纳粹掠夺的艺术品：德国是否在拖延归还？

（德国之声中文网）巴勃罗·毕加索——在艺术界，通常仅仅提到这个名字就足以引起关注。因此，毕加索如今成为德国处理纳粹掠夺艺术品案件的代名词也就不足为奇了。这涉及到毕加索"蓝色时期"的一幅画作，即1903年的《索勒夫人》（Madame Soler），目前在慕尼黑现代艺术陈列馆展出。该州立美术馆希望维持现状不变，他们不认为该画作属于被掠夺的艺术品。

然而，历史学家舒普斯（Julius H. Schoeps）对此持截然不同的看法。他坚信这幅画属于他的叔祖父：德国犹太银行家、艺术收藏家保罗·冯·门德尔松·巴尔托尔迪（Paul von Mendelssohn-Bartholdy）。

舒普斯是波茨坦大学现代史名誉教授，多年来，他在世界各地的档案馆进行研究，并撰写了一本关于此案的书："毕加索的《索勒夫人》应归谁所有？"对他而言，这幅画在1935年被出售，完全是希特勒1933年上台后对犹太人剥夺公民权利和实行迫害的结果。他在接受德国之声采访时愤怒地表示："巴伐利亚州声称在1935年之前没有发生过迫害完全与历史不符。"

"索勒夫人"一案无法交由委员会处理

这场争端看起来应交由负责纳粹掠夺艺术品相关的咨询委员会来处理。该委员会于20年前成立，旨在为复杂的归还纠纷案提供建议。问题在于，该委员会只有在双方均同意的情况下才能接手处理案件。

该委员会主席帕皮尔（Hans-Jürgen Papier）批评道："在'索勒夫人'一案中，一方已经争取了近十年，要求委员会介入处理。但另一方巴伐利亚州全然拒绝。我们什么也做不了。"

委员会呼吁改革

因此，在咨询委员会成立20周年之际，帕皮尔呼吁进行根本性的改革：委员会应该能够单方面（即由纳粹迫害受害者一方）接受案件提请，而无需博物馆方的同意。委员会的建议也应当具有约束力。"我们处于法律真空之中。如果博物馆归还艺术品，那只是自愿的，最多是基于道义的行为。受害方没有法律权利。"

德国于1998年签署了"关于纳粹没收艺术品的华盛顿原则"。 43国承诺"辨别纳粹迫害时期被剥夺的艺术品"，并与所有权人或其继承人寻求"公正公平的解决方案"。舒普斯认为，德国没有遵守这一承诺。"德国是迫害发生地。而正是在这里，处理被纳粹没收艺术品的方式令人绝望。"如果不采取行动，德国的声誉将在国际上受损。

他表示，门德尔松·巴尔托尔迪家族在德国之外已与多家博物馆达成和解，包括纽约的现代艺术博物馆（MoMA）和纽约的古根海姆（Guggenheim）博物馆。

是否需要新的归还法案？

德国文化部长罗斯（Claudia Roth）出席了咨询委员会在柏林犹太博物馆举行的纪念活动，并承诺将进行改革，以允许单方面向委员会提请案件得以实现。他们将于10月与联邦州进行磋商——德国现行联邦制要求得到联邦州的同意。

但委员会主席帕皮尔认为这远远不够，他要求出台一项归还法案。据这位前联邦宪法法院院长的说法，不出台归还法案将无法推动单方面的上诉提请。咨询委员会成立20年来提出了23项建议。即使介入和干预的案件起到了开创作用，但帕皮尔批评道，"这还是太少了。"

归还艺术品能带来什么？

咨询委员会成功地解决了意大利大师伯纳多·贝洛托（Bernardo Bellotto）（又名卡纳莱托）的两幅画作超过15年的归属权争议。这些画作曾属于犹太商业巨头、知名艺术赞助人埃姆登（Max Emden）。据埃姆登家族的律师称，在纳粹统治时期，其被迫以低于市值的价格，将画作间接出售给希特勒的私人收藏。

战后，美国士兵发现了这些画作，后来它们被存放在联邦财政部的艺术品收藏室中。也曾一度悬挂在联邦总统官邸，被又被转移至德累斯顿军事历史博物馆。

但可以确信的是埃姆登在交易画作时人已在瑞士，处于安全之中。因此其继承人必须证明埃姆登是出于"受迫害而导致财产损失"的原因出售卡纳莱托画作。

其曾孙女梅娃·埃姆登（Maeva Emden）在智利长大，她记得家族上诉时须克服层层官僚阻碍。最终，委员会建议归还这卡两幅画作。2020年，苏富比拍卖行对其进行拍卖，仅《德累斯顿河景》便拍出了600万欧元的价格。

梅娃·埃姆登表示："多年来的获得的法律援助和支持才令这些画作得以出售，"并表示，她宁愿将这两幅卡纳莱托画作提供给汉堡艺术馆——也是其曾祖父埃姆登的故乡。此外，该继承人更希望得到对"马克斯·埃姆登为汉堡和德国所做贡献"的承认。很多犹太家庭的记忆因被杀害而被永远地抹去。

艺术品可以"失而复得"，人呢？

在另一宗案件中，咨询委员会建议归还卡尔·施密特-罗特鲁夫（Karl Schmidt-Rottluff）的水彩画《带红色风车的沼泽风景》给雷诺兹（Reynolds）家族。这幅画曾为犹太企业家、艺术收藏家吕登伯格（Max Rüdenberg）所有，现年87岁的雷诺兹（Vernon Reynolds）是他的孙子。

雷诺兹在接受德国之声采访时问道："这些绘画又算什么？"他更愿意谈论失去的亲人而不是归还的艺术品。"艺术品可以归还，但人不行，"他说。"我失去了父亲，失去了两边的祖父母，失去了叔叔，阿姨——永远地失去了所有人。"

雷诺兹1935年出生于柏林，与母亲一起幸存下来——这也得益于其祖父的艺术收藏。吕登伯格与其妻子格雷塔尽其所能地出售了他们所能出售的一切，以使其家人能安全离境。弗农的兄弟姐妹被转移至英格兰，母亲带着当时只有3岁的弗农成功逃走。但吕登伯格夫妇留在了德国，后于泰雷辛施塔特（Theresienstadt）被杀害，雷诺兹的父亲则死于奥斯威辛集中营。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。