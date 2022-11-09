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“纳粹”音译自 Nazi，本身是缩写，来自德语的“国家民族社会主义”：Nationalsozialismus
“纳粹”这个词在德语中的含义并不具有极为明确的意涵，然而，纳粹主义意识形态的精神是“属于一个民族的”，也称为民族国家社会主义。纳粹主义之民族观乃主张国家权力之绝对集中化，即极权主义。纳粹党执政时期的德国通称为“纳粹德国”、“第三帝国”，而正式国号乃“大德意志帝国”。
反犹主义有许多表现形式。有时候人们甚至会在自己身上有所发现。反犹主义究竟是什么？那些持续数百年的偏见究竟是怎么形成的？这一现象在当今社会又扮演了怎样的角色？如何区分对以色列政府的合理批评和赤裸裸的反犹主义？我们就这些问题请教了犹太民众，了解他们日常生活中如何感受反犹主义，并试图解释为何反犹主义如此根深蒂固，难以消除。
在二战期间，有大约600万犹太人遭到杀戮，仅仅在奥斯威辛集中营一地，就有100万以上人被杀害，其中将近四分之一是儿童。一个慈善项目正在修复这些被害儿童遗留下来的鞋子，以纪念他们短暂的人生足迹，同时也警示世人。
清零政策带给中国民众的感受之一是羞辱。时评作家长平分析认为，“辱民”是历代专制者统治人民的基本权术之一。
本周一，俄罗斯乌德穆尔特共和国首府伊热夫斯克一所学校发生校园枪击案。目前已造成包括7名儿童在内的13人死亡，至少21人受伤。
一本新出版的历史著作探讨了上世纪30年代英国贵族与德国纳粹政权之间的密切关系，警示人们今天的民主危机与当年的国际局势有诸多相似之处。
乌克兰独立日之际，基辅担心，俄罗斯会选择这一天对被俘的乌克兰士兵展开"审判秀"。乌克兰方面称，任何针对被俘士兵的死刑判决都是违反国际法的行为。
巴勒斯坦主席阿巴斯访德期间，将以巴冲突同纳粹德国对犹太人的大屠杀相提并论，引发强烈不满。德国总理肖尔茨称阿巴斯的言论"不可接受"。
1942年7月，纳粹的党卫军发起行动，系统地杀害华沙的犹太人。周五（7月22日）波兰举行了悼念这场大屠杀受难者的游行。
自俄乌战争爆发以来，乌克兰驻德大使梅利尼克频繁抨击德国总统、总理等高官，认为柏林长期与莫斯科过从甚密、没有全力支持乌克兰。此外，梅利尼克屡屡赞扬涉嫌反犹的乌克兰民族主义者班杰拉，在波兰、以色列等国也引发巨大争议。
乌克兰驻德大使梅尔尼克无疑是德国目前受关注程度最高的外国使节。此前有关乌克兰纳粹历史的表述引发广泛争议后，梅尔尼克的驻德大使生涯可能将被画上句号。
因多次语出惊人，梅尔尼克显然是目前关注度最高的驻德外国使节。近来他对乌克兰民族主义历史的表述，又引起了极大的关注和不满，以至于乌克兰外交部都不得不出面澄清，试图缓和局势。
根据一条纳粹德国时期的法律，未买票搭乘公共交通是一种犯罪行为。德国每年有数千人无法支付罚款而锒铛入狱。但活动人士认为这是针对贫穷者的法律。有人因此在网上发起众筹，保释无力支付罚款的逃票者。
在慕尼黑举行的一场英格兰对德国队的比赛前，有英格兰球迷因行纳粹举手礼被逮捕。此前，英格兰队教练曾警告同胞不要在客场“丢人”。
在纳粹政权的统治下，数百万人死于大屠杀、战争，希特勒和第三帝国犯下滔天罪行。因此把他人和纳粹做比较极具侮辱性。在拥有言论自由的德国，朝着别人喊出“纳粹”，这一行为是否犯法？
在罗密欧与朱丽叶的故乡维罗纳，街头艺术家Cibo利用自己的手艺，将内容阴暗的新纳粹涂鸦转变为色彩明亮的蛋糕图画——这就是意大利式的浪漫？
联邦政府的一项报告发现，德国安全部门中有数百起与右翼极端主义相关的案件，其中包括工作人员参与了高呼“希特勒万岁”口号和敬纳粹礼的活动。
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