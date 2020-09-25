纳瓦尔尼谴责普京是投毒事件的幕后黑手

（德国之声中文网）在周四（10月1日）发表的一篇媒体访谈中，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼认为普京应对对他的中毒事件负责。

纳瓦尔尼接受德国《明镜》周刊采访时说："我认为普京是这次袭击的幕后黑手，我想不到其他可能。"

上月出院前，他在柏林夏里特医院接受治疗。

目前担任欧盟轮值主席国的德国表示，毒物学检验结果显示，纳瓦尼中了军方使用的神经毒剂诺维乔克。法国和瑞典的专家也证实了这一结论。

纳瓦尔尼谈到中毒时刻说："你感觉不到疼痛，但是你知道死亡临近。"他说他正在稳步恢复，目前正在重新练习用一只脚平衡身体。

纳瓦尔尼将暂时留居德国。目前，他和妻子及儿子一起生活在柏林，经历着漫长的康复过程。

他说："我的任务是，早上去公园散步，然后和医生一起做练习，晚上又去散步。"

"我现在的工作是坚持无所畏惧"

纳瓦尔尼告诉《明镜》周刊，完全康复后他将立即返回俄罗斯。

他说："不回去就意味着普京达到了他的目的。我现在的工作是坚持无所畏惧。"

"我不会送普京不回俄罗斯这份大礼。"他说，他的任务是尽快恢复健康，以便返回俄罗斯。

他强调说："我不想成为流亡的反对派领袖。"

莫斯科和柏林之间关系恶化

迄今为止，莫斯科坚决否认参与纳瓦尔尼中毒事件，并指责西方领导人利用此事件进行虚假宣传。

克里姆林宫周四称，普京对这次袭击事件负责的说法毫无根据。它指控美国中央情报局与纳瓦尔尼"合作"。

俄罗斯下议院（杜马）议长沃洛丁（Vyacheslav Volodin）也反驳说，是普京"挽救"了纳瓦尔尼的性命。他说，"从飞行员到医生到总统，每个人都在真诚地救助他。"

他还指责这位反对派领袖恩将仇报， "与西方国家的情报部门勾结"。

纳瓦尔尼的中毒事件加剧了俄罗斯与西方国家之间的紧张关系，尤其导致德国和俄罗斯关系恶化。

德国总理默克尔一再强调，此案中的疑点，"只有俄罗斯可以而且必须回答"。纳瓦尔尼在柏林住院期间，默克尔曾前往探视。

张平 / 洪沙（德新社、法新社、路透社）

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