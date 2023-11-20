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“纳粹”音译自 Nazi，本身是缩写，来自德语的“国家民族社会主义”：Nationalsozialismus
“纳粹”这个词在德语中的含义并不具有极为明确的意涵，然而，纳粹主义意识形态的精神是“属于一个民族的”，也称为民族国家社会主义。纳粹主义之民族观乃主张国家权力之绝对集中化，即极权主义。纳粹党执政时期的德国通称为“纳粹德国”、“第三帝国”，而正式国号乃“大德意志帝国”。
德国首都柏林正摩拳擦掌准备申办2036年夏季奥运会。但这项计划引起了批评和质疑。
1938年11月9日夜，纳粹纵火焚烧犹太教堂和商店，这场暴力被认为是对犹太人“种族灭绝的前奏”。
围绕中国网民对以哈冲突以及德国立场的评论，德国驻华使馆10月24日在新浪微博上发文，强调“不允许有美化纳粹主义的言论或者使用纳粹标志的行为”存在于其博文评论区。这一立场的背景是什么？中国网民对此有何反应？
自哈马斯对以色列发动恐怖主义袭击以来，德国领导人重申保护以色列的安全是德国的“国家理性”。现在，他们面临着界定其真正含义的压力。“国家理性”到底指的是什么？
20年来，咨询委员会一直在处理有关纳粹掠夺艺术品的复杂案件，但这在缺乏归还法案的情况下几乎难以完成。
在纪念碑开放日（9月10日）这天，柏林首次展出了两尊"走马"雕像。这两座由纳粹雕塑家约瑟夫·索拉克（Josef Thorak）为希特勒制作的巨型雄马雕像曾长期失踪。
柏林胜利纪念柱曾是德意志帝国的象征，纳粹后来将它搬到了蒂尔加滕区。它还曾是音乐节“爱的大游行”的地标建筑。如今。这一具有历史意义的碑柱已经有150岁了。
80多年前，美国因为担心德国先造出核武器，而启动了曼哈顿计划。最终，在奥本海默领衔下，美国率先研发出原子弹。那么，当年纳粹德国究竟距离造出原子弹还有多远？
近日，一则讽刺短片突然出现在网络上、受到关注，该片影射泽连斯基成为新的希特勒，并指责德国政府掠夺民众财富，以支持乌克兰。这部政治宣传意味十足的短片出自何方之手？里面所声称的“超过220亿欧元德国预算流向乌克兰”是否属实？
希特勒在其统治时期可能是最令人仇恨的人物之一。他遭过多次暗杀，但都幸免于难，其中几次完全是出于巧合难。
畅享柏林时装周的人们，未必都知道这一段历史：这座城市曾经是犹太人主导的时装之都。二战后，为什么很多人不愿意纪念这段辉煌的历史？
德国民粹主义政党选项党（AfD）首次赢得区议会选举。在所有主流政党都支持另外一位候选人的情况下，选项党候选人塞塞尔曼（Robert Sesselmann）周日在索纳贝格（Sonneberg）的选举中获胜。
除了体育赛事外，很少看到德国人挥动国旗欢呼，这跟很多国家不一样。为什么呢？
希特勒政府委托艺术家们制作了数千件艺术品，用来宣传纳粹政权的力量。其中包括两座“跨步马”青铜雕像，而它们现在将在柏林的博物馆展出，引发了舆论争议。
因对新纳粹分子发动多次袭击，现年28岁的左翼激进派人士Lina E. 及其同谋被德累斯顿地方法庭判处监禁。
九十年前的五月十日，德国大小城市内，到处都可以看到焚烧"非德意志"书籍的熊熊火焰，这些书籍当中包括著名作家托马斯·曼，艾里希·玛丽亚·雷马克以及埃里希·凯斯特纳的作品。
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