纳瓦尔尼解除人工昏迷 德俄油气管争议继续

（德国之声中文网）据德新社最新消息，柏林夏里特医院周一（9月7日）解除了俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的人工昏迷状态，并开始逐渐协助他撤除呼吸机。他就医的柏林夏里特医学院本周一发表声明称，目前纳瓦尔尼对外界可作出反应，其身体状况有所好转，但仍无法排除严重中毒带来的长期后果。



自8月22日起，纳瓦尔尼在德国夏利特医院接受治疗。此前两天，他在飞往俄罗斯的飞机上感到不适，飞机紧急降落西伯利亚城市鄂木斯克后，他被送往当地的一家医院。德国政府上周三（9月2日）表示，毫无疑问，纳瓦尔尼是因诺维乔克神经毒剂而中毒。这种致命的化学物质是由苏联科学家在1970年代发明的。但是，莫斯科否认对纳瓦尔尼此事负有责任。

俄罗斯通往德国的北溪2号油气管道本已接近完工

德国强烈谴责对纳瓦尔尼投毒案

俄罗斯反对派人士阿列克谢·纳瓦尔尼遭到投毒后，柏林和莫斯科之间的冲突加剧。德国外长马斯（Heiko Maas）驳回了俄罗斯对德国拖延案件调查的指控。在德国电视一台"来自柏林的报道"节目中，马斯外长表示，德国政府"早就同意"俄罗斯检察院的给予司法协助的请求，并且一周前已经通知俄罗斯驻柏林大使。

在纳瓦尔尼在西伯利亚的鄂木斯克进行了为期两天的住院治疗后，马斯外长要求俄罗斯方面将其调查结果通报德国。到目前为止，有关案件的"很多线索"只出现在俄罗斯。如果莫斯科对澄清案件进行推诿，则说明一定是"有所隐瞒"。

俄指控柏林"拖延调查"

俄罗斯外交部发言人萨哈罗娃（Maria Sakharova）此前曾在脸书上表示："柏林拖延对其本身所要求的调查，难道是故意的吗？"萨哈罗娃还抱怨说，柏林没有回应8月27日俄罗斯检察院要求提供法律援助的请求。 "到目前为止，我们不确定德国是否在玩双重游戏。"

自8月22日起，纳瓦尔尼在德国夏利特医院接受治疗。在此之前的前两天，他在飞往俄罗斯的飞机上感到不适，飞机紧急降落西伯利亚城市鄂木斯克后被送往当地的一家医院。德国政府上周三（9月2日）表示，毫无疑问，纳瓦尔尼是因诺维乔克神经毒剂而中毒。这种致命的化学物质是由苏联科学家在1970年代发明的。但是，莫斯科否认对纳瓦尔尼此事负有责任。

"没有什么经济问题能更重要"

因对纳瓦尔尼的投毒可能对俄罗斯采取惩罚措施的辩论，目前在德国越来越多地聚焦于北溪2号天然气管道上。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）说，现在，"没有什么经济问题最终能比德国和欧洲的外交和安全利益更重要。"

德国卫生部长施潘向《图片报》表示，"北溪2号是否以及如何进行下去，主要要看俄罗斯。"。

德国国防部长卡伦鲍尔也发表了类似的看法。她说，在她看来，该天然气管道项目"并非核心工程"。卡伦鲍尔向路透社表示，工程的继续取决于俄罗斯方面的行为。上周，卡伦鲍尔还曾警告人们不要就该项目仓促作出决定。

"我不希望俄罗斯人迫使我们转变立场"

此前外交部长马斯也主张采取更强硬的态度。他向《星期日图片报》表示："我不希望俄罗斯人迫使我们转变对北溪2号的立场。"马斯同时强调，停止几乎完工的油气管道也将损害本国经济。 "来自十二个欧洲国家的一百多家公司参与了该项目，其中大约一半来自德国。

绿党议会党团主席埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）则呼吁北溪2号尽快下马。她向《每日镜报》表示，德国政府现在必须"为此指明道路"。而德国选项党则拒绝北溪2号下马。选项党主席默依滕（Jörg Meuthen）说："不能让未澄清的纳瓦尔尼案危及我们的供应安全。这是要分别对待的两码事。"

