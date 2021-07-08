 纳粹对性少数的迫害多年来被遗忘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2023

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时政风云

纳粹对性少数的迫害多年来被遗忘

性少数群体在纳粹统治时期曾遭遇过最严酷的折磨，他们被监禁，被送到集中营，强迫做最苦最累的劳工。从今以后，德国纪念纳粹受害者，他们也将是其中一员。

生产军火的Klinkerwerk集中营曾有600多名同性恋囚徒死亡

生产军火的Klinkerwerk集中营曾有600多名同性恋囚徒死亡

（德国之声中文网）"你不是同性恋母猪么，割了你的蛋"！1939年8月，格凌（Otto Giering）在萨克森豪森集中营被强制做了绝育手术后，看守便使用这句话来侮辱嘲讽他。抓进集中营之前，当年22岁的他已经由于同性恋被两次判刑、强制劳动。

格凌出生于汉堡，曾是一名裁缝学徒，他令人难以置信的经历现在成为《医学和犯罪》一书的题材。该书由勃兰登堡纪念碑基金会出版，该基金会负责维护和管理萨克森豪森集中营纪念馆以及相关博物馆。

1945年战争结束时，仅萨克森豪森集中营就关押了大约1000名同性恋者

1945年战争结束时，仅萨克森豪森集中营就关押了大约1000名同性恋者

格凌深受迫害，却从未得到赔偿

格凌没有被酷刑击垮，但却付出了健康代价。书中写道，"由于关押在集中营，格凌患有心脏病、胃病，经常头痛。提交赔偿申请时，昔日在集中营的那些恐怖经历又一次浮现在他的眼前。当赔偿申请被驳回时，他失踪多日，没有回家。后来，警察找到了精神恍惚、不知自己身在何处的格凌"。1976年，离他60周岁生日还差几个月，格凌静静地告别了这个世界。

据估计，像格凌这样因同性恋被纳粹关进集中营的人大约在10000至15000之间。直到1945年战争结束，仅萨克森豪森集中营就关押了大约1000人，比其他集中营多。他们同关押的犹太人、辛提罗姆人一样，受到看守最严酷的虐待。

萨克森豪森纪念馆为性少数群体设立了一块纪念碑

萨克森豪森纪念馆为性少数群体设立了一块纪念碑

1942年纳粹杀害了200名同性恋

集中营里同性恋男性在囚服上有着醒目的粉红色三角标识，他们通常得到最苦最重的活儿，劳动条件也是最差的。柏林附近的集中营Klinkerwerk是萨克森豪森管辖下的集中营，生产军工产品。1942年，那里有200名同性恋者惨遭杀害。柏林以北地区，人们查证到超过600个同性恋在集中营的死亡案例。

虽然，纳粹期间有数以千计的同性恋遇害案例记录在案，但很多年过去后，没有人、没有活动回忆、纪念他们，至少没有公开举办这类活动。直到柏林墙倒塌、两德统一后，上世纪九十年代初萨克森豪森纪念馆为这一群体设立了一块纪念碑。

战后的德国，不论西德还是东德，同性恋都是被禁止的犯罪行为，而东德取消这一禁令的时间比西德早很多年。目前，这一受害者群体在萨克森豪森纪念碑基金会里有自己的代表，他们活跃在各个领域。战后在对受害者平反的过程中，东德以反法西斯为政治纲领，首先把焦点集中在政治犯上；而西德则首先平反保守抵抗人士以及犹太人。几十年过去，其他受害群体如辛提罗姆人以及同性恋者则没有得到纪念和关怀，并由此没有得到任何经济补偿。

同性恋囚服上醒目的粉红色三角标识

同性恋囚服上醒目的粉红色三角标识

1871年出台的旧刑法条款用到1994年

这样的结果同当时的社会氛围有很大关系。早在纳粹1933年1月上台前，同性恋行为就是违法的。1871年出台的德意志帝国刑法第175条对此做出规定："男性之间大逆不道的性行为属于违反道德规范的犯罪"。女性之间违反常规的性行为则会受到警察的"特别关注"。

不过，德意志帝国范围内，多半女性同性恋没有被刑法"伺候"，但奥地利不是这样，1938年奥地利并入纳粹德国之前，同性恋不论男性女性一律是犯法行为。总体而言，对集中营里女性同性恋的研究还很少，当年集中营犯人类别里没有单独列出"女性同性恋"这一栏。女同性恋被抓进集中营都是有着其它的名目，如不懂社会规范、流浪者、妓女等等。

  • An ominous sculpture outside the former concentration camp of Dachau which is now a memorial site.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    达豪集中营

    一座大型雕塑矗立在达豪集中营纪念馆前。这座纪念馆位于慕尼黑郊外，是当年纳粹政权设置的第一个集中营。希特勒上台几周后，那里就关押了第一批囚犯。达豪集中营为后来在第三帝国修建的其它集中营树立起榜样。虽然当时并不是按照死亡集中营来设计，但在达豪被杀害的政治异见者的数量超过其他任何一个集中营。

  • Wannsee villa

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    “万湖会议”会址

    这座位于柏林万湖（Wannsee）湖畔的玛里尔别墅（Villa Marlier）在纳粹德国对犹太人展开的大屠杀计划中起到关键作用。1942年1月20日，纳粹在在这座别墅里召开了“万湖会议”，讨论了“最终解决欧洲犹太人的问题”。1992年，这座别墅被改建为“万湖会议”纪念馆。

