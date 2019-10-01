 纳税申报单争议：特朗普又遇麻烦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2019

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时政风云

纳税申报单争议：特朗普又遇麻烦

还在当年的选战中，特朗普就拒绝交出纳税申报单。一名检察官将他告上法庭，特朗普坚称作为总统享受豁免权。现在法院裁决，特朗普的说法并无根据。

USA Washington Donald Trump (picture-alliance/Captital Pictures/MPI/RS)

法官认为，总统也要向检察官交出纳税证明

DW.COM

美国总统特朗普竭力避免其税务信息免被公开。其律师已提交诉讼状，反对民主党人强迫总统提交税务资料。 (23.04.2019)

特朗普一直拒绝公布其纳税情况，但现在美国新闻频道MSNBC披露，取得了一份属于美国总统的报税单。白宫对此大为不悦。 (15.03.2017)

特朗普的选战顾问康韦如今是白宫高级顾问，在回应关于特朗普公开报税单的请愿时，康韦态度明确，理由奇葩。 (23.01.2017)

（德国之声中文网）围绕是否该公开其税单的争议，美国总统特朗普暂时打输一场官司。纽约联邦法官马雷罗（Victor Marrero）在一项裁决中驳回特朗普律师的理由。

特朗普的律师认为，宪法不允许对国家现任总统进行刑法意义上的调查。由于马雷罗法官的这一裁定，检察官可以要求特朗普交出过去8年个人的及其公司的纳税申报单，否则可以采取惩罚手段。

马雷罗法官在裁决中强调：特朗普律师们所举的理由是一种"极不寻常的说法"，他们所称的豁免权将意味着，不仅总统本人， 而且推而广之，他的亲戚和生意伙伴实际上都凌驾于法律之上。这有悖于美国的政府结构和宪法价值。

特朗普的律师立即对这一裁决提起上诉。而上诉法院由此暂时阻止了税单呈交的程序。

政治争斗?

特朗普本人在推特上对法院的裁决表态称，还从未有过哪位美国总统经历过这样的事情。他的律师猜测，法院这一裁决的背后是一场政治战，因为，检察官万斯（Cyrus Vance）出自民主党阵营。

此前，在对据称向两名女性提供封口费的调查框架内，曼哈顿地方检察官万斯要求特朗普聘用的会计事务所提交税单。这两名女性声称，曾与特朗普有暧昧关系。特朗普本人予以否认。其律师则试图经由法律途径阻止检方的要求。

各方施压

迄今，特朗普从未公示过自己的税单。其批评者相信，这只能说明，他极可能有要隐瞒的东西。通常，美国总统候选人在选战期间会公布自己的纳税申报单。数月来，国会众院内的民主党人同样致力于迫使特朗普总统交出其税单。特朗普称，只要财务当局还在审查中，他就不能公布自己的报税表。而有关当局是否正在审查，外界并不清楚。

除此之外，特朗普还试图阻止德意志银行交出有关其金融关系的材料。根据德意志银行的说法，其中也包括纳税申报单。国会多个委员会要求审阅相关材料。今年8月，在曼哈顿联邦上诉法院已举行过一次有关一桩诉讼案的口头听证。法院尚未作出裁定。

 

凝炼/李鱼（德新社、美联社）

 

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