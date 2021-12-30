纽约公寓大火酿19人死亡逾60伤

（德国之声中文网）美国纽约市布朗克斯区（Bronx）周日（9日）一栋19层楼高的公寓发生大火，市长艾瑞克·亚当斯（Eric Adams）表示，至少19人死亡，死者中有9名儿童。

当地报导称，当局出动了数百名的消防员，且在公寓楼的每层楼都发现有人遇难，该市的消防官员表示，这场疑似由电暖炉引发的大火是当地近年最严重的火灾之一。

救援人员表示，总共有大约60人受伤，十几人在医院，情况危急，亚当斯在接受CNN采访时说：「这将是（纽约）史上最严重的火灾之一。」

纽约市长的高级顾问林格尔（Stefan Ringel）称，住在大楼里的居民很多是来自西非冈比亚的移民，截至目前仍有13人在住院治疗，情况危急。他表示，事发大楼的附近过去曾是个庞大的穆斯林社区。



「以为是假警报」

这场大火发生在纽约时间上午11点左右，火势迅速蔓延到整栋公寓，虽然当局称整栋公寓都有烟雾警报器，有名被救出的男子向媒体指出，由于经常警报器常误报，他对警报已经麻木了。

被救出的居民指出「因为烟雾太大，无法逃脱」，住户路易斯·罗萨（Luis Rosa）说，他周日被火灾警报惊醒，起初不以为然，以为是大楼定期发出的误报之一。但当他的手机上出现讯息通知时，他和母亲就开始担心。

而就在那时候，烟雾开始飘进他所在的13楼，同时他也听到远处的警笛声。当时，罗萨试图打开前门，但烟雾太浓，无法逃生。他向美联社表示，我们他们跑下楼，因为这样最终会窒息而死，因此「唯一能做的就是等待」。

当地消防局长员丹尼尔·尼格罗（Daniel Nigro）在周日（9日）的记者会上说说：「搜救人员们在每层楼的楼梯间都发现受害者，在救出他们的时候，很多人都已经没有呼吸心跳。」

大火怎么发生？

尼格罗说，大火是由一个故障的电暖炉所引起，火势迅速从电暖炉所在的楼层窜到二楼和三楼，因起火的公寓房门并未关上，导致浓烟在整栋大楼内蔓延。

一些被困在公寓里的居民砸破窗户让空气进入，也有部分居民在门下方塞湿毛巾阻挡烟雾。尼格罗更早前曾说，烟雾如此浓郁，是「前所未见」。

纽约市长亚当斯正式上任约莫一个多星期就遇到这场悲剧，他向遇难者表示哀悼，并在推特上表示：「我们今天失去了19位邻居。」并希望大家与他一起为受难者祈祷，特别生命嘎然而止的9名无辜的年轻人。

（路透社、法新社、美联社、德新社）

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