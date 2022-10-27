纳税人的钱都去哪儿了?

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德国纳税人协会发表了揭露政府浪费问题的新的黑皮书。真正令人感到可怕的不是大型项目，而是小规模的系统性浪费。
德国纳税人协会发表了第50版关于税收浪费的黑皮书。书中举出了100个来自不同领域的千奇百怪的例子。其重点不是大型项目，而是大手大脚的小项目。俗话说得好，“小洞不补，大洞难堵”。
黑皮书中也有一个大项目：扩建总理府。根据最新的估计，该项目将花费7.77亿欧元，比预期多出约1.77亿。纳税人协会主席霍尔兹纳格尔（Reiner Holznagel）认为，即使这个价格也打不住，他担心情况会更糟：“我预测将接近10亿。”
有朋自远方来，不亦乐乎，更何况是七国集团的国家元首和政府首脑。据德国纳税人协会统计，2022年6月，七国集团在巴伐利亚州埃尔茂宫（Schloss Elmau）的峰会花了纳税人约1.8亿欧元，比2015年的峰会多出约4500万欧元。 这可不是用通货膨胀就能解释的!
税收浪费的一个典型例子是议会津贴和养老金。在哥廷根，一位只当了两年政府部门负责人的女士落选了。据纳税人协会称，截至2028年，她总共有权获得45万欧元的津贴。此外，她每月将领取超过5000欧元的养老金。
只当官不干事，谁说的！奥格斯堡市的一位负责建筑的官员称，2008年之前，他在城市规划办公室任职时累计加班超过4000小时，要求获得20万欧元加班费。纳税人协会不仅对该要求的法律基础表示质疑，也怀疑这样做是否符合道德规范。但奥格斯堡却以“个人数据保护”唯有拒绝回答纳税人协会的提问。
在巴登-符腾堡州，电动车得到了慷慨的补贴--在纳税人协会眼里过于慷概了。除了现有的补贴计划外（其中包括联邦政府提供的每辆车6000欧元的补贴），每一个电动汽车车主还会得到额外的1000欧元，条件是他们的电动车拥有一个光伏发电系统。
据媒体报道，联邦国防军两艘新的“燃料运输船”将花费约8.7亿欧元。而据纳税人协会的数据，一艘类似的普通船只需要1.4至2.1亿欧元。纳税人协会指出，联邦国防军采购办公室先前估计的花费为5.7亿欧元，因此，可能浪费掉的税收总额为2.5亿欧元。
总部设在美因茨市的新冠疫苗制造商Biontech给该市带来大量税收。可以说，美因茨市几乎是在钞票的海洋里游泳。这些钱当然应该花在该花的地方。该市成人教育中心2013年因资金缺乏没有修必要的“逃生楼梯”，而是搭起了用于逃生的脚手架。到目前为止，脚手架租金已经花了16.8万欧元。纳税者协会指出，用这些钱完全可以修一个真正的逃生楼梯了。
到佩内明德(Peenemuende)去有什么理由？梅克伦堡的人们想了想，认为可以做点儿什么！比如，花上办几个音乐节的钱邀请纽约爱乐乐团来演出——只需大约一百万就够了。你看，这不成了吗？
在萨克森-安哈尔特州，连接高速公路A14和A9的路段本应在2018年完工，花费不到5200万欧元。但由于在该地区发现了一种濒临灭绝的大蒜蟾蜍（见图），所以现在将修几十条供蟾蜍通行的隧道，总花费将升至7500万欧元，而且也不会在2026年之前完工。
谁应该对合理使用国家税收负责？当然是各州和各地方的政治家们。纳税人协会在黑皮书中多次指出，德国的州议会和联邦议会都过于臃肿，因此也过于昂贵。不过，比起中国或朝鲜，德国联邦议院的规模还是小巫见大巫。
德国总理肖尔茨即将访华之际，德国《商报》报道称政府有可能批准由中资企业收购一家德国汽车芯片制造商的计划。而就在前不久，肖尔茨顶住巨大压力，促成了中资入股德国汉堡港。
德国内阁周三批准中资部分收购汉堡港一处集装箱码头。但中远集团对于是否完成收购案持保留态度，“无法保证交易进行”。与此同时，杜伊斯堡港务集团突然宣布，中远6月已退出了港口的一个建设项目。
德国政府认为，受当前能源危机的影响，德国经济有可能会出现衰退。联邦经济部发布的秋季经济预估报告称，德国经济总量有可能会缩减0.4%。而最新的通货膨胀数据显示，九月德国的通胀率已增至10.0%，达到70年以来的最高水平。
中远海运集团入股汉堡港Tollerort集装箱码头的计划在德国引起巨大争议。不过有意思的是，过去几年中国投资者对德国企业的收购兴趣却在有所减弱。
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