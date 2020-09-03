纳瓦尔尼被投毒案：西方手中的牌有限

（德国之声中文网）俄罗斯反对派人士在国内外遭受袭击现象并不鲜见。俄方的应对策略亦总是老方一帖：克里姆林宫领导人始终断然否认与事件有染，否认西方所认为的铁证。围绕现在柏林夏里特医院救治的政府批评者纳瓦尔尼遭投毒事件，俄方同样采用了这一手法。

联邦德国政府指出，纳瓦尔尼被下的毒"无疑"是前苏制产品"诺维乔克"（Nowitschok）。默克尔总理义愤填膺，明确指出，纳瓦尔尼是被人"试图毒杀"，要求俄罗斯政府澄清此事。欧盟对莫斯科公开发出制裁威胁。西方军事联盟--北约周五（9月4日）举行特别会议。

莫斯科政府对相关指控表示不满，称先要对柏林的说法作评估。双方互致外交照会、召见大使。德国外长马斯宣布，未来数天，将与西方众伙伴商定给予何种"恰当回答"。

何谓恰当？

俄罗斯问题专家泽格伯斯（Klaus Segbers）在《时代杂线》撰文强调，迄今，双方已经谈得够多，西方必须划出红线。他指出，经由占领格鲁吉亚、乌克兰的部分领土、击落马航MH-17客机、对众多反对派人士的袭击，俄罗斯已然表明，对与西方对话没有兴趣。

欧洲议会左翼党外交政策发言人朔尔茨（Helmut Scholz）则认为，这一观点是错误的。他称，西方实应强化与莫斯科的接触，欧盟和俄罗斯的情报机构之间须有恰当的和负责任的合作。

不对话，而是制裁？

很快便出现了制裁在建 "北溪二号" （Nord Stream 2）天然气管道项目的要求。不仅是俄罗斯问题专家泽格伯斯，德国联邦议院外交委员会主席勒特根（Norbert Röttgen）也呼吁，中止几近完工的这一穿越波罗的海、直接连接俄、德两国的有争议输气管道工程。

直到数天前，默克尔总理仍无意放弃在欧盟内部遭遇强烈抵制的 "北溪二号"项目。基社盟主席、巴伐利亚州州长泽德（Markus Söder）支持默克尔的立场。本周四，他表示，纳瓦尔尼事件与管道项目无关。

能源出口制裁才能真正戳到痛处

不完建"北溪二号"并不意味着，它会给俄罗斯的经济投下巨大阴影，因为，无论是否经由该管道输送，西方主顾们反正需要天然气，若不经由"北溪二号"，便会经由其它现有的管道输送。而只有当德国和欧洲减少天然气进口，才能真正重创俄罗斯。

柏林"经济与政治基金会"俄罗斯问题专家施罗德（Hans Henning Schröder）在接受德国之声采访时提醒说，"人们该明了，对欧盟、对德国来说，向俄罗斯施加影响的手段相当有限。"他确信，没有什么制裁手段确能在本质上重创俄罗斯。他指出，"若能放弃俄罗斯天然气，或许是唯一的手段。但它根本不现实，因为，这么做将十分昂贵，并意味着必须对供应物流作大规模重组。"

德国经济界东方委员会建议不要实施经济制裁。这个经济利益游说集团的负责人赫尔梅斯（Oliver Hermes）在柏林表示，"我们认为，以更多经济制裁对纳瓦尔尼毒杀案作出反应，并由此对与事件本身毫不搭界的企业以及俄罗斯民众造成损害，这是错误的。"

只有外交手段

在前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergej Skripal）和女儿2018年在英国被投毒事件发生后，美国、欧盟成员国、北约、乌克兰曾驱逐共153名俄罗斯外交官，以示抗议。反过来，俄罗斯共驱逐189名西方外交官，其中多数来自英美。这对实际工作影响如何，难以确定。

欧盟因侵吞克里米亚、击落MH-17客机和其它各种行为而对俄罗斯实施的经济制裁迄今未能长久影响克里姆林宫的路线。

"西方"有多一致？

围绕乌克兰危机，欧盟按惯例，总是一致延长对个别俄方人士的制裁。但若涉及与俄罗斯的总体关系及其总统普京，欧盟内部就不那么同调了。例如，法国总统马克龙便有意维持与莫斯科的"特殊关系"，而这在法国早已是一大传统。

意大利民粹主义政府在互联网上夸称与俄罗斯的"积极的良好关系"。奥地利也一样。尽管双边关系近因一俄罗斯间谍丑闻有所冷淡，维也纳政府仍视自己是俄罗斯和西方之间的斡旋人。

曾长期属于苏联势力圈的欧盟中的东欧成员国们则对俄罗斯持强烈批评态度。因此，波兰、波罗的海沿岸三国以及其它国家将"北溪二号"天然气管道项目说得一无是处。

美国如何站位？

美国总统特朗普对参与"北溪二号"项目的企业实施制裁。与美国国内众多政界人士一样，他是该项目的坚定反对者，因为，他更乐见向德国和欧洲人兜售本国的液态天然气。如果作为对纳瓦尔尼事件的反应，"北溪二号"项目被推翻，美国政府自然会喜不自胜。

美国外交官对纳瓦尔尼事件做出愤怒反应，要求俄罗斯澄清。然而，这是否会导致出现美方的直接制裁，尚在未定之数。迄今，特朗普总统更多地是夸耀自己同普京总统之间有着"了不起的"关系。对媒体所报2016年之后俄罗斯此次又干预美国选战，特朗普称之为不实报道。不过，特朗普现在是否还会继续致力于实现邀请俄罗斯重新加入由最主要民主制工业国组成的"七国集团"，从而使"G7"重新成为"G8"这一计划，大成疑问。

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