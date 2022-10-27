纳税人的钱都去哪儿了?

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德国纳税人协会发表了揭露政府浪费问题的新的黑皮书。真正令人感到可怕的不是大型项目，而是小规模的系统性浪费。
德国纳税人协会发表了第50版关于税收浪费的黑皮书。书中举出了100个来自不同领域的千奇百怪的例子。其重点不是大型项目，而是大手大脚的小项目。俗话说得好，“小洞不补，大洞难堵”。
黑皮书中也有一个大项目：扩建总理府。根据最新的估计，该项目将花费7.77亿欧元，比预期多出约1.77亿。纳税人协会主席霍尔兹纳格尔（Reiner Holznagel）认为，即使这个价格也打不住，他担心情况会更糟：“我预测将接近10亿。”
有朋自远方来，不亦乐乎，更何况是七国集团的国家元首和政府首脑。据德国纳税人协会统计，2022年6月，七国集团在巴伐利亚州埃尔茂宫（Schloss Elmau）的峰会花了纳税人约1.8亿欧元，比2015年的峰会多出约4500万欧元。 这可不是用通货膨胀就能解释的!
税收浪费的一个典型例子是议会津贴和养老金。在哥廷根，一位只当了两年政府部门负责人的女士落选了。据纳税人协会称，截至2028年，她总共有权获得45万欧元的津贴。此外，她每月将领取超过5000欧元的养老金。
只当官不干事，谁说的！奥格斯堡市的一位负责建筑的官员称，2008年之前，他在城市规划办公室任职时累计加班超过4000小时，要求获得20万欧元加班费。纳税人协会不仅对该要求的法律基础表示质疑，也怀疑这样做是否符合道德规范。但奥格斯堡却以“个人数据保护”唯有拒绝回答纳税人协会的提问。
在巴登-符腾堡州，电动车得到了慷慨的补贴--在纳税人协会眼里过于慷概了。除了现有的补贴计划外（其中包括联邦政府提供的每辆车6000欧元的补贴），每一个电动汽车车主还会得到额外的1000欧元，条件是他们的电动车拥有一个光伏发电系统。
据媒体报道，联邦国防军两艘新的“燃料运输船”将花费约8.7亿欧元。而据纳税人协会的数据，一艘类似的普通船只需要1.4至2.1亿欧元。纳税人协会指出，联邦国防军采购办公室先前估计的花费为5.7亿欧元，因此，可能浪费掉的税收总额为2.5亿欧元。
总部设在美因茨市的新冠疫苗制造商Biontech给该市带来大量税收。可以说，美因茨市几乎是在钞票的海洋里游泳。这些钱当然应该花在该花的地方。该市成人教育中心2013年因资金缺乏没有修必要的“逃生楼梯”，而是搭起了用于逃生的脚手架。到目前为止，脚手架租金已经花了16.8万欧元。纳税者协会指出，用这些钱完全可以修一个真正的逃生楼梯了。
到佩内明德(Peenemuende)去有什么理由？梅克伦堡的人们想了想，认为可以做点儿什么！比如，花上办几个音乐节的钱邀请纽约爱乐乐团来演出——只需大约一百万就够了。你看，这不成了吗？
在萨克森-安哈尔特州，连接高速公路A14和A9的路段本应在2018年完工，花费不到5200万欧元。但由于在该地区发现了一种濒临灭绝的大蒜蟾蜍（见图），所以现在将修几十条供蟾蜍通行的隧道，总花费将升至7500万欧元，而且也不会在2026年之前完工。
谁应该对合理使用国家税收负责？当然是各州和各地方的政治家们。纳税人协会在黑皮书中多次指出，德国的州议会和联邦议会都过于臃肿，因此也过于昂贵。不过，比起中国或朝鲜，德国联邦议院的规模还是小巫见大巫。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
中国或将于明年结束严格的清零政策重新开放，但对许多企业而言，能不能熬过今年的寒冬仍是问题。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
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