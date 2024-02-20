纳瓦尔娜娅发誓继承丈夫的未竟之业，为俄罗斯自由而战

（德国之声中文网）已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的妻子尤利娅-纳瓦尔娜娅（Yulia Navalnaya）周一（2月19日）发布了一段视频，指控俄罗斯总统普京杀害了她的丈夫。

"三天前，普京杀害了我的丈夫纳瓦尔尼。" 纳瓦尔娜娅在出席布鲁塞尔欧盟外长会议前发布的这则视频中说。她指责俄罗斯当局藏匿纳瓦尔尼的尸体，其家人和律师一直未获准探访。

纳瓦尔娜亚说，她相信自己的丈夫是被人用诺维乔克神经毒剂杀害的，并称俄罗斯当局扣留他的尸体，企图等到毒剂的痕迹消失。

她没有提供证据，但是她说："我们知道普京三天前杀害阿列克谢的确切原因……我们很快就会公之于众。我们一定会查出究竟谁是凶手，以及如何行凶的。我们将列出他们的姓名，并让世人看到他们的样子。"

在上周五传出纳瓦尔尼的死讯后，纳瓦尔娜亚在慕尼黑安全会议上发表短暂讲话："我想让普京和他的所有同伙、朋友和他的政府知道：他们将为对我们的国家、我的家庭和我的丈夫所做的一切承担责任。"

2020年，纳瓦尔尼中毒昏迷后，经过辗转后被空运到德国柏林住院治疗。德国医生说，有“明确证据”证明纳瓦尔尼是被苏联时期使用的诺维乔克神经毒剂毒害的。纳瓦尔尼在柏林夏洛特医院治疗康复后，于2021年1月自愿返回俄罗斯，抵达俄罗斯机场后立即被逮捕。

在周一发布的视频声明中，纳瓦尔娜娅发誓要继续从事她丈夫的未竟之业。

"我将继续为我们国家的自由而战。"她说，"我想生活在一个自由的俄罗斯，我想建设一个自由的俄罗斯。"

克里姆林宫否认与纳瓦尔尼的死亡有关，并反驳了普京应对此负责的说法。

家属和律师被禁止探视遗体

与此同时，纳瓦尔尼的发言人亚尔米什（Kira Yarmysh）称，纳瓦尔尼的母亲周一早些时候表示，她被拒绝探视儿子的遗体。

亚尔米什说，周一上午，纳瓦尔尼的律师和他的母亲被禁止进入俄罗斯北部城镇萨列哈尔德纳瓦尔尼遗体所在的太平间。

"其中一位律师被推了出来。当工作人员被问及阿列克谢的遗体是否在那里时，他们没有回答。"她在社交媒体上写道。她还说，官方成立的纳瓦尔尼死亡原因调查委员会正在扩大调查范围，称死因仍然"不明"。

亚尔米什："他们在撒谎，目的是为自己争取时间，甚至对此毫不掩饰。"

调查人员将扣留纳瓦尔尼的遗体14天

亚尔米什说，官方调查人员告诉纳瓦尔尼的母亲和律师，他们"不会交出遗体，因为在接下来的14天里，他们将进行化学分析和调查"。

狱方宣称，纳瓦尔尼上周五在服刑所在地、莫斯科东北约1900公里靠近北极圈的哈尔普（Kharp）"极地之狼"监狱昏迷并死亡。

莫斯科当局对纳瓦尔尼葬礼感到紧张

卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）曾是普京执掌俄罗斯政权之后的首任总理，后来与克里姆林宫闹翻。他说，阻止探访纳瓦尔尼的遗体是克里姆林宫的权力游戏。

他对德国之声说："俄罗斯当局现在对葬礼感到非常紧张。"

"他们不知道纳瓦尔尼的支持者、家属和政治力量会如何安排葬礼。"卡西亚诺夫说，"无论如何，仅仅这场葬礼就会成为反对派的示威行动，当局对此非常害怕。"

普京的死对头纳瓦尔尼何许人也?

（法新社、路透社）

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