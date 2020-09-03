纳瓦尔尼中毒案：俄罗斯否认将启动调查

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京的一名发言人周四否认了有关克里姆林宫将针对纳瓦尔尼中毒事件启动调查的报道。

意大利总理孔德（Giuseppe Conte）周四早些时候在接受采访时透露，普京已经承诺要就纳瓦尔尼中毒事件启动调查。纳瓦尔尼是俄罗斯知名反对派政治人物，也是普京最主要的批评者之一。

"普京总统已经跟我确认，俄罗斯有意查清事实真相，他还告诉我，他会成立一个调查委员会，并且愿意和德国政府合作"，孔德对《罗马日报》（Il Foglio）表示。

然而，之后克里姆林宫发言人则对媒体表示，应该是发生了一些"误会"。

联合国和北约都呼吁俄罗斯就纳瓦尔尼中毒事件启动调查，或者是和国际上的调查行动展开合作。

莫斯科驳斥美国指控

纳瓦尔尼目前正在柏林一家医院接受治疗，病情有所好转。之前他中了诺维乔克神经毒剂。本周早些时候，他从人工昏迷中醒过来。

俄罗斯当局要求柏林方面交出有关纳瓦尔尼被诺维乔克毒害的证据，并且否认和相关投毒事件有关。

美国国务卿蓬佩奥周三也就此事件出面表态，认为俄罗斯高级官员应该是投毒事件的背后主使。

莫斯科周四表示直接或者间接指向俄罗斯官员的指控都是"令人无法接受的"。

纳瓦尔尼从8月底至今都在柏林的夏利特医院接受治疗

警方加强保护

据德国《明镜周刊》报道，为了保障纳瓦尔尼安全，部署在他就诊的夏利特医院附近的警力再次增加。该杂志还报道称，纳瓦尔尼现在已经"能够开口说话，也有可能会记起自己昏迷之前的经历"。但纳瓦尔尼的发言人亚米什（Kira Yarmysh）则称有关他很快恢复的报道是"夸大其词"。

她在推特上发文写道："有关纳瓦尔尼近况，我们需要澄清一下：我们周一报告了他恢复意识、可以对他人作出反应的情况，但是那篇新闻写得过分夸张，也存在很多的事实错误。"

德国警方也没有立刻正面回应有关加派警力保障这位俄罗斯反对派领袖安全的消息。

毒药——政治谋杀的武器 纳瓦尔尼（Alexei Navalny） 俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼在飞往莫斯科的航班上突然昏迷，被送往西伯利亚的一家医院。他的助手称，他因为发起反腐运动而遭到投毒报复。这位现年44岁的律师在在鄂木斯克机场候机时喝过红茶，他的团队认为就是在这时被人投毒。

毒药——政治谋杀的武器 威尔茨罗夫（Pyotr Verzilov） 据报道，2018年，俄罗斯反政府活动人士、摇滚乐队小猫暴动（Pussy Riot）的非官方发言人威尔茨罗夫接受电视采访批评俄罗斯的法律制度后不久，在莫斯科中毒，生命垂危，转移到柏林治疗。他丧失了听力、视觉以及行走的能力。医生说他“极有可能”被人投毒。

毒药——政治谋杀的武器 斯克里帕尔（Sergei Skripal） 现年66岁的前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal），曾于2018年在英国索尔兹伯里的一家购物中心外面的长凳上被人发现昏迷，后来被证实是神经毒剂所致。普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称这种情况“悲惨”，但称 “我们没有掌握有关事件原因的任何信息”。

毒药——政治谋杀的武器 金正男（Kim Jong-nam） 金正恩的同父异母兄弟金正男，于2018年2月13日在吉隆坡机场被谋杀，谋杀手段是让两名妇女在他脸上涂了化学神经毒剂VX。 今年2月，马来西亚一家法院获悉，当时，金正男背包中携带着十多个装着解药的小瓶，以防范神经毒剂VX袭击。

毒药——政治谋杀的武器 利特维年科（Alexander Litvinenko） 前俄罗斯间谍利特维年科（Litvinenko）叛逃到英国之前曾在联邦安全局（FSB）工作。在英国他成为一名记者，并撰写了两本书揭露FSB和普京。在与两名克格勃前官员会面后，他病倒了，并于2006年11月23日死亡。​调查发现他死于放射性毒药钋 210，据称被放入茶杯中。

毒药——政治谋杀的武器 卡拉什尼科夫（Viktor Kalashnikov） 2010年11月，柏林夏里特医院的医生发现，一对在柏林工作的俄罗斯持异议人士身体中汞含量超高。丈夫卡拉什尼科夫是自由记者，前克格勃上校，每升血液含汞3.7微克，而妻子则为56微克。安全水平为1-3微克。卡拉什尼科夫对德国媒体说， “是莫斯科向我们投毒的。”

毒药——政治谋杀的武器 维克多·尤先科（Viktor Yushchenko） 2004年9月，乌克兰反对派领袖尤先科被诊断出患有病毒感染和化学物质引起的急性胰腺炎。该疾病导致面部毁容，出现痘痕、腹胀和黄疸。他脸上还长满二恶英中毒引发的痤疮。尤先科声称是政府特工对他投毒。

毒药——政治谋杀的武器 马沙尔（Khaled Meshaal） 1997年9月25日，以色列总理内塔尼亚命令情报机构暗杀哈马斯领导人马沙尔。当马沙尔走进约旦安曼哈马斯办公室时，两名特工向马沙尔的耳朵喷射有毒物质。暗杀未遂，不久之后这两名以色列特工被俘。

毒药——政治谋杀的武器 马可夫（Georgi Markov） 1978年，保加利亚异议人士马尔科夫在BBC工作，下班后在公共汽车站等车，大腿被人刺戳。他转身看到一个人拿起雨伞。四天后，他死了。尸检发现，他死于蓖麻毒素。许多人认为毒药是通过雨伞刺给他的。

毒药——政治谋杀的武器 拉斯普汀（Grigori Rasputin） 1916年12月30日，贵族公子尤苏波夫（Felix Yusupov）邀请神秘的精神治疗师拉斯普京来到圣彼得堡赴宴。拉斯普京先后吃下、喝下了尤苏波夫精心准备的含有剧毒氰化钾的蛋糕和酒，却安然无恙。尤苏波夫忍不住掏出手枪，将拉斯普京击毙。 作者: Nik Martin, Louisa Wright



雨涵/叶宣（德新社、路透社等）

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