纳粹标志惹祸 泰国天团成员道歉

（德国之声中文网）泰国少女演唱团体BNK48的一名成员因为穿着带有"纳粹十字"图样的服装进行表演而引发事端。该馆体发表声明称："我们将竭尽全力，避免类似事件再次发生"。
19岁的该团体成员南赛伊（Pichayapa Natha/昵称Namsai）上周五在参加电视台节目彩排时身穿一件印着硕大纳粹标志的T恤。相关照片很快在互联网上疯传。
在Instagram上拥有35万名粉丝的南赛伊随后在该社交平台上发表道歉声明。"这个世界上有那么多我需要知道的事情。请告诉我，怎么才能成为一个更好的女孩。"
此外，她还自行前往以色列驻曼谷大使馆，对纳粹受害者亲属表示歉意。在事件发生之后，以色列驻曼谷大使馆曾提出抗议。德国驻曼谷大使馆也邀请该团体前往使馆，就"纳粹暴行"进行对话。
BNK48是泰国最为成功的少女艺人团体，成员最多的时候高达51人。其模式仿效日本的知名团体AKB48。BNK是曼谷的缩写。中国和印尼也有类似女子团体。
泰国已经多次爆发围绕"纳粹标志"的丑闻事件。去年秋天，一家曼谷宾馆设立"纳粹主题屋"，引发舆论大哗。在吸引大量外国游客的曼谷周末集市上至今还有摊贩出售希特勒照片，而带有纳粹十字的"纪念品"也随处可见。
石涛/叶宣 （德新社）
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纳粹德国的关键人物
约瑟夫∙戈培尔（1897-1945）
作为纳粹宣传部长，狠毒的反犹主义者约瑟夫∙戈培尔不惜一切代价在第三帝国推行每一条纳粹指示。他扼制新闻自由、控制所有媒体和信息，鼓动希特勒发动“全面战争”。在毒死自己的6个孩子后，他和妻子1945年自杀身亡。
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纳粹德国的关键人物
阿道夫·希特勒 （1889-1945）
早在1933年夺权之前，纳粹党主席希特勒就发展出一套反犹、反共的种族主义思想体系。他摧毁政治机构，将德国变成了一个极权国家。从1939年到1945年，他统治德国，发动二战，制造了犹太人大屠杀。1945年4月，希特勒自杀。
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纳粹德国的关键人物
海因里希·希姆莱（1900-1945）
纳粹党卫军头子希姆莱是对犹太人大屠杀负有最直接责任的纳粹党成员，曾担任警察总监和内政部长等要职，还是盖世太保首脑。他属下的集中营屠杀了600万犹太人。
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纳粹德国的关键人物
鲁道夫·赫斯（1894-1987）
赫斯1920年加入纳粹党，1923年参加企图篡权但以失败告终的啤酒馆政变。在狱中，他帮助希特勒撰写《我的奋斗》。1941年，赫斯飞抵苏格兰参加一项和平谈判，在那里被逮捕并关押到战争结束。1946年，赫斯在纽伦堡审判中被判终身监禁，后死于狱中。
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纳粹德国的关键人物
阿道夫·艾希曼（1906-1962）
和希姆勒一样，艾希曼也是大屠杀的主要组织者。作为党卫军中校，艾希曼负责将犹太人遣送至东欧的纳粹集中营。德国战败后，艾希曼先逃到奥地利，后逃到阿根廷，1960年在那里被以色列特工擒获。在公开审判后，1962年，艾希曼因反人类罪被执行死刑。
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纳粹德国的关键人物
赫尔曼·戈林（1893-1946）
戈林参加了啤酒馆政变。纳粹掌权后，成为德国的二号人物。戈林成立了秘密警察组织盖世太保。虽然在希特勒那里逐渐失宠，但直至战争结束前不久，他一直担任空军司令。戈林在纽伦堡审判中被判死刑，但在执行前夜自杀。