  • People walk between the concrete pillars during the inauguration of the Holocaust memorial site in Berlin May 10, 2005

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    犹太人大屠杀纪念碑

    这里是纪念欧洲范围内600万名被屠杀犹太人的地方。建筑过程耗时两年，于2005年5月12日正式揭幕。位于柏林议会大楼附近的这片碑林由2711个大小不一的水泥方墩组成。参观者可以自由穿梭其中。他们的脚下是一座地下纪念展览馆。

  • People look in a window of the memorial in the Tierpark garden in Berlin.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    受迫害同性恋者纪念碑

    在离犹太人大屠杀纪念碑不远的地方，另一座混凝土材质的纪念碑是为了纪念1933年至1945年间遭到纳粹迫害的成千上万的同性恋者。这座4米高的纪念碑上有一个窗口，从屏幕上人们可以看到循环播放的同性之间亲吻的影片。这座纪念碑于2008年5月27日落成。

  • A picture of the large unfinished congress hall building on the former Nazi party rally grounds in Nuremberg.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    纳粹党代会场文献中心

    纽伦堡从1933年到二战正式爆发前一直是“纳粹党”最大的宣传集会的举办地。一年一度的纳粹党代表大会以及有多达20万人参加的集会都是在这个占地11平方公里的会场举行的。如今一直未完工的大会堂建筑已经变成了文献中心和博物馆。

  • A statue in the inner courtyard of the Bendlerblock building which was the site of the resistance.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    德国抵抗运动纪念地

    位于柏林的本德勒大楼（Bendlerblock）是刺杀希特勒行动的指挥中心。1944年7月20日，冯-施陶芬伯格（Claus von Stauffenberg）上校等领导的抵抗运动小组试图刺杀希特勒，但最终失败。刺杀行动的部分负责人当天就在这里被枪决。今天，这里成为纪念德国抵抗运动的场所。

  • A memorial of gravestones with the names of victims in a field next to Bergen-Belsen

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    贝尔根-贝尔森集中营

    位于下萨克森州的贝尔根-贝尔森（Bergen-Belsen）集中营在成为集中营之前，最初是作为战俘营建立的。生病的战俘被送到这里，很多人死于疾病。5万名死者中，有一个小姑娘的名字叫安妮·弗兰克（Anne Frank），后来公开的她的日记让全世界都记住了这个女孩的名字。

  • People stand outside the gates of the former concentration camp of Buchenwald.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    布痕瓦尔德集中营纪念馆

    布痕瓦尔德集中营（Buchenwald）建立于1937年7月，是纳粹在德国图林根州魏玛附近所建立的集中营，也是德国最大的劳动集中营。从1937年到1945年4月总共有约27万人曾被关押在这里。1945年美军解放该集中营之前，这座集中营里有64000人遭杀害。布痕瓦尔德集中营遗址现在是受害者纪念馆。

  • People walk next to the memorial's large reflecting pool in a park in Berlin.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    辛提人和罗姆人受害者纪念碑

    2012年，德国联邦议院对面建成了一座公园，纪念被纳粹政权杀害的50万辛提人和罗姆人。在一个水池周围，罗姆人诗人斯皮内利(Santino Spinelli)用英语、德语和罗姆语写下了 “奥斯威辛”这首诗。诗中写道：“憔悴的脸，死寂的眼，冰冷的唇，破碎的心，不再呼吸，没有言语，没有眼泪”。

  • Stolperstein in Hamburg with a person's name engraved on it.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    作为纪念物的“绊脚石”

    20世纪90年代，德国艺术家德姆尼希(Gunter Demnig)开启了一个反思历史的文化项目。他在犹太人受害者生前居住地门口的路上嵌上这种黄铜砖。上面刻着受害者的名字和死因。超过4.5万块“绊脚石”分布于德国和其他17个欧洲国家。这也构成了目前全世界最大的分散的犹太人大屠杀纪念形式。

  • A white cube-shaped building that is the Documentation Center for the History of National Socialism.

    历史永远不要重演：犹太人大屠杀纪念场所

    慕尼黑“褐宫”

    位于慕尼黑布林纳街45号的“褐宫”(Braunes Haus)曾是“纳粹党”的全国总部，其名称来自于纳粹党员制服的颜色。1943年10月及其后的盟军空袭中，褐宫被炸毁。1947年废墟被清理留空。2015年，在褐宫原址的位置建成了纳粹历史文献档案馆。

    作者: Max Zander


纳粹政权结束后，沿用的德意志帝国刑法第175条在两个德国都继续有效，直到1994年才宣布作废。2002年，联邦议院为这些被纳粹法官宣判有罪的人平反，但此时，他们当中大多数人已与世长辞。

2023年1月27日，德国联邦议院纪念解放奥斯维辛集中营，届时，所有纳粹统治下的受害者群体都是被怀念的对象，而性少数群体将受到特别关注，90年前开始的前所未有的歧视、压迫、迫害与谋杀的历史终于进入人们的视野。德国议院从1996年开始的对纳粹受害者的纪念由此迎来了一个新的开端。

参观纳粹集中营 德国年轻人感受如何？

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