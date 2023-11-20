 纳粹德国办奥运百年后 柏林再申奥合适吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

纳粹德国办奥运百年后 柏林再申奥合适吗？

德国首都柏林正摩拳擦掌准备申办2036年夏季奥运会。但这项计划引起了批评和质疑。

为1936年奥运会建造的柏林奥林匹克体育场

为1936年奥运会建造的柏林奥林匹克体育场

（德国之声中文网）柏林准备申办2036年或2040年的夏季奥运会。柏林市长韦格纳（Kai Wegner）以及柏林内政和体育参议员斯普兰格（Iris Spranger）本周签署了一份提交给德国奥林匹克体育联合会（DOSB）的相关声明。"我们不仅希望为柏林人举办奥运会，更希望与柏林人一起举办奥运会。"

为何申办奥运的提议遭批评？

如果柏林赢得2036奥运举办权，这场奥运将会是纳粹德国1936年主办奥运的整整100年后举行。这引起许多批评者不满，认为百年后柏林再度举办奥运是冒犯的行为。例如，历史学家西姆斯（Oliver Hilmes）对《每日镜报》表示，"这会产生一种百年庆典的奇怪印象。" 因此他认为需要一种特殊的方式来解读历史背景。

柏林市议会中的反对派也对这一计划提出其他批评：绿党指出，部分柏林体育设施状况不稳定，许多体育场馆和游泳池都急需翻新。绿党体育政策发言人舍德利希（Klara Schedlich）表示："在将数十亿资金投入体育盛宴前，我们应该先集中精力使我们的体育设施和运动俱乐部更加完善。"

1936年的奥运会是如何被看待？

1936年夏天，奥运会的各国嘉宾在柏林经历了一场组织完美、宏伟壮观的体育盛会。当时来自49个国家近4000名运动员创下了参赛人数记录。观众人数也打破过往记录。在德国首都的咖啡厅和舞厅中，人们欢庆了16天，尽情享受生活。

1936年，希特勒（右二）将奥运会作为宣传工具

1936年，希特勒（右二）将奥运会作为宣传工具

与此同时，这场奥运也是纳粹的大规模表演和宣传秀。在纳粹政权持续至1945年的统治中，这是他们最后一次向外界营造和平假象的机会。早在1933年夏天，希特勒和纳粹政府按照国际奥林匹克委员会（IOC）的要求发表声明，表示比赛将"向所有种族和教派开放"。

然而，奥运会筹备期间发生的一些事件表明，纳粹的真正精神并非如此：1935 年，《纽伦堡种族法》获得通过，该法明确了纳粹的反犹主义和种族主义意识形态。同年，德国国防军的规模从10万人增至50多万人。此外，1936年帝国军队军事占林了莱茵地区，此举违反了国际协定。

1931 年，奥运会主办权原本是被授予当时还是民主国家的魏玛共和国。许多批评者认为，在希特勒和国家社会主义者于1933年1月夺取政权后就应从德国手中收回主办权；但这并没有发生。就连美国和其他国家讨论已久的抵制奥运会行动，最终也没有实现。希特勒得到了他的盛大舞台，并充分加以利用。

柏林主办2036年奥运会的几率有多高？

柏林市长韦格纳认为，在"纳粹奥运会"100年后，柏林可以通过再次举办奥运来展示今日这个城市的多元和开放。柏林前市长、现任柏林经济部长吉菲（Franziska Giffey）也视柏林申奥为一次巨大机会。"我们在今年的柏林世界特殊奥林匹克运动会上已经看到，单是在旅游业的旅客人数方面，这已经对城市产生了多么积极的影响。如果成功举办奥运会，那么整个柏林都能感受到经济效应。"

柏林市长韦格纳以及柏林内政和体育参议员斯普兰格争取申办奥运

柏林市长韦格纳(左)以及柏林内政和体育参议员斯普兰格争取申办奥运

支持申奥的声音不仅来自柏林地方政治圈，布痕瓦尔德（Buchenwald）集中营纪念馆馆长瓦格纳（Jens-Christian Wagner）也对中德意志广播公司表示（MDR），在柏林举办2036年奥运会是个好主意。该纪念馆位于魏玛附近的布痕瓦尔德，1937年至1945年曾是德国境内最大的集中营。

然而，瓦格纳表示，围绕纳粹德国如何滥用1936年奥运会的深入讨论也是必不可少的。 "首先，我们将使用1936年已经使用过的体育场馆。" 他认为这些必须得到相应的标记。"我们必须有意识地处理这个问题，并且必须探讨体育如何被滥用于政治目的。"

德国主办奥运的可能性？

国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）近期给德国城市或地区主办奥运的可能性泼了一盆冷水。他表示乐见奥运在自己的国家举行，但鉴于俄乌战争爆发后出台的入境限制，德国目前不会在考虑范围之内。巴赫说："国际奥委会只能将主办权授予能尊重其规则的国家，这包括让IOC认可的每个参与者都能入境。"

国际奥委会主席巴赫表示，德国目前不在被考虑的范围内

国际奥委会主席巴赫表示，德国目前不在被考虑的范围内

接下来的三届夏季奥运会主办权已分别授予巴黎（2024年）、洛杉矶（2028年）和布里斯班（2032年），而2026年的冬季奥运会将在米兰/科尔蒂纳丹佩佐举行。2030年和2034年冬奥会举办地将于明年同时确定。因此，德国最早只可能在2036年才会有机会主办奥运会，但竞争已非常激烈。巴赫表示，已经有"两位数"国家表现出主办意愿，目前印度是最热门选项。

 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

 

相关内容

Olympische Ringe im Olympiapark München, aufgenommen am 01.07.2022 in München.

屡试屡败，德国会再申办奥运吗？ 28.08.2022

在慕尼黑举行的欧锦赛大获成功，要求再次申办奥运的呼声重又高涨。若然成为东道主，德国将面临哪些问题？

The Olympic emblem is displayed on the Olympic Tower, in Beijing on Aug. 1, 2021. Beijing Olympic Games will be held in 2022. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

客座评论：从北京冬奥看奥运“非政治”神话 04.02.2022

围绕北京冬奥的争议不断，国际奥委会面对外界质疑总是以“奥运无关政治”作为挡箭牌。旅德华人政治学者张俊华对奥林匹克的过去和现在进行一番审视，得出了相反的结论。与此同时，他还向北京提出了一个注定不会被接纳的建议。

21.7.2021*** TOKYO, July 21, 2021 (Xinhua) -- International Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach speaks during the 138th IOC Session in Tokyo, Japan, on July 20, 2021. The move of adding together into the Olympic motto of faster, higher, stronger was unanimously approved at the 138th IOC session here on Tuesday. (IOC/Handout via Xinhua)

长平观察：巴赫先生，您自己能不能先远离政治呢？ 12.12.2021

多个国家抵制北京冬奥会，国际奥委会重申“政治中立原则”。时评人长平指出，国际奥委会从来没有要求中国政府将政治远离体育，而且巴赫先生还亲历亲为替它涂脂抹粉。

广告

媒体看中国

3月21日，习近平访问莫斯科与普京举行会谈

德语媒体：中国帮助俄罗斯战争机器维持运转

中俄两国今年的贸易额有望创造新的最高纪录，《南德意志报》评论指出，北京的支持在帮助普京维系着侵略乌克兰的战争，而西方对此却毫无应对之策。