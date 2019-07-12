 纷争平息？越南证实中国勘探船离开争议海域 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2019

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时政风云

纷争平息？越南证实中国勘探船离开争议海域

经过一个月与越南船只的对峙后，一艘中国石油勘探船离开了越南声称为其专属经济区的海域。越南外交部证实了这一消息。

Südchinesisches Meer (Getty Images/AFP/T. Aljibe)

斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称南沙群岛）

（德国之声中文网）越南外交部发言人周四（8月8日）表示："8月7日下午，海洋地质8号勘探船停止勘探活动，离开越南专属经济区及东南大陆架。"

这位发言人称，越南有关部门将继续监控在该海域的中国船只的位置。

7月初以来，越南方面表示，在追踪进入其专属经济区内的中国船只动向。

路透社报道称，此次中越船只对峙事件在越南激起反华情绪。上周，一个越南渔民团体呼吁河内政府采取更强硬措施，让中国船只离开，称其影响捕鱼作业。

本周二，中国驻河内大使馆门外发生短暂示威活动，抗议中国勘探船及护卫船只的活动。警方驱散示威者。

Infografik Karte Südchinesisches Meer DE

Vanguard Bank（越南称Tư Chính，中国称万安滩）位于南中国海最西端

DW.COM

据越南媒体报道，越共一位高层官员在访问中国期间，要求北京撤回进入南海争议水域的石油勘探船。 (22.07.2019)

南海仲裁案三周年之际，美国批评中国建设人工岛、在争议地点军事化。中国称美国荒诞、双重标准、霸权逻辑。与此同时，有报道称，中越海警船之正在南沙对峙。 (12.07.2019)

两家位于华盛顿的美国智库最新发布报告称，越南和中国的船只在南中国海争议海域对峙数周。与此同时，双方外交部门也“隔空交火”。 (17.07.2019)

中国外交部7月17日曾表示，希望越南方面能够切实尊重中方对有关海域的主权权利和管辖权，不要采取可能导致局势复杂化的行动。

据越南新闻网（Vietnam News）7月21日报道，越南政府当时对中国勘探船在Vanguard Bank（越南称Tư Chính，中国称万安滩）附近活动提出抗议。

越南外交部当时要求中国停止侵犯越南的专属经济区及其大陆架。越南外交部发言人称，已通过多种途径与中方交涉、表达抗议。此外，越南执法部门也在"采取适当措施、以和平方式、依照国际法维护国家主权"。

中国称万安滩位于其"九段线"范围内。万安滩位于南沙群岛最西端，有丰富的油气资源。越南在该地区有数十个钻井平台。

 

苗子/洪沙（路透社等）

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