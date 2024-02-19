纳瓦尔尼之死：德国主张对俄进一步制裁

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克周一（2月19日）在欧盟外长会议前表示，德国呼吁欧盟对俄罗斯采取更多制裁措施。纳瓦尔尼的遗孀也在周一的外长会议上露面。

贝尔博克说，德国将提出对俄罗斯新的制裁建议，并希望建议能尽快得到27个欧盟成员国的同意。"我们看到俄罗斯总统如何以残酷的暴力镇压那些上街示威的本国公民"，贝尔博克说，"鉴于阿列克谢·纳瓦尔尼之死，我们将提出新的制裁建议。"

欧盟外交政策高级代表博雷利（Josep Borrell）也支持采取进一步制裁。他表示欧盟成员国将对有关责任人提出新的制裁，并补充说，"最大的责任人是普京本人。"

周一的欧盟外长会议，原本就计划讨论欧盟对俄罗斯的13轮一揽子制裁。匈牙利目前尚未表示支持新的制裁。

纳瓦尔尼的遗孀出席周一的欧盟外长会议

纳瓦尔尼服刑的监狱管理局上周五发表声明表示，纳瓦尔尼当日散步后"感到不适"并且"几乎立即失去了意识"。监狱方面称医护人员采取了抢救措施，但未能奏效。

因纳瓦尔尼之死，德国外交部周一还召见了俄罗斯驻德国大使。外交部一名发言人在新闻发布会上表示，德国明确要求俄罗斯释放所有因政治原因被关押的人，并补充说，"令人震惊的是"，在俄罗斯，有人因献花悼念纳瓦尔尼而被捕。

纳瓦尔尼的遗孀尤利娅·纳瓦尔纳娅对俄罗斯总统普京提出了直接的指控："三天前，弗拉基米尔·普京杀死了我的丈夫阿列克谢·纳瓦尔尼"，她在一段公开视频中说。她还指责普京不让家人和律师见到纳瓦尔尼的尸体，目的是掩盖诺维乔克神经毒剂的痕迹。

纳瓦尔纳娅强忍泪水表示，要继续丈夫走过的路。"我要继续为我们国家的自由而斗争"，她说，"我想要生活在一个自由的俄罗斯，我想要建设一个自由的俄罗斯。"

克里姆林宫否认与纳瓦尔尼之死有牵连，并驳斥了普京应对此负责的说法。

普京的死对头纳瓦尔尼何许人也?

（法新社、德新社、路透社）

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