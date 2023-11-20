“纳粹”音译自 Nazi，本身是缩写，来自德语的“国家民族社会主义”：Nationalsozialismus

“纳粹”这个词在德语中的含义并不具有极为明确的意涵，然而，纳粹主义意识形态的精神是“属于一个民族的”，也称为民族国家社会主义。纳粹主义之民族观乃主张国家权力之绝对集中化，即极权主义。纳粹党执政时期的德国通称为“纳粹德国”、“第三帝国”，而正式国号乃“大德意志帝国”。