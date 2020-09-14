纳瓦尔尼在俄财产遭冻结

遭人下毒的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼刚刚离开救治的德国医院，来自家乡的坏消息就接踵而至。现在他在莫斯科的房产也被没收了。
（德国之声中文网）俄罗斯司法当局冻结了这位反对派人士的财产。纳瓦尔尼的发言人叶尔米什（Kira Jarmysch）表示，早在八月底法官就已下令冻结了纳瓦尔尼的银行账号。
据称，法庭执行官还没收了纳瓦尔尼位于莫斯科东南部的住宅。叶尔米什说，纳瓦尔尼从德国返回莫斯科后，仍然可以在这里居住，但却不可以出售这套房屋。她表示，俄罗斯司法当局的所作所为非常"负面"。
俄罗斯著名反对派人士纳瓦尔尼是本周二离开柏林夏利特医院的，此前他在此接受了专家们长达一个月的治疗。今年八月，他在搭乘俄罗斯国内航班时突然昏厥。德国政府表示，"毫无疑问"，纳瓦尔尼是遭到了"诺维乔克"系列神经毒剂的袭击。莫斯科有关当局则否认政府部门同这起袭击事件有任何关联。
揭露黑幕招致重罚
长期以来，纳瓦尔尼及其反腐败基金会FBK一直是俄罗斯司法当局的打压对象。去年，FBK曾揭露一家餐饮服务公司利用其市场垄断地位，向莫斯科中小学配送存在健康隐患的食品。稍后司法当局就对该基金会课以8800万卢布（折合98万3千欧元）的高额罚金。
据称，这家餐饮配送公司同亿万富翁普利格辛（Jewgeni Prigoschin）关系密切，而普利格辛则曾担任过俄罗斯总统普京的厨师。为了绕过这笔高额罚金，反腐败基金会FKB更改了其法人性质。这也是目前纳瓦尔尼个人财产遭没收的背景。
纳瓦尔尼的员工表示，纳瓦尔尼完成在德国的康复治疗后将会返回俄罗斯。克里姆林宫一位发言人周三表示，纳瓦尔尼"随时"都可以回国。
达扬/李鱼 （德新社、法新社、路透社）
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柏林夏里特医院周一解除了俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼的人工昏迷状态，他可对外界作出反应。对纳瓦尔尼的未遂毒杀在德国引发是否应终止与俄罗斯的北溪2号天然气管道项目的争议。
德国总理默克尔称，俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼中毒案是有人“使用神经毒剂进行谋杀未遂”，并称希望俄罗斯方面澄清立场。纳瓦尔尼8月中旬在俄罗斯突然病倒后被送往柏林治疗。