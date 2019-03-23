纽约州有意取缔步枪协会NRA

（德国之声中文网）美国步枪协会（The National Rifle Association）是美国拥枪权游说团体的中坚力量，然而这一格局也许很快就会出现变化。历经18个月的调查取证，纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James)对NRA提讼。詹姆斯说，多年以来，该组织内部充满了"欺诈和滥用"。她表示，NRA执行副总裁拉皮耶（ Wayne LaPierre）及其他3名高层管理人员贪污了数额庞大的会员费，"他们把协会当成了自家的存钱罐，任意掠夺。"据称，仅3年时间内，NRA就因此损失了6400多万美元。这位女检察官称，有鉴于此，该组织必须解体。

4名嫌疑人被控挪用公款支付豪华旅游，并为亲友提供有利可图的项目。仅拉皮耶一人，据称就在3年时间里，为非洲户外游及私人用车花费了360万美元。在此期间，他本人曾8次乘坐私人飞机前往巴哈马群岛，在一艘NRA服务商捐赠的游艇上度假。此外，他还被控未经协会监事会同意，擅自为自己签订价值1700万美元的退休金合同。

步枪协会祸不单行华盛顿州也惹上官司

周四，华盛顿州也对全国步枪协会及一家在当地注册的基金会提起了诉讼。华盛顿州总检察官拉辛（ Karl Racine)宣布，步枪协会违规使用了数以百万计的基金会款项。全国步枪协会在美国属于公益机构，因此需要接受特殊条款的约束。

不过，全国步枪协会立即驳斥了相关指控，称这一切都是11月大选前的政治手法。步枪协会主席梅多斯（Carolyn Meadows）气愤地表示："这一切明显是政治上拿分的企图，是要打压共和党内的反左意见领袖。"总检察官詹姆斯是民主党人，而步枪协会则属于极端保守派势力，传统上更倾向于共和党。

就步枪协会遭起诉，特朗普总统表示，这真是"一件糟糕的事情"。他建议，在纽约注册的步枪协会迁往德克萨斯州，以便在那里过上"美好的生活"。稍后，特朗普发推称，"极左的纽约"要毁掉步枪协会，而其竞选对手民主党人拜登则会取消民众拥有枪支的权利 。他写道："他们想拿走你们的枪支，毫无商量余地。他们要取消警察，没收枪支。"

特朗普多次指责民主党试图取消宪法第二修正案赋予民众的拥枪权。而事实上，民主党只是要求强化枪支法。一般认为，枪支问题将是选战中双方争论的焦点之一。

全国步枪协会是美国极具影响力的院外游说团体之一，自称拥有会员500万。数十年来，该组织一直坚决反对控枪运动，但他们采取的部分行动也引起诸多争议。

达扬 / 凝炼 （法新社，美联社，德新社，路透社）

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