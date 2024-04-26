纽约上诉法院推翻韦恩斯坦性侵罪判决

纽约上诉法院下令对#MeToo运动中具有里程碑意义的韦恩斯坦案件进行重新审判。多数派法官意见认为，主审法官采纳了无效证词，犯下严重错误，影响了陪审员的决定。

（德国之声中文网）纽约上诉法院周四（4月25日）推翻了2020年对好莱坞前电影制片人韦恩斯坦（Harvey Weinstein）的性犯罪判决，并下令重新审判。一份4比3的判决书中称，该法院发现在这一推动#MeToo运动里程碑式的审判中存在错误。

韦恩斯坦案判决为何被推翻？

纽约上诉法院认为，之前的判决因采纳了无效证词而犯下了严重错误。

“我们的结论是，初审法院错误地采纳了未被指控的、据称针对相关指控罪行原告以外的人的过去性行为的证词。”法院的多数意见说。

法院宣布：“对这些严重错误的补救措施是重新审判。”

法院表示：“允许对未经检验的不良行为提出指控，贬损了被告的人品，但却无法证明他们在针对他们提出的刑事指控方面的可信度，这是滥用司法自由裁量权。”

韦恩斯坦的律师在提出上诉时辩称，主审法官伯克（James Burke）允许三名与本案无关的女性出庭作证，从而影响了审判。

持反对意见的法官辛加斯（Madeline Singas）说，多数派法官是在“粉饰事实，以符合公说公有理婆说婆有理的叙述”。她说，这延续了“在涉及性暴力的案件中推翻陪审团有罪判决的令人不安的趋势”。

她争辩说：“多数派的裁定延续了过时的性暴力概念，并允许侵害者逃避责任。”

指控者称翻案“不公正”

“今天的新闻不仅令人沮丧，而且极不公正。”一群被称为“打破沉默者”的女性说，她们联合起来揭露了韦恩斯坦和其他人的不当性行为。“但这一裁决并没有削弱我们的经历或真相的有效性，它只是一个挫折。”该小组在一份声明中说，“我们将继续为各地的幸存者伸张正义”。

曼哈顿地区检察官办公室发言人塔特尔（Emily Tuttle）表示，该办公室将“竭尽所能”重审此案，并“坚定不移地履行我们对性侵幸存者的承诺”。

韦恩斯坦律师团队的负责人艾达拉（Arthur Aidala）告诉记者：“我们知道韦恩斯坦没有得到公正的审判。”他说：“有些人在我们的社会中非常不受待见，但我们仍然必须对他们公平地使用法律。”

韦恩斯坦被判决的犯罪行为

韦恩斯坦因2006年性侵一名制片助理和2013年袭击一名女演员而分别被判犯有刑事性行为罪和三级强奸罪，在纽约监狱服刑23年。

这项定罪已维持了四年多。

这名电影制片人还于2022年在洛杉矶的另一起强奸案中被定罪，获刑16年。这意味着即使纽约的判决被推翻，他也将继续在监狱服刑。《纽约时报》报道称，韦恩斯坦在加利福尼亚州的犯罪仍然成立，并将转移到那里的监狱。

韦恩斯坦的审判是在2017年出现对他的数十项指控之后进行的，这引发了全球对电影业不端性行为和性侵犯的反思。



（美联社、路透社、法新社）



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