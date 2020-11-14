纽伦堡审判的重要推手——本杰明·费伦茨

（德国之声中文网）本杰明·费伦茨（Benjamin Ferencz）今年100岁。虽然曾经作为美国士兵参加二战，也曾在萨克森州担任首席检察官调查纳粹暴行，但费伦茨一直是个乐观之人。他在2020年出版的最新自传《永远说实话》（Sag immer Deine Wahrheit）中写道： "淹没在泪海中无济于事。内心哭泣之人，脸上更要笑得开心。"这句话是他的最佳写照。

有赖于他对罪行的敏锐察觉，检方才掌握了足够的犯罪证据以及纳粹文件，在1945年11月20日举行纽伦堡审判，指控戈林（Hermann Göring）、赫斯（Rudolf Heß）、冯·希拉赫(Baldur Benedikt von Schirach)、卡尔滕布伦纳（Ernst Kaltenbrunner）等主要战犯。纽伦堡审判纪念展的媒体学者菲舍尔（Axel Fischer）指出："没有费伦茨，或许就不会有这场世纪审判。"

费伦茨在美军服役的生涯有个暗淡的开端。这名因成绩优异而获得奖学金资助的哈佛法学院毕业生，入伍后在美国北卡罗来纳州的戴维营担任书记员。当时他对打字机的操作一窍不通也不会使用武器。他的工作内容也包括打扫厕所、洗锅子和刷地板。

上前线的法学家

1944年初，费伦茨所属的作战部队在二战期间被部属至英国。同年6月6日，即诺曼底登陆当日，士兵费伦茨与他的战友从登陆艇跳下，在法国诺曼底北部海岸奥马哈海滩登陆。盟军展开进攻，纳粹对欧洲的统治也随之告终。

美军不断推进，费伦茨随他的部队突破了齐格菲防线，在阿登之役中在最前线作战，1945年初随节节胜利的美军通过横跨莱茵河的雷马根桥。费伦茨忆起当年时表示，他能在战争中活下来纯属运气。

战争结束后，美国陆军上将乔治·巴顿（George Smith Patton, Jr.）所率领的美军第三集团军总部开始寻找有经验的人才，收集纳粹战争罪行的证据。这名年轻的法学家终于获得了一份能发挥所长的工作。

不为复仇，只为正义

在接下来的数月里，费伦茨发挥法律专长，跟随团队前往纳粹机构、党卫军办公室以及被美军解放的集中营寻找犯罪证据。他在布痕瓦尔德、达豪、毛特豪森等集中营中找到的证据，超乎了他对纳粹残酷罪行和谋杀手段的想象。

当时的美国调查员费伦茨

"重要的是找到证据，囚犯名单、集中营高层名单以及负责党卫军的人员名单。"费伦茨在回忆录中如是写道。"在掌握这些证据后，我们对这些人发出逮捕令。我们保存好所有证据，接着马上驱车赶往下一个营地。" 来自犹太家庭的费伦茨很清楚，他做的一切不是为了复仇，而是为了正义。

搜寻纳粹档案

在1945年11月20日纽伦堡大审判开庭时，费伦茨只是作为旁听者参与。他早已计划好回到美国重返平民生活。"审判开始时，成排的座位挤满了人。旁听的群众坐在楼上的廊厅。但随着审判的进行，人群逐渐减少。德国人已经不再感兴趣。"

费伦茨回到美国后曾一度失业，没有事务所愿意录用他。此时五角大楼出乎意料地给他发了一封电报，命他去见德福·泰勒准将（Telford Taylor）。泰勒不仅是出色法学家，美国总统杜鲁门更亲自任命他为纽伦堡后续审判的负责人。泰勒指定费伦茨加入他的团队。

"泰勒给我的第一个任务是前往柏林收集纳粹暴行的证据。"费伦茨在霍恩（Ullabritt Horn）2015年执导的记录片《一个人也能创造不同》（A man can make a difference）中回忆道。"美国认为针对22名纳粹高层的纽伦堡审判无法完整解释，为何像德国这样的文明国家会发生这样的事。"

美国中央调查单位的总部设于饱受战争摧残的柏林。当时柏林由美国、英国、苏联和法国四国军队占领割据。每支占领军都有自己的执法方式。

但费伦茨和50名调查人员组成的团队得以自由活动，取得纳粹官僚机构中的大量文件和罪证。柏林盖世太保的总部中更收藏了为数庞大的资料。费伦茨在纪录片中回忆："我们系统性搜索了纳粹档案。它如同一个金矿。"

别动队审判的首席检察官

1947年初，一名工作人员偶然在外交部档案柜中找到三个厚文件夹，上头标注"来自苏联的事件通报-东线报告"。费伦茨回忆说："里头是党卫军特种部队的报告，用一个看似毫无意义的名称'别动部队'作为伪装。当时没有人知道那是什么。"

这些文件是杀人计划的详细清单，记录了党卫军在东欧谋杀了成千上万的犹太人、辛提人和罗姆人。费伦茨很快就意识到这是爆炸性发现。"看上去无害的文件，但是里面却用厚重的印鉴标记着'帝国秘密事务'"。

这些证据成为史上最大谋杀案审判的法律基础：1947年9月15日，费伦茨在纽伦堡司法宫的600号法庭上发表了别动队审判的开庭陈述。时年27岁的费伦茨成为12场纽伦堡后续审判的最年轻首席检察官。美国在1946年后独自继续纽伦堡后续审判。审判的被告是"党卫军别动队"的24名高层成员，这些被告代表着别动队的3000名成员。

但只有四名获判死刑的被告最终被行刑。许多在东西德的纳粹罪犯只在狱中服了有期徒刑，部分获得减刑。东方集团和西方列强的冷战，给去纳粹化进程投上了阴影。

国际刑事法院的诞生

对于1920年出生于喀尔巴阡山脉一个犹太家庭并在纽约过着贫困生活长大的费伦茨而言，这段在战后德国的经历有着深刻影响。作为"犹太人对德国物质索赔大会"（Jewish Claims Conference）代表，他日后不断致力于以色列和德意志联邦共和国的赔偿协议，该协议最终于1952年在卢森堡签署。

在费伦茨坚持不懈地倡议下，2002年国际刑事法院（ICC）在海牙成立。直至今日，ICC仍负责惩除战争罪行，甚至国家元首也会遭到究责。ICC首席检察官本苏达（Fatou Bensouda ）表示："他是一个充满信念与原则的人。他用满腔热忱完成自己所做的事。"

2010年，费伦茨因为毕生致力于国际法，获颁德国联邦十字勋章。2020年11月20日，在纽伦堡审判75周年纪念日当天，费伦茨会通过视频发表演说，德国总统施泰因迈尔则会在费伦茨之后发言。

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