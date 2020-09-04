 纳瓦尔尼：杀手和我通了电话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

纳瓦尔尼：杀手和我通了电话

克里姆林宫继续否认对反对派人士纳瓦尔尼遭投毒案件负有责任。殊不料，近日，一名特工承认了毒杀行动。

Alexej Nawalny

（德国之声中文网）据称，俄罗斯国内情报局（FSB）的这名特工承认了对纳瓦尔尼的毒杀行为，--而且恰恰是在与纳尔瓦尼本人的一次电话交谈中。纳瓦尔尼在Youtube上发表了与这名涉嫌FSB特工电话交谈的片段，取名《我给我的杀手打了电话。他承认了。》。

据称毒剂藏在内裤里

在12月14日的这次电话交谈里，纳瓦尔尼自称是俄罗斯安全委员会主席的助手，以取得对方的信任。此次电话交谈是多家传媒一个联合调查项目的组成部分。德国《明镜》周刊为参与方之一。上星期，记者们公布了调查结果，证明至少有8名俄罗斯特工实施了对著名反对派人士纳瓦尔尼的毒杀行动。今年8月，纳瓦尔尼在一架国内航班飞机上突然不省人事。

  • Russian opposition leader Alexei Navalny (Getty Images/AFP/K. Kudrayavtsev)

    毒药——政治谋杀的武器

    纳瓦尔尼（Alexei Navalny）

    俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼在飞往莫斯科的航班上突然昏迷，被送往西伯利亚的一家医院。他的助手称，他因为发起反腐运动而遭到投毒报复。这位现年44岁的律师在在鄂木斯克机场候机时喝过红茶，他的团队认为就是在这时被人投毒。

  • Pjotr Wersilow (picture-alliance/dpa/Tass/A. Novoderezhkin)

    毒药——政治谋杀的武器

    威尔茨罗夫（Pyotr Verzilov）

    据报道，2018年，俄罗斯反政府活动人士、摇滚乐队小猫暴动（Pussy Riot）的非官方发言人威尔茨罗夫接受电视采访批评俄罗斯的法律制度后不久，在莫斯科中毒，生命垂危，转移到柏林治疗。他丧失了听力、视觉以及行走的能力。医生说他“极有可能”被人投毒。

  • Sergei Skripal (picture-alliance/dpa/Tass)

    毒药——政治谋杀的武器

    斯克里帕尔（Sergei Skripal）

    现年66岁的前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal），曾于2018年在英国索尔兹伯里的一家购物中心外面的长凳上被人发现昏迷，后来被证实是神经毒剂所致。普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称这种情况“悲惨”，但称 “我们没有掌握有关事件原因的任何信息”。

  • Kim Jong Nam (picture-alliance/AP Photo/S. Kambayashi)

    毒药——政治谋杀的武器

    金正男（Kim Jong-nam）

    金正恩的同父异母兄弟金正男，于2018年2月13日在吉隆坡机场被谋杀，谋杀手段是让两名妇女在他脸上涂了化学神经毒剂VX。 今年2月，马来西亚一家法院获悉，当时，金正男背包中携带着十多个装着解药的小瓶，以防范神经毒剂VX袭击。

  • Alexander Litvinenko (picture-alliance/dpa/S. Kaptilkin)

    毒药——政治谋杀的武器

    利特维年科（Alexander Litvinenko）

    前俄罗斯间谍利特维年科（Litvinenko）叛逃到英国之前曾在联邦安全局（FSB）工作。在英国他成为一名记者，并撰写了两本书揭露FSB和普京。在与两名克格勃前官员会面后，他病倒了，并于2006年11月23日死亡。​调查发现他死于放射性毒药钋 210，据称被放入茶杯中。

  • Viktor Kalashnikov (picture-alliance/dpa/RIA Novosti)

    毒药——政治谋杀的武器

    卡拉什尼科夫（Viktor Kalashnikov）

    2010年11月，柏林夏里特医院的医生发现，一对在柏林工作的俄罗斯持异议人士身体中汞含量超高。丈夫卡拉什尼科夫是自由记者，前克格勃上校，每升血液含汞3.7微克，而妻子则为56微克。安全水平为1-3微克。卡拉什尼科夫对德国媒体说， “是莫斯科向我们投毒的。”

  • Viktor Yushchenko (Getty Images/AFP/M. Leodolter)

    毒药——政治谋杀的武器

    维克多·尤先科（Viktor Yushchenko）

    2004年9月，乌克兰反对派领袖尤先科被诊断出患有病毒感染和化学物质引起的急性胰腺炎。该疾病导致面部毁容，出现痘痕、腹胀和黄疸。他脸上还长满二恶英中毒引发的痤疮。尤先科声称是政府特工对他投毒。

  • Exiled Hamas leader Khaled Meshaal (Getty Images/AFP/A. Sazonov)

    毒药——政治谋杀的武器

    马沙尔（Khaled Meshaal）

    1997年9月25日，以色列总理内塔尼亚命令情报机构暗杀哈马斯领导人马沙尔。当马沙尔走进约旦安曼哈马斯办公室时，两名特工向马沙尔的耳朵喷射有毒物质。暗杀未遂，不久之后这两名以色列特工被俘。

