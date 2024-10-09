纳米比亚最大太阳能电站:德国出钱 中国建造

今年9月，纳米比亚国家电力公司和两家中资企业签署协议，建设该国最大的太阳能电站，大幅提高发电能力。值得注意的是，该项目八成资金由德国提供。业内人士披露，德国太阳能厂商根本就没有参与竞标。

（德国之声中文网）位于非洲南部的纳米比亚长期面临本国发电能力不足的问题，一直依赖邻国赞比亚以及南非的供电。新的太阳能电站将会让纳米比亚全国的光伏总装机容量一举从目前的50万千瓦上升到60万千瓦，大幅减低对进口电力的依赖度。

根据合作协议，纳米比亚国家电力公司将和中国江西国际经济技术合作有限公司、正泰新能源开发有限公司一起在该国南部的罗什皮纳镇(Rosh Pinah)建设太阳能光伏发电站，预计工期18个月，计划在2026年第二季度投产。届时，这将是纳米比亚最大规模的太阳能发电站。

整个项目耗资约合7298万欧元，其中德国国有的复兴信贷银行(KfW)将提供7000万欧元的优惠贷款。剩余的少量资金缺口则由纳米比亚国家电力公司自行筹措。德国驻纳米比亚大使馆已经在社媒网站上确认称，德国联邦发展合作部已经批准了这笔款项。

目前，暂不清楚这7000万欧元贷款中，究竟有多大比例直接来自于德国政府财政预算。一些业内人士估计，最多可能有3000万欧元来自于德国税款。

据德国绿色电力专业新闻网站blackout.de披露，圈内人士消息称，参与该纳米比亚项目竞标的只有3家中资企业以及一家印度企业，德国企业根本就没有投标这一德国出钱的项目。一家不便透露身份、常年在纳米比亚经营的德国太阳能企业更是指出，此类能源项目经常是“德国复兴信贷银行出钱、中国人建造”的模式。

近年来，中国已经通过大举投资极大拓展了在非洲的经济与政治影响力。而在绿色能源领域，中国厂商也在全球市场上具有支配性地位。德国税款资助的项目由中资企业承建，这样的合作模式是否会进一步增加已经被欧盟认定为体制竞争对手的中国之影响力？德国复兴信贷银行董事会成员莱巴赫(Christiane Laibach)就此强调说，纳米比亚太阳能项目的招标过程遵守了国际标准，客观、经济地选出了中标企业。

纳米比亚地形以沙漠为主，气候干旱少雨，适合兴建大规模太阳能电站等绿色电力设施。图为该国北部Erongo地区的一处太阳能电站 图像来源: Musa C. Kaseke/Xinhua/picture alliance

日照充足沙漠多

人口仅300万的纳米比亚是全球人口密度最低的国家之一，尤其是该国南部多为沙漠地形。同时，也由于当地的干燥亚热带气候，通常燥热少雨，日照资源充足，近年来成为了兴建太阳能发电站等绿色能源设施的热土，该国也计划通过这一新产业来拉动经济增长、缩小贫富差距。

前殖民宗主国德国也在纳米比亚多地大举投资绿色电力，计划用这些电力来电解海水生产氢气并运回本土，从而加快推进本国的能源转型进程。不过，这些绿色能源投资计划也引发了不小的争议。环保组织担心，建设绿色能源设施会影响沙漠地区本已脆弱的生态。

在接受德国之声采访时，纳米比亚总统姆本巴(Nangolo Mbumba)说，纳米比亚有着充沛的风力、日照资源，还有足够的沙漠、海水，这有助于降低全球的温室气体排放。“我们致力于这一项目。我们的工程师、建筑师、技术人员首次来到德国，在这里的高校学习如何运作这些产业。我们为此自豪，因为我们领先于许多其他国家。”

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