 纳瓦尔尼团队视频曝光“普京宫” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2021

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时政风云

纳瓦尔尼团队视频曝光“普京宫”

克里姆林宫批评者纳瓦尔尼的团队公布一份有关黑海之滨一处奢华物业的调查报告，指控它是普京动用公款所建。

Russland | Präsident Wladimir Putin

多年前即有关于普京总统拥有一不同寻常的夏季别墅的猜测

（德国之声中文网）在他被捕翌日（1月19日），纳瓦尔尼的助手们公布了一份有关据称是俄罗斯总统普京的超奢华秘密宫殿的大规模调查报告。与此同时，他们还在Youtube上传了一个长约2小时的视频。在这一取名为"普京宫殿：史上最大贿赂"的视频中，反对派领袖纳瓦尔尼指控作为国家元首的普京以约值11亿欧元的巨款为自己在黑海之滨的格连吉克（Gelendschick）建起了一个"王国"，相关资金来自史上最大贿赂行为。

Russland Moskau | Rückkehr Alexej Nawalny

从德国飞抵莫斯科后，纳瓦尔尼立即被逮捕

上传半小时后，Youtube的这段视频即获近50万点击。纳瓦尔尼在视频中指出，这个"世界上最昂贵宫殿"占地面积7800公顷，是摩纳哥国土面积的36倍，内中有教堂、圆形剧场、茶舍和直升机升降场。

该调查报告称，俄罗斯国内情报局（FSB）虽拥有该物业周围约7000公顷土地，但该奢华别墅的实际主人是普京。该综合设施由普京亲密盟友出资盖建，石油巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）首席执行官伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）和亿万富翁大亨根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）是其中的两个。

当局否认

克里姆林宫发言人佩斯科夫对国家新闻社（RIA Novosti）表示，相关指控"不符事实"。

2010年，公众首次得知黑海之滨存在着这一与普京有关的物业。当时，商人科列斯尼科夫（Sergei Kolesnikov）在致时任政府总理梅德韦杰夫的一封公开信中指出，这一奢华别墅的建造涉及腐败。2017年，纳瓦尔尼公布一段视频，指控梅德韦杰夫拥有一奢华房地产帝国。这一指控引发了大规模反对派抗议。

Russland Eisbaden am Dreikönigstag Moskau

不在乎指控，普京在东正教三一主日下冰池

违反假释规定？

纳瓦尔尼是在德国康复期间制作这一视频的。去年8月，他在俄罗斯境内遭诺维乔克神经毒剂攻击，后被送入柏林一家医院救治，此后在德国疗养，直至上周日。本周一，莫斯科一法院在一次紧急审判中，以违反假释规定罪判处他30天羁押。

被判后，纳瓦尔尼呼吁其在全国各地的支持者举行抗议。在这一新视频中，他也呼吁国人，举行反政府示威。

在俄罗斯，这样的示威呼吁一再受到严惩。示威只有在得到许可的情况下才可能，并且，数月来，因新冠大流行瘟疫，示威已不再被允许。

德国之声记者Emily Sherwin指出，在这一背景下，有多少人会愿意走上街头表达不满，难以估计。

 

观看视频 01:10

普京：如果俄罗斯想杀纳瓦尔尼 他已经死了

凝炼/石涛（德新社、法新社）

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纳瓦尔尼：杀手和我通了电话

克里姆林宫继续否认对反对派人士纳瓦尔尼遭投毒案件负有责任。殊不料，近日，一名特工承认了毒杀行动。  

国际社会要求俄罗斯放人 莫斯科称西方虚伪

纳瓦尔尼的被捕引发了西方的抗议浪潮。多国政府声援这位俄罗斯反对派，要求莫斯科立即放人；也有国家敦促欧盟对俄制裁。莫斯科则回应称西方反应夸张，是为了转移对其自身深陷危机的注意力。  

纳瓦尔尼谴责普京是投毒事件的幕后黑手

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼出院后暂居柏林等待康复，他宣称 “我不会送普京不回俄罗斯这份大礼“。俄罗斯杜马议长则称普京“挽救” 了纳瓦尔尼的性命。  

莫斯科向纳瓦尔尼发出最后通牒

俄罗斯总统普京的批评者纳瓦尼遭投毒后在德国接受治疗，他已经逐渐康复，然而一封来自家乡的邮件令其大为恼火。  

曾控国家毒杀 纳瓦尔尼俄遭捕

俄国反对派人物纳瓦尔尼2020年8月遭毒杀后被送到柏林救治。1月17日他在持续复原下决定回到俄罗斯，但立即遭捕。德国之声记者在莫斯科请专家分析这个相当戏剧化的情势发展。  

毒药——政治谋杀的武器

情报机构使用毒药作为武器，已有上百年的历史。据称最新的受害者是普京的批评者纳瓦尔尼。通常的做法，是在食物或饮料中混入毒药甚至神经毒剂。  

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