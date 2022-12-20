纽伦堡审判的最后一名检察官去世

（德国之声中文网）美国纪念犹太人大屠杀官方机构美国大屠杀纪念博物馆在推特上写道：“世界失去了一位为种族灭绝和相关罪行的受害者争取正义的领袖。”1920年，本杰明·费伦茨（Benjamin Ferencz）出生在匈牙利王国辖下的特兰西瓦尼亚（今罗马尼亚大绍姆库塔）的一个犹太人家庭。在他仍是个婴儿的时候，他的父母为了避免罗马尼亚对匈牙利犹太人的迫害举家移民到美国。他在纽约长大，后来依靠奖学金在哈佛大学学习法律。

纽伦堡审判

费伦茨在大学毕业后加入了美国陆军。他参加过诺曼地登陆及之后的法国战役。1945 年，他被调到巴顿将军的第三军司令部，参加一个负责收集战争罪证据的小组，并调查解放的集中营。他在27岁的时候就成为了美国陆军的首席检察官，参与了别动队审判（Einsatzgruppen trial）。这是二战结束后在德国纽伦堡举行的12场纽伦堡后续审判中的第9场，由美国当局主导，被诉者为纳粹德国亲卫队别动队的主要成员。别动队是亲卫队下属的特别组织，专门执行法外处决与强迫失踪等非法任务。在别动队审判程序中被起诉的24名被告均是别动队军官，检方指控他们对平民实行大规模屠杀。在这场审判中，22人被定罪，其中有四人在被判处死刑之后，被施以绞刑。其他被判处死刑的被告多被改判为终身监禁或有期徒刑。

费伦茨曾在德国的集中营收集纳粹暴行的证据。他曾写过，布痕瓦尔德（Buchenwald）、毛特豪森（Mauthausen）和达豪（Dachau）集中营都是无法用语言来描述的恐怖停尸房。“毫无疑问，在集中营调查纳粹罪行的经历给我造成无法消除的创伤。我一直试着不去谈论，也不去思考那些细节。”

纽伦堡审判结束后，费伦茨和他的妻子在德国又生活了数年。他还参与过制定纳粹迫害受害者的补偿计划及德国第一部归还法，并参与了以色列和西德赔偿协议的谈判 。他为国际刑事法院的成立做出了重大贡献。

纽伦堡审判：三位亲历者回顾往事

（德新社、法新社、路透社）

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