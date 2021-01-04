 纽交所: 停止推进中国三大电信运营商摘牌 | 经济纵横 | DW | 05.01.2021

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经济纵横

纽交所: 停止推进中国三大电信运营商摘牌

美国纽约证券交易所原计在1月11日采取对中国三大电信运营商采取退市行动，4日又突然宣布撤回决定。三家企业港股闻讯大涨。

USA I Finanzmarkt I Wall Street

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纽约证券交易所对三家中国电信运营商启动退市程序，不仅在金融领域掀起波澜。中国证监会表示，有关企业不会受到重大影响。但普通股民是否将面临损失？

纽约证券交易所除夕宣布，因应特朗普政府的一道行政令，将对在该所上市的三家中国电信运营商启动退市程序。中国证监会表示此举出于「政治目的」。

特朗普在美国大选失利后，仍以总统职权颁布行政命令，禁止美国企业与个人投资中国解放军关系企业。美国投资人担忧，特朗普会趁任期结束前升级对中国企业的打压。

(德国之声中文网) 美国东岸时间周一(1月4日)晚上，纽约证券交易所宣布撤回先前决定，不再计划对三大中国电信运营商采取摘牌行动。中国电信则在北京时间5日公告，将继续在纽约证交所上市交易。

纽约证交所在4日晚上发布的声明中表示，根据与有关监管当局所做的进一步咨询，纽约证交所不会将中国移动有限公司(China Mobile Ltd., CHL)、中国电信股份有限公司(China Telecom Co. , CHA)和中国联合网络通信（香港）股份有限公司(China Unicom (Hong Kong) Ltd., CHU)的证券摘牌。

声明指，目前上述公司仍会继续在纽约证交所上市交易，纽约证交所监管部门将继续评估该行政命令(第13959号行政命令)对发行者和持续上市地位。

中国移动股价大涨

根据《华尔街日报》报导，上述消息一出，中国三大电信运营商在香港上市的股票随之大涨。中国移动是中国最具价值的上市国有企业之一，其股价在午盘交易中上涨6.7%，中国电信和中国联通分别上涨6.7%和8.5%。

上周五(1月1日)，纽约证券交易所表示，为了遵守美国政府的禁令，将在1月11日把这三家公司从纽约证交所摘牌，原因是担忧这三家公司与中国军方有联系。

纽约证交所的举动是为了遵循美国总统特朗普在去年11月中旬签署的行政命令。该命令将中国解放军定义为美国的威胁，并称解放军从美国资本中「牟利」发展军事工业。该命令原定今年1月11日起生效，禁止美国公司或个人持有31家被认为是中国解放军关系企业的股票。

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