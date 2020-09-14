纳瓦尔尼在俄财产遭冻结

（德国之声中文网）俄罗斯司法当局冻结了这位反对派人士的财产。纳瓦尔尼的发言人叶尔米什（Kira Jarmysch）表示，早在八月底法官就已下令冻结了纳瓦尔尼的银行账号。



据称，法庭执行官还没收了纳瓦尔尼位于莫斯科东南部的住宅。叶尔米什说，纳瓦尔尼从德国返回莫斯科后，仍然可以在这里居住，但却不可以出售这套房屋。她表示，俄罗斯司法当局的所作所为非常"负面"。



俄罗斯著名反对派人士纳瓦尔尼是本周二离开柏林夏利特医院的，此前他在此接受了专家们长达一个月的治疗。今年八月，他在搭乘俄罗斯国内航班时突然昏厥。德国政府表示，"毫无疑问"，纳瓦尔尼是遭到了"诺维乔克"系列神经毒剂的袭击。莫斯科有关当局则否认政府部门同这起袭击事件有任何关联。

纳瓦尔尼就是在这里接受了一个月的治疗

揭露黑幕招致重罚

长期以来，纳瓦尔尼及其反腐败基金会FBK一直是俄罗斯司法当局的打压对象。去年，FBK曾揭露一家餐饮服务公司利用其市场垄断地位，向莫斯科中小学配送存在健康隐患的食品。稍后司法当局就对该基金会课以8800万卢布（折合98万3千欧元）的高额罚金。



据称，这家餐饮配送公司同亿万富翁普利格辛（Jewgeni Prigoschin）关系密切，而普利格辛则曾担任过俄罗斯总统普京的厨师。为了绕过这笔高额罚金，反腐败基金会FKB更改了其法人性质。这也是目前纳瓦尔尼个人财产遭没收的背景。

纳瓦尔尼的员工表示，纳瓦尔尼完成在德国的康复治疗后将会返回俄罗斯。克里姆林宫一位发言人周三表示，纳瓦尔尼"随时"都可以回国。



达扬/李鱼 （德新社、法新社、路透社）

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