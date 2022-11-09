德国警方在艺术品收藏家古利特（Cornelius Gurlitt）位于慕尼黑的公寓中总共发现1406件艺术品，其中大部分是价值连城的顶尖级大师作品。而这些艺术品的来历以及今后的归属成了疑问焦点。

古利特（Cornelius Gurlitt）的父亲是艺术品收藏家。德国检察机关不排除古利特家的珍贵藏品当年是被纳粹抢夺的或者是被以低于实质价值的价格购买走的可能。如果上述疑问属实，古利特对这些艺术品的所有权的合法性以及艺术品原持有人如今是否有索回物品的权利等，都将是复杂的司法问题。