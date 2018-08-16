纽约大学取消医科生学费

纽约大学周四宣布，该校将为在校以及未来的医科大学生们豁免学费，目的是减轻学生债务负担，并鼓励更多的人学习医学。

该校表示，基于"赞助人、校友以及朋友们"的慷慨解囊，将使该计划得以实施。今后无论家庭贫富和考试成绩，医科学生就将被豁免一年55018美元的学费。不过，被豁免的费用中不包括学生每年平均27000美元的生活和行政管理费用。

纽约大学医学院院长罗伯特·格罗茨曼博士（Dr. Robert Grossman）表示："由来自社会各个阶层的医生来为我们多元化的社会提供服务，无疑是最佳的选择。另外，那些立志当医生或外科大夫的年轻人，不应当因为担心未来债台高筑而放弃这一志向。"

纽约大学还在一份声明中称，由于不堪学费债务负担，很多医科学生不愿意选修未来收入普通的专业，比如，妇产科以及儿科。

美国医科大学联合会提供的数据显示，医科学生毕业时的平均债务为20万2千美元，而毕业于像纽约大学这类私立院校的医生平均学费债务则高达30万美元，私立医科学生占全体医科学生的21%。

纽约大学朗格尼健康中心董事会主席肯尼迪·朗格尼（Kenneth Langone）表示："我们的期望是，通过向社会各个阶层开放医科学业，促成全美国医学教育的转型。"

周四，标志医科新生第一学年开学的"白羊节"庆典活动结束之际，校方出乎意料地宣布了豁免学费的消息。

这批93名新生由此成为这一新政策的第一批受益者，其他350名在校医科生也将被豁免学费。

纽约大学宣布，美国排名前十的医科专业中，纽约大学是唯一一个豁免学费的学校。

达扬 / 乐然 （法新社）