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德国警方在艺术品收藏家古利特（Cornelius Gurlitt）位于慕尼黑的公寓中总共发现1406件艺术品，其中大部分是价值连城的顶尖级大师作品。而这些艺术品的来历以及今后的归属成了疑问焦点。
古利特（Cornelius Gurlitt）的父亲是艺术品收藏家。德国检察机关不排除古利特家的珍贵藏品当年是被纳粹抢夺的或者是被以低于实质价值的价格购买走的可能。如果上述疑问属实，古利特对这些艺术品的所有权的合法性以及艺术品原持有人如今是否有索回物品的权利等，都将是复杂的司法问题。
1941 年 10 月 21 日，作为”偿命行动＂的一部分，德军在其占领的塞尔维亚杀害了近 4000 人。死者来自社会各阶层，其中还有儿童。
维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。
本该在9月底进行的廷讯因为96岁被告逃逸而被推迟。为重建历史公正，法庭会做出怎样的判决，人们拭目以待。
因被控在3500多起案件中协助谋杀，纳粹德国萨克森豪森（Sachsenhausen）集中营一名年过百岁前看守被送上法庭。
演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。
二战期间，南斯拉夫游击队内有一支特殊的“台尔曼营”部队，积极抗击纳粹德国侵略者。这也是整场战争期间，盟军阵营内唯一一支全部由德意志人组成的部队。
就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因曾开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。他说了什么?
1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
早在1933年，纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划，八年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。80年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。
纳粹德国“巴巴罗萨行动”80周年纪念日将至，德国总统施泰因迈尔强调，前苏联人民的痛苦应 "烙在德国的集体记忆中"。
莫斯科周日举行了庆祝二战胜利76周年的阅兵仪式，这是疫情背景下的第二次红场阅兵。普京发表讲话，强调俄罗斯坚定捍卫国家利益的决心，同时也警告“纳粹意识抬头”的风险。
第二次世界大战欧洲战场结束76周年之际，德国总理默克尔呼吁永远铭记受害者。社民党政治家表示，应设置中央纪念场所。
纳粹时期的实体印记在德国已经不多了。那个时代遗留的一些庞大建筑，则从侧面见证那一段沉重历史。如何对待这份遗产，对后人来说是个难题。
纳粹政权统治期间，你的祖辈在做什么？许多德国人在社交媒体上提出这个问题，引发彼此深入探究自己家族的历史过往。
他曾是夜总会门卫，玻璃清洁工，也曾修过屋顶，烤过披萨。在成为摄影师之前的丰富人生历练，让他现在更为成功。现在他正在进行一项名为“反对遗忘”的计划：拍摄大屠杀幸存者，以此对抗反犹主义和种族歧视。在巴黎、纽约和柏林街头，人们可以看到他的大幅作品。
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