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“纳粹”音译自 Nazi，本身是缩写，来自德语的“国家民族社会主义”：Nationalsozialismus
“纳粹”这个词在德语中的含义并不具有极为明确的意涵，然而，纳粹主义意识形态的精神是“属于一个民族的”，也称为民族国家社会主义。纳粹主义之民族观乃主张国家权力之绝对集中化，即极权主义。纳粹党执政时期的德国通称为“纳粹德国”、“第三帝国”，而正式国号乃“大德意志帝国”。
1941 年 10 月 21 日，作为”偿命行动＂的一部分，德军在其占领的塞尔维亚杀害了近 4000 人。死者来自社会各阶层，其中还有儿童。
维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。
本该在9月底进行的廷讯因为96岁被告逃逸而被推迟。为重建历史公正，法庭会做出怎样的判决，人们拭目以待。
因被控在3500多起案件中协助谋杀，纳粹德国萨克森豪森（Sachsenhausen）集中营一名年过百岁前看守被送上法庭。
电动车巨头特斯拉被以种族歧视罪名告上法庭。一名特斯拉前黑人员工称，特斯拉工厂工作环境之恶劣，外人根本无法想象。此前，特斯拉也曾收到类似的指控。
捷克军队已出售数以千计 1938 年时意欲阻挡纳粹进攻的防御设施。由近 5000 个防御工事组成的这一独特防御系统有可能消亡。
演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。
二战期间，南斯拉夫游击队内有一支特殊的“台尔曼营”部队，积极抗击纳粹德国侵略者。这也是整场战争期间，盟军阵营内唯一一支全部由德意志人组成的部队。
1944年8月2日，4300名辛提和罗姆人在奥斯威辛-比克瑙集中营被杀害。这一天成为欧洲辛提人和罗姆人大屠杀纪念日。今年，人们可以在线上倾听受害者的遭遇。
就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因曾开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。他说了什么?
1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
早在1933年，纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划，八年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。80年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。
借纳粹德国侵略苏联80周年之际，默克尔总理重申德国承担的不容推卸的责任。
纳粹德国“巴巴罗萨行动”80周年纪念日将至，德国总统施泰因迈尔强调，前苏联人民的痛苦应 "烙在德国的集体记忆中"。
在纳粹德国大规模殺害600万犹太人的大屠杀之后，德国和以色列之间形成了一种非常特殊的关系。经过几十年的和睦相处，两国已成功建立了友谊。对德国来说，这也包括以色列的安全符合其自身利益。
这是一个两个难民互相帮助的故事——议员杜伯斯（Alf Dubs）于1939年从被纳粹占领的布拉格逃出。自己也是难民他多年来一直在英国帮助无人陪伴的儿童难民。如今，他第一次见到了13岁时逃离索马里的穆斯特
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