是亚裔女性。

根据加州州立大学圣贝纳迪诺分校（San Bernardino）仇恨与极端主义研究中心的数据，去年第一季度，在美国最大城市中向警方报告的反亚洲仇恨犯罪同比增长189％。同期纽约此类犯罪增长262％。

（据彭博社）

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美众议院通过决议 谴责"中国病毒"等言论

美国众议院通过一项决议，谴责与新冠病毒大流行有关的歧视亚裔群体的言行，包括美国总统特朗普多次提及的"中国病毒"和"功夫流感"等说法。  

矛头又指中国 特朗普：北京恐蓄意让病毒扩散

美国总统特朗普周四批评中国可能蓄意让新冠病毒扩散到全球，让各界担忧中美关系进一步恶化。与此同时，即将访台的美国卫生部长阿札尔并未公开评论中国处理新冠疫情一事，只说访问台湾主要是重申美台合作。  

亚特兰大枪击案后 民众集会反对暴力声援亚裔

成百上千的人在佐治亚州首府亚特兰大举行集会，抗议本周这里发生的枪击案件，事件中共有八人死亡，其中六名为亚裔妇女。示威者呼吁结束美国社会中仇视亚裔的现象。  

种族歧视？美国按摩店多名亚裔遇袭身亡

美国佐治亚州三家按摩店遭袭击，8人被枪杀，其中多人系亚裔女性。维权组织警告指出，自新冠疫情爆发以来，美国亚裔遭受的袭击越发频繁。  

疫情爆发后首次竞选造势 特朗普又语出惊人

在俄克拉荷马州的塔尔萨，特朗普举行了自新冠危机以来首场大型竞选集会。他在讲话时称新冠病毒为"功夫流感"，他表示，美国确诊病例为全球之首是因为病毒检测范围推高了病例数量。  

中国批美国将病毒溯源“政治化”

美国情报部门周五发布更新版新冠病毒溯源报告后，中国方面再度予以强烈驳斥，称这一报告是彻头彻尾的谎言，是将病毒问题政治化。  

特朗普告别白宫　再怨「中国病毒」扯后腿

特朗普即将在1月20日卸任，他在告别演说中一一回顾了4年的政策与成果，他提到自己是「几十年来第一位没有发动新战争的总统」，也说自己发起的运动才「刚刚开始」。  

美情报机构：恐永远无法确认新冠起源

美国国家情报总监办公室周五发表最新报告指出，新冠病毒究竟是由动物传人或是实验室外泄，两种假设的证据都很薄弱，但能肯定的是新冠病毒不是生化武器。  

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