李京慧/任琛/苗子(德新社、法新社、路透社)

观看视频 02:04 俄反對派領袖中神經毒劑

毒药——政治谋杀的武器 纳瓦尔尼（Alexei Navalny） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼在飞往莫斯科的航班上突然昏迷，被送往西伯利亚的一家医院。他的助手称，他因为发起反腐运动而遭到投毒报复。这位现年44岁的律师在在鄂木斯克机场候机时喝过红茶，他的团队认为就是在这时被人投毒。

毒药——政治谋杀的武器 威尔茨罗夫（Pyotr Verzilov） 据报道，2018年，俄罗斯反政府活动人士、摇滚乐队小猫暴动（Pussy Riot）的非官方发言人威尔茨罗夫接受电视采访批评俄罗斯的法律制度后不久，在莫斯科中毒，生命垂危，转移到柏林治疗。他丧失了听力、视觉以及行走的能力。医生说他“极有可能”被人投毒。

毒药——政治谋杀的武器 斯克里帕尔（Sergei Skripal） 现年66岁的前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal），曾于2018年在英国索尔兹伯里的一家购物中心外面的长凳上被人发现昏迷，后来被证实是神经毒剂所致。普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称这种情况“悲惨”，但称 “我们没有掌握有关事件原因的任何信息”。

毒药——政治谋杀的武器 金正男（Kim Jong-nam） 金正恩的同父异母兄弟金正男，于2018年2月13日在吉隆坡机场被谋杀，谋杀手段是让两名妇女在他脸上涂了化学神经毒剂VX。 今年2月，马来西亚一家法院获悉，当时，金正男背包中携带着十多个装着解药的小瓶，以防范神经毒剂VX袭击。

毒药——政治谋杀的武器 利特维年科（Alexander Litvinenko） 前俄罗斯间谍利特维年科（Litvinenko）叛逃到英国之前曾在联邦安全局（FSB）工作。在英国他成为一名记者，并撰写了两本书揭露FSB和普京。在与两名克格勃前官员会面后，他病倒了，并于2006年11月23日死亡。​调查发现他死于放射性毒药钋 210，据称被放入茶杯中。

毒药——政治谋杀的武器 卡拉什尼科夫（Viktor Kalashnikov） 2010年11月，柏林夏里特医院的医生发现，一对在柏林工作的俄罗斯持异议人士身体中汞含量超高。丈夫卡拉什尼科夫是自由记者，前克格勃上校，每升血液含汞3.7微克，而妻子则为56微克。安全水平为1-3微克。卡拉什尼科夫对德国媒体说， “是莫斯科向我们投毒的。”

毒药——政治谋杀的武器 维克多·尤先科（Viktor Yushchenko） 2004年9月，乌克兰反对派领袖尤先科被诊断出患有病毒感染和化学物质引起的急性胰腺炎。该疾病导致面部毁容，出现痘痕、腹胀和黄疸。他脸上还长满二恶英中毒引发的痤疮。尤先科声称是政府特工对他投毒。

毒药——政治谋杀的武器 马沙尔（Khaled Meshaal） 1997年9月25日，以色列总理内塔尼亚命令情报机构暗杀哈马斯领导人马沙尔。当马沙尔走进约旦安曼哈马斯办公室时，两名特工向马沙尔的耳朵喷射有毒物质。暗杀未遂，不久之后这两名以色列特工被俘。

毒药——政治谋杀的武器 马可夫（Georgi Markov） 1978年，保加利亚异议人士马尔科夫在BBC工作，下班后在公共汽车站等车，大腿被人刺戳。他转身看到一个人拿起雨伞。四天后，他死了。尸检发现，他死于蓖麻毒素。许多人认为毒药是通过雨伞刺给他的。

毒药——政治谋杀的武器 拉斯普汀（Grigori Rasputin） 1916年12月30日，贵族公子尤苏波夫（Felix Yusupov）邀请神秘的精神治疗师拉斯普京来到圣彼得堡赴宴。拉斯普京先后吃下、喝下了尤苏波夫精心准备的含有剧毒氰化钾的蛋糕和酒，却安然无恙。尤苏波夫忍不住掏出手枪，将拉斯普京击毙。 作者: Nik Martin, Louisa Wright



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