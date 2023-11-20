为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
德国警方在艺术品收藏家古利特（Cornelius Gurlitt）位于慕尼黑的公寓中总共发现1406件艺术品，其中大部分是价值连城的顶尖级大师作品。而这些艺术品的来历以及今后的归属成了疑问焦点。
古利特（Cornelius Gurlitt）的父亲是艺术品收藏家。德国检察机关不排除古利特家的珍贵藏品当年是被纳粹抢夺的或者是被以低于实质价值的价格购买走的可能。如果上述疑问属实，古利特对这些艺术品的所有权的合法性以及艺术品原持有人如今是否有索回物品的权利等，都将是复杂的司法问题。
德国首都柏林正摩拳擦掌准备申办2036年夏季奥运会。但这项计划引起了批评和质疑。
1938年11月9日夜，纳粹纵火焚烧犹太教堂和商店，这场暴力被认为是对犹太人“种族灭绝的前奏”。
围绕中国网民对以哈冲突以及德国立场的评论，德国驻华使馆10月24日在新浪微博上发文，强调“不允许有美化纳粹主义的言论或者使用纳粹标志的行为”存在于其博文评论区。这一立场的背景是什么？中国网民对此有何反应？
自哈马斯对以色列发动恐怖主义袭击以来，德国领导人重申保护以色列的安全是德国的“国家理性”。现在，他们面临着界定其真正含义的压力。“国家理性”到底指的是什么？
20年来，咨询委员会一直在处理有关纳粹掠夺艺术品的复杂案件，但这在缺乏归还法案的情况下几乎难以完成。
在纪念碑开放日（9月10日）这天，柏林首次展出了两尊"走马"雕像。这两座由纳粹雕塑家约瑟夫·索拉克（Josef Thorak）为希特勒制作的巨型雄马雕像曾长期失踪。
柏林胜利纪念柱曾是德意志帝国的象征，纳粹后来将它搬到了蒂尔加滕区。它还曾是音乐节“爱的大游行”的地标建筑。如今。这一具有历史意义的碑柱已经有150岁了。
80多年前，美国因为担心德国先造出核武器，而启动了曼哈顿计划。最终，在奥本海默领衔下，美国率先研发出原子弹。那么，当年纳粹德国究竟距离造出原子弹还有多远？
近日，一则讽刺短片突然出现在网络上、受到关注，该片影射泽连斯基成为新的希特勒，并指责德国政府掠夺民众财富，以支持乌克兰。这部政治宣传意味十足的短片出自何方之手？里面所声称的“超过220亿欧元德国预算流向乌克兰”是否属实？
希特勒在其统治时期可能是最令人仇恨的人物之一。他遭过多次暗杀，但都幸免于难，其中几次完全是出于巧合难。
畅享柏林时装周的人们，未必都知道这一段历史：这座城市曾经是犹太人主导的时装之都。二战后，为什么很多人不愿意纪念这段辉煌的历史？
德国民粹主义政党选项党（AfD）首次赢得区议会选举。在所有主流政党都支持另外一位候选人的情况下，选项党候选人塞塞尔曼（Robert Sesselmann）周日在索纳贝格（Sonneberg）的选举中获胜。
除了体育赛事外，很少看到德国人挥动国旗欢呼，这跟很多国家不一样。为什么呢？
希特勒政府委托艺术家们制作了数千件艺术品，用来宣传纳粹政权的力量。其中包括两座“跨步马”青铜雕像，而它们现在将在柏林的博物馆展出，引发了舆论争议。
因对新纳粹分子发动多次袭击，现年28岁的左翼激进派人士Lina E. 及其同谋被德累斯顿地方法庭判处监禁。
九十年前的五月十日，德国大小城市内，到处都可以看到焚烧"非德意志"书籍的熊熊火焰，这些书籍当中包括著名作家托马斯·曼，艾里希·玛丽亚·雷马克以及埃里希·凯斯特纳的作品。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式