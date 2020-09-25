 纳瓦尔尼谴责普京是投毒事件的幕后黑手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2020

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时政风云

纳瓦尔尼谴责普京是投毒事件的幕后黑手

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼出院后暂居柏林等待康复，他宣称 “我不会送普京不回俄罗斯这份大礼“。俄罗斯杜马议长则称普京“挽救” 了纳瓦尔尼的性命。

Charité entlässt Kremlkritiker Nawalny (Navalny/Instagram/dpa/picture-alliance)

“我的任务是，早上去公园散步，然后和医生一起做练习，晚上又去散步”

（德国之声中文网）在周四（10月1日）发表的一篇媒体访谈中，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼认为普京应对对他的中毒事件负责。

纳瓦尔尼接受德国《明镜》周刊采访时说："我认为普京是这次袭击的幕后黑手，我想不到其他可能。"

上月出院前，他在柏林夏里特医院接受治疗。

目前担任欧盟轮值主席国的德国表示，毒物学检验结果显示，纳瓦尼中了军方使用的神经毒剂诺维乔克。法国和瑞典的专家也证实了这一结论。

Berlin Klinik Charite | Fall Nawalny (picture-alliance/Russian Look/V. Lisitsyn)

纳瓦尔尼在中毒之后，被接到柏林接受治疗

纳瓦尔尼谈到中毒时刻说："你感觉不到疼痛，但是你知道死亡临近。"他说他正在稳步恢复，目前正在重新练习用一只脚平衡身体。

纳瓦尔尼将暂时留居德国。目前，他和妻子及儿子一起生活在柏林，经历着漫长的康复过程。

他说："我的任务是，早上去公园散步，然后和医生一起做练习，晚上又去散步。"

"我现在的工作是坚持无所畏惧"

纳瓦尔尼告诉《明镜》周刊，完全康复后他将立即返回俄罗斯。

他说："不回去就意味着普京达到了他的目的。我现在的工作是坚持无所畏惧。"

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遭人下毒的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼刚刚离开救治的德国医院，来自家乡的坏消息就接踵而至。现在他在莫斯科的房产也被没收了。

俄罗斯政府批评人士纳瓦尼的血液中发现诺维乔克神经毒素后，德国总理默克尔、欧盟和北约都发出了严厉的谴责声。默克尔称之为对俄罗斯反对派领袖人物的“未遂毒杀”。

意大利总理孔德表示，对于俄反对派领袖纳瓦尔尼中毒事件，全世界“都在等待俄罗斯给出一个解释”。但是克里姆林宫表示，不存在为此启动调查的理由。

围绕俄罗斯当局批评者纳瓦尔尼案，法国和瑞典特别实验室也证实，纳瓦尔尼中毒原因是一种武器级神经毒剂。联邦德国政府作了这一宣布。

德国总理默克尔称，俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼中毒案是有人“使用神经毒剂进行谋杀未遂”，并称希望俄罗斯方面澄清立场。纳瓦尔尼8月中旬在俄罗斯突然病倒后被送往柏林治疗。

"我不会送普京不回俄罗斯这份大礼。"他说，他的任务是尽快恢复健康，以便返回俄罗斯。

他强调说："我不想成为流亡的反对派领袖。"

莫斯科和柏林之间关系恶化

迄今为止，莫斯科坚决否认参与纳瓦尔尼中毒事件，并指责西方领导人利用此事件进行虚假宣传。

克里姆林宫周四称，普京对这次袭击事件负责的说法毫无根据。它指控美国中央情报局与纳瓦尔尼"合作"。

俄罗斯下议院（杜马）议长沃洛丁（Vyacheslav Volodin）也反驳说，是普京"挽救"了纳瓦尔尼的性命。他说，"从飞行员到医生到总统，每个人都在真诚地救助他。"

他还指责这位反对派领袖恩将仇报， "与西方国家的情报部门勾结"。

纳瓦尔尼的中毒事件加剧了俄罗斯与西方国家之间的紧张关系，尤其导致德国和俄罗斯关系恶化。

德国总理默克尔一再强调，此案中的疑点，"只有俄罗斯可以而且必须回答"。纳瓦尔尼在柏林住院期间，默克尔曾前往探视。

张平 / 洪沙（德新社、法新社、路透社）

 

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