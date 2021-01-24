纳瓦尔尼获重刑 西方强烈抗议

（德国之声中文网）莫斯科时间周二（2月2日）晚上到周三凌晨，有1000多人因参与抗议克里姆林宫批评者纳瓦尔尼遭重判示威活动而被捕。记录了被捕者人数的人权信息门户网站OWD-info报告了这一数字。

根据维权人士提供的数字，仅在俄首都莫斯科就有850多人遭警方拘押。在该国北部城市圣彼德堡，被捕者超过170人。其它通讯社报道的数字甚至更高。

在周二庭审期间，即已发生大规模逮捕事件。当天晚间，莫斯科一法院宣布判处这位反对派人士３年半监禁，罪名是，多次违反2014年的一次判决中规定的假释条件规定。

根据纳瓦尔尼辩护律师的说法，法官可能将他此前的在家软禁时间也计算在内，这样，他的系狱时间将是2年零8个月。

法院判决后，安全力量在莫斯科和圣彼得堡暴力镇压示威者。维权组织指出，在上周日俄罗斯各地发生的支持纳瓦尔尼的示威抗议活动中，就共有5500多人被逮捕。德新社记者在推特上发表了示威者走向街头的图片。

被捕人数超过11000

OWD-info提供的数字显示，自纳瓦尔尼支持者新近发动示威浪潮以来，已有11000多人被捕。该组织一名代表在莫斯科回声电台表示，很多被捕者在可怖的条件下被拘押数小时，没有食物，无法上厕所。该组织的部分律师被阻止探访被捕的示威者。

“我在德国接受治疗”

纳瓦尔尼驳回关于他未遵守假释规定的指控。在克里姆林宫指定的那位女法官宣判前，纳瓦尔尼在庭上自辩时指出，“我在德国接受治疗”。遭到化学战毒气诺维乔克攻击的纳瓦尔尼曾在德国的柏林和巴登－符腾堡治疗和调养过５个月。

莫斯科法庭宣判时，纳瓦尔尼保持沉默，转动眼珠。他的辩护律师抱怨说，他们未能与被告交谈。

此次判决在国际上引起广泛震惊。

西方抨击

联邦德国外长马斯队俄罗斯司法当局的行为提出强烈批评。他推文表示，对纳瓦尔尼的判决是对俄罗斯承诺的自由权利和法治的沉重打击。德国国防部长卡朗普－卡伦鲍尔也发出严厉抨击。这位基民盟政治家在推特上写道：“先是对纳瓦尔尼投毒，然后就因休克而无法满足假释条件将他投入监狱？完全是寡廉鲜耻。”她还给自己的批评加上了"#FreeNavalny"（让纳瓦尔尼获得自由）这一关键词。

英国外交大臣拉布也有类似表态。他指出，这一颠倒黑白的判决指向的是投毒袭击的受害人而不是对此要负责的人，“这表明，俄罗斯没有履行最基本的责任，而国际社会的每一个有责任感的成员本都应能履行。”英国是工业七国集团本年度主席国。

欧盟外交代表博雷利指责说，对纳瓦尔尼的判决违反了俄罗斯在法治和基本自由领域所承担的国际责任。博雷利写道，莫斯科法院的这一判决有悖于欧洲人权法院先前的一项裁定。根据该项裁定，针对纳瓦尔尼采取的措施是任意的和不恰当的。他强调，纳瓦尔尼必须立即被释放。博雷利原定本周四访问莫斯科。

美国也对纳瓦尔尼获刑深感忧虑，并要求释放纳瓦尔尼。布林肯国务卿声明，华盛顿政府将与盟友密切磋商，让俄罗斯承担责任。

凝炼／李鱼（德新社、路透社）

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