纽约市长呼吁白宫为”中国病毒“说法向美国华人道歉

美国纽约新任市长亚当斯呼吁，白宫应该就前总统特朗普将新冠称为“中国病毒”等言论向美国华人公开道歉。
（德国之声中文网）1月4日，新年第一天刚刚宣誓就任的纽约市长亚当斯（Eric Adams）在记者会上表示："现任美国总统应该站出来，以美国人民的名义向华人社区道歉......我希望他对这个国家的华人居民说，我们为说过的话，做过的事道歉。在疫情期间，我们造成了人们与华人社区的对立。"
在记者会上，亚当斯还宣布了一系列帮助唐人街和该市其他地方小商家的倡议。他说，他将在当日向拜登发出正式信函，并表示，"我们永远不会允许椭圆形办公室（美总统办公室）被用来攻击我们国家的人"。
白宫目前尚未对此做出置评。民主党人士一直谴责特朗普常谈论新冠病毒来源于中国，并在一次集会上称新冠是"功夫流感"，并指这些表态鼓励了反亚裔言论。
在总统竞选期间，拜登将特朗普围绕中国和病毒的言论称为"随意的种族歧视"。今年5月，拜登签署了一项立法，以打击反亚裔仇恨犯罪上升。之前在三月中旬，佐治亚州发生大规模枪击事件中，造成8人死亡，其中6人是亚裔女性。
根据加州州立大学圣贝纳迪诺分校（San Bernardino）仇恨与极端主义研究中心的数据，去年第一季度，在美国最大城市中向警方报告的反亚洲仇恨犯罪同比增长189％。同期纽约此类犯罪增长262％。
（据彭博社）
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美国总统特朗普周四批评中国可能蓄意让新冠病毒扩散到全球，让各界担忧中美关系进一步恶化。与此同时，即将访台的美国卫生部长阿札尔并未公开评论中国处理新冠疫情一事，只说访问台湾主要是重申美台合作。
在俄克拉荷马州的塔尔萨，特朗普举行了自新冠危机以来首场大型竞选集会。他在讲话时称新冠病毒为"功夫流感"，他表示，美国确诊病例为全球之首是因为病毒检测范围推高了病例数量。