纳粹展品为何频频被盗

（德国之声中文网）最近几年有不少偷盗纳粹文物或是发生纳粹物品赝品的事件，而今，荷兰和丹麦的系列盗窃案引起关注。2020年8月，6名窃贼撬开了荷兰贝克(Beek)的一家历史博物馆"Eyewitness Museum" 的大门，砸碎了陈列柜，抢走了价值约150万欧元的纳粹陈列文物。他们全程只用了六分钟，显然很清楚自己要拿什么。

今年10月，荷兰小镇奥森德雷赫特（Ossendrecht）的历史博物馆也遭到了类似的偷盗事件。窃贼偷走了许多穿着纳粹制服的人体模型，武器等等，损失近百万欧元。

加强安全防范措施

荷兰 洛恩奥普赞德(Loon op Zand)战争博物馆馆长范路易 （Frans van Venrooij）因此决定加强安保措施，避免盗贼光顾。他将希特勒和纳粹党卫军领袖海因里希·希姆莱（Heinrich Himmler ）使用过的餐具，以及党卫军制服等物品收藏起来。博物馆的入口处还安装了特殊的安全装置。

但接下来的抢劫案并没有在荷兰发生。2020年11月3日，犯罪分子从丹麦桑德堡(Sønderborg)的北石勒苏益格德意志博物馆(Deutsches Museum Nordschleswig)偷走了20件展品。博物馆在发布的声明中表示："入馆盗窃者的目标是纳粹时期的展品，主要是制服。制服在收藏界非常抢手，这可能是盗窃的动机之一。"

越来越多的人对纳粹物品感兴趣

目前还不清楚最近发生的这几起抢劫案是否相互有联系。可以肯定的是，纳粹物品现在在收藏市场比以往任何时候都更吃香。艺术品在线交易平台 "artnet "指出，由于需求的不断增长，假货现象愈发猖獗。阿根廷布宜诺斯艾利斯的大屠杀纪念馆一次大型展览中，专家们发现，很大一部分展品都是赝品。一位拍卖师告诉 "artnet"，现在保加利亚、波兰、乌克兰甚至巴基斯坦都在大规模地生产赝品。

纳粹时代物品中，最为抢手的藏品包括头盔、军功章、匕首以及高级纳粹军官的私人物品等等。在拍卖会上，这些物品总是能拍出高价。

柏林自由大学的历史学家鲍尔肯佩尔

对纳粹的迷恋？

柏林自由大学的历史学家鲍尔肯佩尔（Arnd Bauerkämper）也观察到，最近十年里人们对纳粹物品的兴趣越来越大。在他看来，这种现象的背后蕴藏这三种截然不同的动机：对纳粹时期的某种迷恋，年代久远，一些人更多的抱着赏玩态度收藏，以及一种商业投资。

时过境迁，越来越多的亲历者去世，鲍尔肯佩尔担忧地说："时间久远是一个重要的因素，想想英国哈里王子在一次化妆酒会上佩戴纳粹十字袖章出场，不以为然，玩世不恭的态度。" 2005年，英国哈里王子穿着二战时纳粹制服，佩戴纳粹袖章出席了这场派对。事后他为此行为公开道歉。

不过，也有人购买纳粹物品的目的是，让它们不再流通，以免落入错人之手。去年，黎巴嫩富商夏堤拉（Abdallah Chatila）在拍卖会上买下了希特勒的一些私人物品，之后他将这些东西捐赠给以色列犹太人大屠杀纪念馆Yad Vashem。

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