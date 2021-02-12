纳粹屠杀「地狱梗」翻车 奥运表演总监遭解雇

(德国之声中文网) 奥运会主办方在周四（7月22日）解雇了开幕式表演总监小林贤太郎 。日本媒体指出，曾担任喜剧演员的小林贤太郎在1998年的一场喜剧表演当中，将犹太人大屠杀作为段子的素材。

在该场喜剧表演中，小林贤太郎和另一个喜剧伙伴装作是着名的儿童电视艺人。当时，喜剧夥伴拿出了一些人形的剪纸，小林贤太郎回应说：「就是你上次说『我们来玩大屠杀』那次留下来的纸娃娃吧。」

「在过去的一次演出中，（他）使用了嘲弄历史悲剧的语言，这一点被揭露了。」东京奥运组委会主席桥本圣子告诉记者：「组委会已经决定解除小林的职务。」

小林贤太郎在一份声明中表示道歉。他说: 「1998年，在介绍年轻喜剧演员的视频中，我写了一些极其不合适的台词。」

「我想那是在一个我不能像我设想的那样让人们笑的时候，我试图以一种浅薄的方式来打动人们。 」他说：「我从事的是服务人的工作，我不应该让人们感到不舒服。 我意识到，我当时的选择是错误的，我很后悔。」

东京奥运开幕式定于周五（7月23日）举行。该开幕式将在可容纳6万8000人的东京奥林匹克体育场举行，大约有950人被允许参加，不过细节受到保密。由于新冠疫情的限制，几乎所有其他活动都在没有观众的情况下进行。

东奥干部丑闻频传

过去数月，东京奥运一直深陷丑闻之中。7月20日，东京奥运作曲家小山田圭吾被发现过去在采访中曾吹嘘自己欺负过残疾同学。他因此被迫辞职，开幕式也原先计划的开幕音乐规划也付诸水流。

3月，东京奥运开幕式创意总监佐佐木宏也辞职了。先前有当地媒体报导指出，他曾想过要让身材丰腴的女艺人在东奥开幕式中扮演一只猪。2月，东京奥运组委会前主席森喜朗因涉及性别歧视发言而下台，後来才由桥本圣子接任。此外，批评者因为反对在新冠疫情大流行期间举办奥运上街抗议不断。

（法新社丶美联社丶路透社丶读卖新闻等）

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