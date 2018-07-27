纽时出版人面斥特朗普: 抨击媒体危险且有害

(德国之声中文网) 美国总统特朗普与《纽约时报》出版人面对面坐下来谈是20日的事情。但是直到周日，特朗普才在推特上公开评论此事。

法新社报道，《纽时》与特朗普20日的面谈是由白宫方面提出，属于例行性会谈，旨在让双方互相认识。

特朗普在推特中称这次面谈「很棒很有趣」，但又说在会谈中讨论媒体怎么制造假新闻，假新闻又怎么塑造出「人民的敌人」-「可悲!」

《纽时》出版人苏兹伯格(Arthur Gregg Sulzberger) 随即回应，他称自己当面告诉总统，他对媒体的辱骂与攻击「不只造成分裂，而且日益危险。」

他解释，威权主义者正在利用特朗普的论调，合理化攻击记者的行为。「他把『人民的敌人』的标签贴在记者身上。我警告他，这样煽动性的言辞会对记者的人身安全形成威胁，也会助长暴力。」

「这也伤害我们国家民主的形象，侵蚀着我们国家最重要的强势文化: 言论自由与新闻自由。」

进一步的，他说他向总统澄清，他不是要求总统在《纽时》报道不公正时还要软化态度，「相对的，我请他重新省思对媒体的广泛攻击，因为我认为这个行为对我们的国家来说，危险且有害。」

特朗普动用了4篇推特的篇幅才写得下他的不满。他驳斥道，新闻自由倚仗媒体公正报道，但是虽然他的治理「带领国家迈向强盛」，相关报道却「九成都是负面的」。

「《纽约时报》和《华盛顿邮报》除了把正面政绩写成负面故事，其他啥都没做，而且他们永远不会改变!」

与媒体为敌

特朗普是《纽约时报》的读者，也偶尔会接受该报的采访，但还是频繁的称乎它为「走下坡的纽约时报」(failing New York Times)。

特朗普与媒体为敌的态度，以及持续不断的攻击言论让美国媒体很不好受。

但是从营收角度来看，媒体反而从中获益。五月，《纽约时报》的第一季营收达到4.15亿美元，比2017年同期高出3.8%。

罗法/夏立民 (法新社、美联社)