纽交所: 停止推进中国三大电信运营商摘牌

(德国之声中文网) 美国东岸时间周一(1月4日)晚上,纽约证券交易所宣布撤回先前决定,不再计划对三大中国电信运营商采取摘牌行动。中国电信则在北京时间5日公告,将继续在纽约证交所上市交易。

纽约证交所在4日晚上发布的声明中表示,根据与有关监管当局所做的进一步咨询,纽约证交所不会将中国移动有限公司(China Mobile Ltd., CHL)、中国电信股份有限公司(China Telecom Co. , CHA)和中国联合网络通信(香港)股份有限公司(China Unicom (Hong Kong) Ltd., CHU)的证券摘牌。

声明指,目前上述公司仍会继续在纽约证交所上市交易,纽约证交所监管部门将继续评估该行政命令(第13959号行政命令)对发行者和持续上市地位。

中国移动股价大涨

根据《华尔街日报》报导,上述消息一出,中国三大电信运营商在香港上市的股票随之大涨。中国移动是中国最具价值的上市国有企业之一,其股价在午盘交易中上涨6.7%,中国电信和中国联通分别上涨6.7%和8.5%。

上周五(1月1日),纽约证券交易所表示,为了遵守美国政府的禁令,将在1月11日把这三家公司从纽约证交所摘牌,原因是担忧这三家公司与中国军方有联系。

纽约证交所的举动是为了遵循美国总统特朗普在去年11月中旬签署的行政命令。该命令将中国解放军定义为美国的威胁,并称解放军从美国资本中「牟利」发展军事工业。该命令原定今年1月11日起生效,禁止美国公司或个人持有31家被认为是中国解放军关系企业的股票。

