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纳粹名画事件

德国警方在艺术品收藏家古利特（Cornelius Gurlitt）位于慕尼黑的公寓中总共发现1406件艺术品，其中大部分是价值连城的顶尖级大师作品。而这些艺术品的来历以及今后的归属成了疑问焦点。

古利特（Cornelius Gurlitt）的父亲是艺术品收藏家。德国检察机关不排除古利特家的珍贵藏品当年是被纳粹抢夺的或者是被以低于实质价值的价格购买走的可能。如果上述疑问属实，古利特对这些艺术品的所有权的合法性以及艺术品原持有人如今是否有索回物品的权利等，都将是复杂的司法问题。

Germans escort people from Kragvjevac and its surrounding area to be executed Datum 21. Oktober 1941 Quelle Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Kraljevo_und_Kragujevac Die Massaker von Kraljevo und Kragujevac (serbisch-kyrillisch Масакр у Краљеву и Крагујевцу) waren Kriegsverbrechen der deutschen Wehrmacht im besetzten Jugoslawien. Bei den beiden größten Erschießungen in Serbien wurden im Oktober 1941 insgesamt 4.000 Zivilisten getötet. Angehörige der 717. Infanterie-Division erschossen als Vergeltung für einen Hinterhalt, in den eine deutsche Kompanie geraten war, 2.300 Bürger der Stadt Kragujevac, gleichzeitig fielen 1.700 Einwohner des benachbarten Kraljevo einer ähnlichen „Sühneaktion“ zum Opfer.[1] An den Massakern waren Einheiten des kollaborierenden Serbischen Freiwilligen-Kommandos und der Serbischen Staatswache beteiligt.[2][3]

“死一个德国士兵，一百平民抵命”  24.10.2021

1941 年 10 月 21 日，作为”偿命行动＂的一部分，德军在其占领的塞尔维亚杀害了近 4000 人。死者来自社会各阶层，其中还有儿童。 

参观纳粹集中营 德国年轻人感受如何？ 22.10.2021

维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。
Presiding judge Dominik Gross (3rd R) arrives with the judges for a trial against a 96-year-old former secretary for the SS commander of the Stutthof concentration camp at the court room in Itzehoe, northern Germany, on September 30, 2021. - The trial of the woman, who has been charged with complicity in more than 11,000 cases, is being postponed because the accused has not appeared. (Photo by Markus Schreiber / POOL / AFP) (Photo by MARKUS SCHREIBER/POOL/AFP via Getty Images)

96岁前纳粹集中营秘书坐轮椅出庭  19.10.2021

本该在9月底进行的廷讯因为96岁被告逃逸而被推迟。为重建历史公正，法庭会做出怎样的判决，人们拭目以待。
377234 17: FILE PHOTO: Prisoners stand in lines outdoors in the concentration camp at Sachsenhausen, Germany, December 19, 1938. (Courtesy of the National Archives/Newsmakers)

百岁高龄前纳粹集中营看守出庭受审 07.10.2021

因被控在3500多起案件中协助谋杀，纳粹德国萨克森豪森（Sachsenhausen）集中营一名年过百岁前看守被送上法庭。

6.2.2017, HANGZHOU, CHINA - FEBRUARY 6, 2017 - Actor Nicholas Tse attends a roadshow of his new film at a cinema in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Feb 6, 2017. On the evening of September 5, 2021, actor Nicholas Tse said that he was applying to withdraw his Canadian nationality.

长平观察：谢霆锋和赵薇的距离有多远？  10.09.2021

演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。 
Kroatien, Veranstaltung zum Jahrestag der Partisanenbrigade der Donauschwaben.

