纳粹标志惹祸 泰国天团成员道歉

（德国之声中文网）泰国少女演唱团体BNK48的一名成员因为穿着带有"纳粹十字"图样的服装进行表演而引发事端。该馆体发表声明称："我们将竭尽全力，避免类似事件再次发生"。

19岁的该团体成员南赛伊（Pichayapa Natha/昵称Namsai）上周五在参加电视台节目彩排时身穿一件印着硕大纳粹标志的T恤。相关照片很快在互联网上疯传。

在Instagram上拥有35万名粉丝的南赛伊随后在该社交平台上发表道歉声明。"这个世界上有那么多我需要知道的事情。请告诉我，怎么才能成为一个更好的女孩。"

此外，她还自行前往以色列驻曼谷大使馆，对纳粹受害者亲属表示歉意。在事件发生之后，以色列驻曼谷大使馆曾提出抗议。德国驻曼谷大使馆也邀请该团体前往使馆，就"纳粹暴行"进行对话。

BNK48是泰国最为成功的少女艺人团体，成员最多的时候高达51人。其模式仿效日本的知名团体AKB48。BNK是曼谷的缩写。中国和印尼也有类似女子团体。

泰国已经多次爆发围绕"纳粹标志"的丑闻事件。去年秋天，一家曼谷宾馆设立"纳粹主题屋"，引发舆论大哗。在吸引大量外国游客的曼谷周末集市上至今还有摊贩出售希特勒照片，而带有纳粹十字的"纪念品"也随处可见。

石涛/叶宣 （德新社）