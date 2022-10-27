纳税人的钱都去哪儿了?

昂贵的脚手架

总部设在美因茨市的新冠疫苗制造商Biontech给该市带来大量税收。可以说，美因茨市几乎是在钞票的海洋里游泳。这些钱当然应该花在该花的地方。该市成人教育中心2013年因资金缺乏没有修必要的“逃生楼梯”，而是搭起了用于逃生的脚手架。到目前为止，脚手架租金已经花了16.8万欧元。纳税者协会指出，用这些钱完全可以修一个真正的逃生楼梯了。