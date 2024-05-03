纳瓦尔娜亚获2024年德国之声言论自由奖

已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的妻子纳瓦尔娜亚和他创建的反腐败基金会获得第十届德国之声言论自由奖。

（德国之声中文网）德国之声周五（5月3日）宣布，纳瓦尔娜亚（Yulia Navalnaya）和俄罗斯反腐败基金会获得2024年德国之声言论自由奖。

纳瓦尔娜亚是已故俄罗斯反对派领袖、反腐败基金会创始人纳瓦尔尼的妻子。她将于6月5日在柏林亲自领取第十届德国之声言论自由奖。届时德国财政部长德纳（Christian Lindner）将发表致敬讲话。

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“坚定不移的勇气、信念和力量”

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）说：“纳瓦尔娜亚从一开始就支持她的丈夫纳瓦尔尼在俄罗斯争取新闻自由和言论自由的政治工作——尽管面临各种风险、持续的威胁和人身限制。”

林堡表示：“我向她坚定不移的勇气、信念和力量致敬，她为自由的俄罗斯而战，为那些普京想要压制的人挺身而出。”4月初，纳瓦尔娜亚还获得了德国媒体自由奖。

纳瓦尔娜亚一直是反对普京的主要持不同政见者，特别是自今年2月她的丈夫在俄罗斯监狱死亡以来。

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什么是反腐败基金会？

纳瓦尔尼于2011年建立了反腐败基金会，其明确目的是通过调查涉嫌腐败案件和研究俄罗斯精英阶层的活动来打击俄罗斯的腐败。

俄罗斯当局于2021年取缔了该组织，但一年后它在国际上重新崛起，继续打击腐败。俄罗斯将反腐基金会列为“极端组织”。

反腐败基金会在纳瓦尔尼的YouTube频道上公布调查结果。它建立了一份“贿赂者和战争贩子”名单，列入其中的人都是普京的亲信和盟友，已被证实代表普京对政治、商业和银行业施加腐败影响。

该基金会的顾问委员会成员包括欧洲议会议员、比利时前首相费尔霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）、普利策奖得主阿普尔鲍姆（Anne Applebaum）和政治学家福山（Francis Fukuyama）。

俄罗斯打压记者

德国之声言论自由奖颁发之际，俄罗斯当局正在加强对记者的打压。

就在德国之声宣布这一消息的前几天，俄罗斯警方拘押了德国之声前记者加博夫 (Konstantin Gabov) 和摄影师卡列林 (Sergei Karelin)。

俄罗斯当局声称逮捕他们是打击极端主义的一部分，指控他们为一个与纳瓦尔尼的反腐败基金会有关的YouTube频道准备材料。

这两名记者此前曾与德国之声合作过。不过，对他们的指控与他们跟德国之声的合作无关，因为德国之声在俄罗斯被禁。

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什么是德国之声言论自由奖？

自2015年起，德国之声言论自由奖（FoSA）表彰在促进自由权利，尤其是言论自由和新闻自由方面表现突出的媒体人或倡议组织。

沙特博主巴达维（Raif Badawi）是首届德国之声言论自由奖获得者。

去年，萨尔瓦多者马丁内斯（Oscar Martinez）因捍卫中美洲新闻自由而获得该项奖励，他是萨尔瓦多网络杂志《灯塔》（El Faro）主编。

2022年的德国之声言论自由奖颁发给美联社记者兼作家切尔诺夫（Mstyslav Chernov）以及自由摄影师马洛莱特卡(Evgeniy Maloletka)，以表彰他们在被俄军入侵的乌克兰所作的报道。

德国之声言论自由奖的颁奖仪式是每年在波恩举行的DW全球媒体论坛的重头戏之一。

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