在南斯拉夫对抗纳粹的德意志游击队 05.09.2021

二战期间，南斯拉夫游击队内有一支特殊的“台尔曼营”部队，积极抗击纳粹德国侵略者。这也是整场战争期间，盟军阵营内唯一一支全部由德意志人组成的部队。
19.07.2021 | A five-ring Olympic emblem is put at Odori Park in Sapporo City, Hokkaido Prefecture on July 19, 2021. Odori Park is a competition venue for marathon and racewalking. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

纳粹屠杀「地狱梗」翻车 奥运表演总监遭解雇 23.07.2021

就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因曾开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。他说了什么?
ARCHIV - Reichsmarschall Hermann Göring (helle Uniform) und der Chef der «Kanzlei des Führers», Martin Bormann (l.), begutachten die Zerstörung im Raum der Karten-Baracke im Führerhauptquartier Rastenburg, wo Oberst Stauffenberg am 20. Juli 1944 eine Sprengladung zündete, mit der Absicht Hitler zu töten (Archivfoto vom 20.07.1944). Als am 20. Juli 1944 gegen 12.50 Uhr der Sprengsatz in der «Wolfsschanze» detoniert, ging Claus Schenk Graf von Stauffenberg vom Tod des Diktators aus. Für den Attentäter schien das größte Hindernis für den Sturz der Nazis beseitigt. Doch vor Tagesende war «Operation Walküre» gescheitert. Hitler überlebte den Anschlag, Stauffenberg wurde hingerichtet und hunderte Todesurteile folgten. Mit mehreren Gedenkveranstaltungen und dem traditionellen Bundeswehr-Gelöbnis wird am Freitag (20.07.2012) in Berlin an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 68 Jahren erinnert. Foto: Heinrich Hoffmann dpa (nur s/w)

“我的父亲曾去刺杀希特勒” 21.07.2021

1944年7月20日，纳粹德国国防军上校施陶芬贝格等人试图刺杀希特勒、结束战争，起义并没有成功。如今，德国官方每年都会为这场失败的起义举行纪念活动。对于施陶芬贝格的儿子而言，7月20日更是一个永生难忘的日子。
2-G56-O1-1941-385 (1348542) 2.WK., Ostfront, dt. MG-Schützen / Foto Zweiter Weltkrieg / Ostfront. - Russlandfeldzug der deutschen Wehrmacht: Maschinengewehrschützen in Stellung bei Barawucha, Weißrussland. - Foto, undat. (1941).

史海回眸：80年前德国入侵苏联 22.06.2021

早在1933年，纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划，八年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。80年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。
18.06.2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beuscht anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion die Ausstellung Dimensionen des Verbrechens im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst. +++ dpa-Bildfunk +++

纪念纳粹侵苏80周年 德国总统：我们父辈的罪行 18.06.2021

纳粹德国“巴巴罗萨行动”80周年纪念日将至，德国总统施泰因迈尔强调，前苏联人民的痛苦应 "烙在德国的集体记忆中"。
Russian President Vladimir Putin delivers his speech during the Victory Day military parade in Moscow, Russia, Sunday, May 9, 2021, marking the 76th anniversary of the end of World War II in Europe. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

