 纽时：拜登称不会立即取消第一阶段贸协 | 经济纵横 | DW | 02.12.2020

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经济纵横

纽时：拜登称不会立即取消第一阶段贸协

《纽约时报》12月1日报导，拜登表示他上任後不会立即取消中国与美国签署的第一阶段贸易协议，也不会调整任何现行关税。他说，首要目标是让盟友站在同一阵线。

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总统当选人拜登希望修复与国际上其他盟友的关系

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一直被认为是特朗普忠实队友的美国司法部长巴尔说的这段话，无疑是给总统声称的选举舞弊浇一大桶冷水。不过白宫还是继续高喊选举舞弊。

在特朗普杯葛选举结果的背景下，总统当选人拜登比惯例还要晚开始听取对熟悉政务至关重要的「总统每日简报」。同一天，他宣布将组织一个自由派主导的经济团队，意图借此重振疫情后的经济。

候任总统拜登任命其竞选团队的骨干组建白宫新闻团队。美国历史上将出现第一个全部由女性担任要职的白宫公关队伍。

(德国之声中文网) 根据《纽约时报》12月1日的报导，美国总统当选人拜登表示他不会立即采取行动取消美国与中国签署的第一阶段贸易协议。

拜登在接受《纽约时报》专栏作家访问时说：「我不会立即采取任何行动，这也包含不立即调整任何现行的关税。我不会让偏见影响我的选项。」

根据中国与美国签署的第一阶段贸易协议协议，中国同意在2020年与2021年增加购买至少2000亿美元的美国产品和服务。此外，第一阶段贸易协议包含了美国对价值2500亿美元的中国工业品加征的25%关税。不少美国制造商都使用这些商品和零件。另一方面，中国也对价值超过1000亿美元的美国进口商品征收报复性关税。

拜登认为，对付中国的最佳策略是首先让其盟友都站在 「同一阵线」。《纽约时报》的专栏还写道，拜登表示他会针对中国的「霸行」推出对应的政策，其中包含窃取知识产权丶倾销产品丶非法补贴企业以及强迫美国公司进行技术转移。

杨威廉/张慈 (路透社、纽约时报) 

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