纳粹德国办奥运百年后 柏林再申奥合适吗？

（德国之声中文网）柏林准备申办2036年或2040年的夏季奥运会。柏林市长韦格纳（Kai Wegner）以及柏林内政和体育参议员斯普兰格（Iris Spranger）本周签署了一份提交给德国奥林匹克体育联合会（DOSB）的相关声明。"我们不仅希望为柏林人举办奥运会，更希望与柏林人一起举办奥运会。"

为何申办奥运的提议遭批评？

如果柏林赢得2036奥运举办权，这场奥运将会是纳粹德国1936年主办奥运的整整100年后举行。这引起许多批评者不满，认为百年后柏林再度举办奥运是冒犯的行为。例如，历史学家西姆斯（Oliver Hilmes）对《每日镜报》表示，"这会产生一种百年庆典的奇怪印象。" 因此他认为需要一种特殊的方式来解读历史背景。

柏林市议会中的反对派也对这一计划提出其他批评：绿党指出，部分柏林体育设施状况不稳定，许多体育场馆和游泳池都急需翻新。绿党体育政策发言人舍德利希（Klara Schedlich）表示："在将数十亿资金投入体育盛宴前，我们应该先集中精力使我们的体育设施和运动俱乐部更加完善。"

1936年的奥运会是如何被看待？

1936年夏天，奥运会的各国嘉宾在柏林经历了一场组织完美、宏伟壮观的体育盛会。当时来自49个国家近4000名运动员创下了参赛人数记录。观众人数也打破过往记录。在德国首都的咖啡厅和舞厅中，人们欢庆了16天，尽情享受生活。

与此同时，这场奥运也是纳粹的大规模表演和宣传秀。在纳粹政权持续至1945年的统治中，这是他们最后一次向外界营造和平假象的机会。早在1933年夏天，希特勒和纳粹政府按照国际奥林匹克委员会（IOC）的要求发表声明，表示比赛将"向所有种族和教派开放"。

然而，奥运会筹备期间发生的一些事件表明，纳粹的真正精神并非如此：1935 年，《纽伦堡种族法》获得通过，该法明确了纳粹的反犹主义和种族主义意识形态。同年，德国国防军的规模从10万人增至50多万人。此外，1936年帝国军队军事占林了莱茵地区，此举违反了国际协定。

1931 年，奥运会主办权原本是被授予当时还是民主国家的魏玛共和国。许多批评者认为，在希特勒和国家社会主义者于1933年1月夺取政权后就应从德国手中收回主办权；但这并没有发生。就连美国和其他国家讨论已久的抵制奥运会行动，最终也没有实现。希特勒得到了他的盛大舞台，并充分加以利用。

柏林主办2036年奥运会的几率有多高？

柏林市长韦格纳认为，在"纳粹奥运会"100年后，柏林可以通过再次举办奥运来展示今日这个城市的多元和开放。柏林前市长、现任柏林经济部长吉菲（Franziska Giffey）也视柏林申奥为一次巨大机会。"我们在今年的柏林世界特殊奥林匹克运动会上已经看到，单是在旅游业的旅客人数方面，这已经对城市产生了多么积极的影响。如果成功举办奥运会，那么整个柏林都能感受到经济效应。"

支持申奥的声音不仅来自柏林地方政治圈，布痕瓦尔德（Buchenwald）集中营纪念馆馆长瓦格纳（Jens-Christian Wagner）也对中德意志广播公司表示（MDR），在柏林举办2036年奥运会是个好主意。该纪念馆位于魏玛附近的布痕瓦尔德，1937年至1945年曾是德国境内最大的集中营。

然而，瓦格纳表示，围绕纳粹德国如何滥用1936年奥运会的深入讨论也是必不可少的。 "首先，我们将使用1936年已经使用过的体育场馆。" 他认为这些必须得到相应的标记。"我们必须有意识地处理这个问题，并且必须探讨体育如何被滥用于政治目的。"

德国主办奥运的可能性？

国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）近期给德国城市或地区主办奥运的可能性泼了一盆冷水。他表示乐见奥运在自己的国家举行，但鉴于俄乌战争爆发后出台的入境限制，德国目前不会在考虑范围之内。巴赫说："国际奥委会只能将主办权授予能尊重其规则的国家，这包括让IOC认可的每个参与者都能入境。"

接下来的三届夏季奥运会主办权已分别授予巴黎（2024年）、洛杉矶（2028年）和布里斯班（2032年），而2026年的冬季奥运会将在米兰/科尔蒂纳丹佩佐举行。2030年和2034年冬奥会举办地将于明年同时确定。因此，德国最早只可能在2036年才会有机会主办奥运会，但竞争已非常激烈。巴赫表示，已经有"两位数"国家表现出主办意愿，目前印度是最热门选项。

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