“胜利日”红场阅兵 普京称坚决捍卫国家利益 09.05.2021

莫斯科周日举行了庆祝二战胜利76周年的阅兵仪式，这是疫情背景下的第二次红场阅兵。普京发表讲话，强调俄罗斯坚定捍卫国家利益的决心，同时也警告“纳粹意识抬头”的风险。
Juli/September 1941, Ukraine, Babi Yar is a ravine in the Ukrainian capital Kiev and the site of a series of massacres carried out by German forces and local Nazi collaborators during their campaign against the Soviet Union. The most notorious and the best documented of these massacres took place on 2930 September 1941, wherein 33,771 Jews were killed in a single operation. The decision to kill all the Jews in Kiev was made by the military governor, Major-General Kurt Eberhard, the Police Commander for Army Group South, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, and the Einsatzgruppe C Commander Otto Rasch. It was carried out by Sonderkommando 4a soldiers, along with the aid of the SD and SS Police Battalions backed by the local police. The massacre was the largest single mass killing for which the Nazi regime and its collaborators were responsible during its campaign against the Soviet Union and is considered to be the largest single massacre in the history of the Holocaust to that particular date, surpassed only by the Aktion Erntefest of November 1943 in occupied Poland with 42,00043,000 victims, and the 1941 Odessa massacre of more than 50,000 Jews in October 1941, committed by Romanian troops.<br/><br/> Victims of other massacres at the site included thousands of Ukrainian nationalists and civilians, Soviet prisoners of war, communists and Roma. It is estimated that between 100,000 and 150,000 lives were taken at Babi Yar during the German occupation. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Babi Yar ist eine Schlucht in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Schauplatz einer Reihe von Massakern, die von deutschen Streitkräften und lokalen Nazi-Mitarbeitern während ihrer Kampagne gegen die Sowjetunion verübt wurden. Die berüchtigtste und am besten dokumentierte dieser Massaker fand am 29. September 1941 statt, bei der 33.771 Juden in einem einzigen Einsatz getötet wurden. Die Entscheidung, alle Juden in Kiew zu töten, wurde vom Militärgouverneur, Generalmajor Kurt Eberhard, dem Polizeikommandanten der Armeegruppe Süd, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln und dem Einsatzgruppen-C-Kommandanten Otto Rasch getroffen. Sie wurde von Soldaten des Sonderkommandos 4a mit Hilfe der von der örtlichen Polizei unterstützten SD- und SS-Polizeibataillone durchgeführt. Das Massaker war der größte einzelne Massenmord, für den das NS-Regime und seine Kollaborateure während seines Feldzugs gegen die Sowjetunion verantwortlich waren, und gilt bis heute als das größte Einzelmassaker in der Geschichte des Holocaust, das nur von der Aktion Erntefest vom November 1943 im besetzten Polen mit 42.00043.000 Opfern und dem Massaker von 1941 in Odessa an mehr als 50.000 Juden im Oktober 1941, das von rumänischen Truppen begangen wurde, übertroffen wurde. Opfer anderer Massaker an diesem Ort waren Tausende ukrainischer Nationalisten und Zivilisten, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten und Roma. Schätzungen zufolge wurden in Babi Yar während der deutschen Besatzung zwischen 100.000 und 150.000 Menschenleben gefordert. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

默克尔缅怀纳粹暴政受害者 08.05.2021

第二次世界大战欧洲战场结束76周年之际，德国总理默克尔呼吁永远铭记受害者。社民党政治家表示，应设置中央纪念场所。
Innenhof der unvollendeten Kongresshalle der NSDAP von 1939, Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Mittelfranken, Bayern, Deutschland, Europa, aufgenommen am 13.09.2019 in Nürnberg. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

大国梦魇：德国还有哪些“第三帝国”建筑 01.05.2021

纳粹时期的实体印记在德国已经不多了。那个时代遗留的一些庞大建筑，则从侧面见证那一段沉重历史。如何对待这份遗产，对后人来说是个难题。
Innenhof der unvollendeten Kongresshalle der NSDAP von 1939, Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Mittelfranken, Bayern, Deutschland, Europa, aufgenommen am 13.09.2019 in Nürnberg. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

大国梦魇：德国还有哪些「第三帝国」建筑 27.04.2021

纳粹时期的实体印记在德国已经不多了。那个时代遗留的一些庞大建筑，则从侧面见证那一段沉重历史。如何对待这份遗产，对后人来说是个难题。

我们家族的纳粹史 24.04.2021

纳粹政权统治期间，你的祖辈在做什么？许多德国人在社交媒体上提出这个问题，引发彼此深入探究自己家族的历史过往。

犹太人大屠杀：他用照片拒绝遗忘 22.04.2021

他曾是夜总会门卫，玻璃清洁工，也曾修过屋顶，烤过披萨。在成为摄影师之前的丰富人生历练，让他现在更为成功。现在他正在进行一项名为“反对遗忘”的计划：拍摄大屠杀幸存者，以此对抗反犹主义和种族歧视。在巴黎、纽约和柏林街头，人们可以看到他的大幅作品。
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