  • Georgi Markov (picture-alliance/dpa/epa/Stringer)

    毒药——政治谋杀的武器

    马可夫（Georgi Markov）

    1978年，保加利亚异议人士马尔科夫在BBC工作，下班后在公共汽车站等车，大腿被人刺戳。他转身看到一个人拿起雨伞。四天后，他死了。尸检发现，他死于蓖麻毒素。许多人认为毒药是通过雨伞刺给他的。

  • Grigori Rasputin (picture-alliance/ IMAGNO/Austrian Archives)

    毒药——政治谋杀的武器

    拉斯普汀（Grigori Rasputin）

    1916年12月30日，贵族公子尤苏波夫（Felix Yusupov）邀请神秘的精神治疗师拉斯普京来到圣彼得堡赴宴。拉斯普京先后吃下、喝下了尤苏波夫精心准备的含有剧毒氰化钾的蛋糕和酒，却安然无恙。尤苏波夫忍不住掏出手枪，将拉斯普京击毙。

    作者: Nik Martin, Louisa Wright


在新被公布的这次电话交谈中，这名涉嫌俄罗斯特工说，毒剂藏在内裤的内侧。纳瓦尔尼之所以能幸存下来，是因为飞行时间不长。事发后，机长指令在西伯利亚城市鄂木斯克（Omsk）紧急着陆。纳瓦尔尼先被送入当地一所医院，后被转往柏林夏里特医院救治。据称，他遭到了一种名为"诺维乔克"的前苏联研发的化学神经战毒剂的攻击。

Deutschland Berlin | Selfie am Krankenbett | Alexej Nawalny

２０２０年９月，纳瓦尔尼和家人在柏林夏里特医院

俄罗斯当局一再驳回关于俄方无意帮助澄清此案的指责，并要求提供证据。在新近的一次大型年度新闻会上，普京总统虽承认，情报机构对纳瓦尔尼做了监视，但强调，没有理由要毒杀他的这名最尖锐的批评者。

 

观看视频 01:10

普京：如果俄罗斯想要杀纳瓦尔尼 他已经死了

凝炼／叶宣（德新社、法新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

纳瓦尔尼谴责普京是投毒事件的幕后黑手

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼出院后暂居柏林等待康复，他宣称 “我不会送普京不回俄罗斯这份大礼“。俄罗斯杜马议长则称普京“挽救” 了纳瓦尔尼的性命。  

纳瓦尔尼被投毒案：西方手中的牌有限

欧盟本届轮值主席、德国总理默克尔气愤了，要求克里姆林宫澄清，谁对反对派领袖纳瓦尔尼投了毒。不过，德国之声驻布鲁塞尔记者Bernd Riegert指出，欧盟对俄罗斯的施压手段有限。  

纳瓦尔尼中毒案：俄罗斯否认将启动调查

意大利总理孔德表示，对于俄反对派领袖纳瓦尔尼中毒事件，全世界“都在等待俄罗斯给出一个解释”。但是克里姆林宫表示，不存在为此启动调查的理由。  

默克尔：致命神经毒剂“只有俄罗斯政府可以解答”

德国总理默克尔称，俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼中毒案是有人“使用神经毒剂进行谋杀未遂”，并称希望俄罗斯方面澄清立场。纳瓦尔尼8月中旬在俄罗斯突然病倒后被送往柏林治疗。  

更多实验室证实纳瓦尔尼被下毒

围绕俄罗斯当局批评者纳瓦尔尼案，法国和瑞典特别实验室也证实，纳瓦尔尼中毒原因是一种武器级神经毒剂。联邦德国政府作了这一宣布。  

相关内容

Berlin Deutschland Isolationskapsel Krankentransport Einlieferung Krankenhaus Charité

纳瓦尔尼被投毒案：西方手中的牌有限 04.09.2020

欧盟本届轮值主席、德国总理默克尔气愤了，要求克里姆林宫澄清，谁对反对派领袖纳瓦尔尼投了毒。不过，德国之声驻布鲁塞尔记者Bernd Riegert指出，欧盟对俄罗斯的施压手段有限。

Russland | Coronavirus | Impfung

DW记者：我接种了“卫星五号”疫苗 05.12.2020

俄罗斯即将展开大规模新冠疫苗接种。而德国之声驻俄罗斯记者Sergey Satanovskiy日前志愿参与了“卫星五号”疫苗的试验并记录了自己的亲身体验。

Deutschland Mukran | Rohre für Nord Stream 2 Pipeline

到底谁需要北溪2号线？ 13.09.2020

在俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒之后，欧洲面临着艰难抉择：是否叫停来自俄罗斯的天然气管道项目？终止北溪2号线到底意味着什么？

广告

时事评论

China Hauptquartier Ant Group in Hangzhou

客座评论：中共加强平台金融资本监管的政治用意

自马云被中共当局点名批评，其旗下公司蚂蚁金服被暂停在沪港两地上市后，市场普遍预测，强化对互联网公司的金融监管，防范资本的政治风险会成为今后一个时期当局金融工作的主题。果不其然，年末召开的所谓中国最高规格的经济工作会议在确立的2021年八项工  