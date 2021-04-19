纳瓦尔尼被送往医院 医生称其生命垂危

（德国之声中文网）俄罗斯当局周一（4月19日）表示，已将绝食中的反对派人士阿列克谢·纳瓦尔尼送往一家囚犯医院。纳瓦尔尼绝食抗议已近两个半星期。

据报道，纳瓦尔尼现在生命垂危。与反对派关系密切的医生警告说，这位现年44岁的反对派领袖健康状况极度恶化，心脏随时有停止跳动的危险。纳瓦尔尼的发言人亚尔米什（Kira Jarmysch）疾呼："阿列克谢已处于弥留之际"。她写道，死亡只是几天的事情。由于没有外部医生被允许进入距莫斯科约100公里的监狱营地，该信息无法获独立方证实。

美国：莫斯科要承担责任

美国政府此前警告莫斯科："如果纳瓦尔尼去世，将带来严重后果。"拜登总统国家安全顾问沙利文（ Jake Sullivan）对美国有线电视新闻网CNN表示，"我们已告知俄罗斯政府，纳瓦尔尼在被羁押期间发生的任何事情都属其责任。" 他称，目前尚不想公开谈论在这此情况下美方可能会对俄罗斯采取的具体行动。

拘押纳瓦尔尼的惩罚营

德国外长马斯（ Heiko Maas）周日向莫斯科喊话："我们紧急要求阿列克谢·纳瓦尔尼得到充分的医疗，并得到他信任的医生的帮助。" 这位社民党政治家在德国《图片报》上表示， 必须"毫不拖延地 "保障纳瓦尔尼的获得医治的权利。

法国外长勒德里安（ Jean-Yves Le Drian ）也对法国第三电台说，不排除欧盟实施新制裁的可能性。他指出，现在的情况 "极其令人担忧"，俄罗斯总统普京承担着 "重大责任"。

纳瓦尔尼在美国留学的女儿达莎（Dascha）在推特上呼吁为父亲送医治疗。

上周六（4月17日）70多位国际名流发表公开信，呼吁普京为纳瓦尔尼提供医疗帮助。在多家欧洲报纸上刊登的这封公开信强调，"作为俄罗斯公民，纳瓦尔尼有权受到他所选择的医生的检查和治疗。"

3月31日起，纳瓦尔尼绝食。目前，他有可能被强制进食。上周六，他的私人医生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）和包括一名心脏专家在内的另外3位同行，致函俄联邦监狱管理局负责人卡拉什尼科夫（Alexander Kalaschnikow）， 要求探视纳瓦尔尼。这４名医生指出，新近以来，纳瓦尔尼抱怨，背部出现问题，四肢麻痹、发烧、咳嗽。医生们指出，纳瓦尔尼体内钾含量处于危险状态，有可能导致肾衰竭和心律严重失常，"我们对他的状况非常担心"。

去年8月，被认为是普京总统最重要反对者的纳瓦尔尼在俄境内遭神经毒剂 "诺维乔克 "袭击，幸免于难。他指控普京要对毒药袭击事件负个人责任。今年2月初，纳瓦尔尼被俄罗斯法院判决在一惩罚营中服刑。西方观察家认为，此一判决纯出于政治动机。

本周三，普京预定发表国情咨文。纳瓦尔尼的支持团队呼吁人们在这一天聚集各城市中心广场，举行新的抗议活动。

凝炼／洪沙（德新社，路透社）

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