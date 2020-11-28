纽时：拜登称不会立即取消第一阶段贸协

(德国之声中文网) 根据《纽约时报》12月1日的报导，美国总统当选人拜登表示他不会立即采取行动取消美国与中国签署的第一阶段贸易协议。

拜登在接受《纽约时报》专栏作家访问时说：「我不会立即采取任何行动，这也包含不立即调整任何现行的关税。我不会让偏见影响我的选项。」

根据中国与美国签署的第一阶段贸易协议协议，中国同意在2020年与2021年增加购买至少2000亿美元的美国产品和服务。此外，第一阶段贸易协议包含了美国对价值2500亿美元的中国工业品加征的25%关税。不少美国制造商都使用这些商品和零件。另一方面，中国也对价值超过1000亿美元的美国进口商品征收报复性关税。

拜登认为，对付中国的最佳策略是首先让其盟友都站在 「同一阵线」。《纽约时报》的专栏还写道，拜登表示他会针对中国的「霸行」推出对应的政策，其中包含窃取知识产权丶倾销产品丶非法补贴企业以及强迫美国公司进行技术转移。

杨威廉/张慈 (路透社、纽约时报)

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