纹身艺术在日本：如何走出黑社会阴影？

（德国之声中文网）位于横滨的日本文心纹身博物馆（Bunshin Tattoo Museum）致力于展示中野义仁（Yoshihito Nakano）的作品，他是一位传统纹身大师，广为人知的艺名是堀吉三世（Horiyoshi III）

该博物馆由堀吉的妻子中野真由美（Mayumi Nakano）管理。接受采访时，她穿着一件无袖衬衫，从手腕到肩膀上都有鲜艳的红色、绿色和黄色交织的花朵纹身。她坦言自己在20岁第一次纹身，由她的丈夫亲手绘制。

"纹身在日本被人误解。"她告诉德国之声。她周围都是复杂的纹身设计模板和堀吉满意的客户的照片。

"纹身一直与黑社会联系在一起，但我希望这种情况会随着时间推移而改变。在其他国家，纹身并没有伴随着耻辱，但日本社会还没有准备好改变。"中野说。

精通一门禁忌艺术

今年77岁的堀吉在接受采访时表示，他第一次对纹身着迷是在11或12岁的时候，当时他在当地的公共浴室看到一名全身都有传统纹身的黑社会成员。在成为横滨传奇纹身大师堀吉正大的学徒后，他获得了堀吉三世的称号。

横滨文心纹身博物馆里的堀义三世画像

堀吉因其作品获得了无数奖项。他过去一直用手绘制设计轮廓，直到20世纪90年代，他开始使用电机。颜色和阴影仍然采用传统的"tebori"技术添加，该技术使用细长的竹子或金属杆，尖端附有针。

与大多数日本纹身艺术家一样，堀吉的设计是彩虹色的"锦鲤"、龙、虎、蛇、牡丹花和枫叶的变体。其他的灵感来自佛教神灵或神话中的生物。亮粉色的樱花也是很受欢迎的设计。

堀吉在接受《日本时报》采访时曾说过："我画的生物在人的皮肤上活灵活现。"

然而，毫无疑问，绝大多数日本人将纹身视为犯罪分子的标志。而且这种情况并没有随着时间的推移而改变。

曾经被作为犯罪处罚

在古代，北海道的原住民阿伊努人用靛蓝植物制成的墨水进行纹身。日本大陆最南端的岛屿冲绳县（当时是琉球王国，现在并入日本），也受到当地环境和文化的启发，发展了皮肤上的艺术。

在江户时代，即1603年至1867年间，国家的统治变得更加集中，对某些类型的犯罪以纹身作为惩罚。

小偷身上有纹身，杀人犯的脸上也有永久的纹身。毫不奇怪，尽管装饰性纹身同时发展并出现了独特的艺术流派，但纹身成为了罪犯的代名词。

1868年明治时代初期，纹身被完全取缔。人们认为，随着日本开放边境并向海外派出政治和贸易使团，精致的纹身会令外国人感到震惊或冒犯。

然而，地下纹身行业蓬勃发展，外国人特别热衷于获得日式皮肤艺术。

英国王室也在访日时纹身

英国王室对日本纹身特别感兴趣。1869年，爱丁堡公爵阿尔弗雷德王子访问东京时在右前臂上纹了一条扭动的龙。

同样，阿尔伯特亲王和威尔士亲王乔治都是英国皇家海军酒神号（HMS Bacchante）舰艇上的水手，在1881年访问期间纹了身。

1948年，纹身在日本重新合法化，但它没有无法摆脱其与犯罪的联系。尤其是在二战后艰难的几十年里，数以万计的男子加入了黑帮。

在德国并非人人都可以纹身 纹身和穿孔 - 不严肃？ 巴伐利亚自由州认为，纹身会破坏制服给警察带来的尊严。这也是一项调查研究的结果。由于纹身会引起百姓的反感，因此有妨碍公务的危险。但是该研究并不具有代表性。

在德国并非人人都可以纹身 并非人人都可以纹身 柏林这位警察做了纹身，但是他在巴伐利亚的同事却不能。因为根据巴伐利亚州的规定，身穿军装警服的人禁止纹身。一名警察想在自己的手臂上纹“aloha”字样被禁止后向法庭提交了诉讼状。尽管有五分之一的德国人纹身，但是法官仍做出禁止警察纹身的裁决。

在德国并非人人都可以纹身 下克森州的自由 汉诺威的这名警察有纹身。德国警察工会批评各联邦州各行其事，法律条款不统一。例如在北威州和萨克森安哈特州，警察可以在胳膊和腿上纹大图案。柏林也因警察队伍“青黄不接”而放松了对纹身的限制。

在德国并非人人都可以纹身 带着彩色纹身图案执勤 在英国，例如西萨塞克斯郡的这位纹身的警察显然就从没有遇到过麻烦。其纹身图案的颜色与其制服颜色还很搭配。

在德国并非人人都可以纹身 纹身的美国警察 在美国，警察纹身一般也不被禁止。这位美国亚利桑那州的警察选择纹身的动机很简单。就是为了在一年中大多数时间气候炎热的情况下，总能让纹身暴露在外自我欣赏。

在德国并非人人都可以纹身 警察蓝包头 在纽约市，警察不仅可以纹身，还可以戴与宗教信仰有关的包头、包头巾或者留胡须。但是包头和包头巾要使用与警服颜色相配的蓝色。柏林警察局因严重缺少年轻人，因此改变观念放松了对警察纹身或者身体配戴饰物的限制，对国家公务员的着装传统也更加宽容。



纹身在日本仍是一种亚文化

鉴于这种关联，企业们长期以来一直拒绝雇用任何有纹身的人，因为担心客户或商业伙伴会认为该公司与日本黑道有联系。

同样，任何有纹身的人都可能被禁止进入公共游泳池或公共浴室。人们会对有明显纹身的人在海滩上敬而远之。

然而，尽管日本公众拒绝接受纹身，但有迹象表明政府的态度正在发生变化。由于担心入伍率下降，日本防卫省表示正计划修改规定，允许有纹身的男性或女性参军。

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天普大学东京校区日本文化教授克利夫兰（Kyle Cleveland）表示："在日本，纹身在很大程度上仍然是一种与音乐、艺术或时尚人士相关的小众亚文化。"

他对德国之声说："但重要的是要区分历史根源、与黑帮的联系以及当今人们的纹身，尤其是年轻人的纹身。"

克利夫兰说，在东京奥运会之前，日本社会曾就来自世界各地的运动员带着明显纹身参加比赛展开过一场辩论。随着外国游客涌入日本，这种辩论至今仍在继续。但他补充说，这些纹身与仍然标志着黑社会的纹身不一样。

克利夫兰说，黑帮成员身上的纹身"具有明确的象征意义，旨在表明犯罪集团的成员身份"。

另一方面，克利夫兰指出，其他更常见的设计，例如花卉或动物的俏皮设计、最喜欢的引言或图像，都是极其个人化的，并且通常标志着人生的变化，例如婚姻、出生或死亡。

他补充说，目前日本社会将两者混为一谈，使得纹身很难有吸引力。

在文心纹身博物馆，中野真由美并不相信日本即将发生变化，尽管纹身在世界其他地方很流行。

桌子上放着一张镶框的鲍伊（David Bowie）1990年左右参观堀吉三世工作室时的照片。

"他是一位真正的绅士。"她说，"他能理解。"

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