纳斯鲁拉已被秘密下葬 哈梅内伊赞真主党和哈马斯

据法新社报道，由于担心举行大型葬礼被袭，黎巴嫩真主党领袖纳斯鲁拉的遗体已被秘密埋葬。以色列目前继续袭击黎巴嫩真主党及加沙地带的目标，并宣布3个月前打死三名哈马斯高级代表。伊朗最高领袖哈梅内伊周五用阿拉伯语发表讲话，赞扬真主党和哈马斯。

（德国之声中文网）黎巴嫩国家通讯社周五（10月4日）报道称，以色列空袭导致马斯纳边境口岸(Masnaa Border Crossing)附近的一条公路被迫关闭。这是连接黎巴嫩和叙利亚的一条主要公路。过去两周，成千上万人从这里跨境进入叙利亚，以逃离黎巴嫩战火。黎巴嫩和叙利亚两国之间共有六个边境口岸，其中大部分仍然开放。据黎巴嫩安全总局的记录，9月最后一周，有超过25万叙利亚公民和超过 8 万黎巴嫩公民越境进入叙利亚领土。

自2023年10月7日哈马斯跨境袭击造成1200名以色列人死亡、250人被劫持为人质以来，以色列和真主党几乎每天都在黎巴嫩边境交火。去年10月。真主党对以色列发动低强度袭击，迫使6万名以色列人逃离该国北部的家园。今年9月23日以来，以色列向黎巴嫩真主党发动猛烈空袭。9月27日，以色列对黎巴嫩首都贝鲁特南郊进行空袭，炸死64岁的黎巴嫩真主党最高领导人哈桑·纳斯鲁拉及其他领导成员。本周二，以色列开始对黎巴嫩真主党武装组织发动地面进攻，并继续袭击加沙地带。据黎巴嫩卫生部称，自9月23日局势升级以来，以色列对黎巴嫩的轰炸已造成1000 多人死亡，并迫使数十万人逃离家园。

据法新社报道，一位接近真主党的消息人士本周五表示，由于担心以色列会针对大型葬礼进行袭击，黎巴嫩真主党遇害领袖哈桑·纳斯鲁拉的遗体已被埋葬在一个秘密地点。

据美国新闻网站Axios援引不愿透露姓名的以色列官员的话称，以色列近日对贝鲁特发动袭击的目标是纳斯鲁拉潜在继任者哈西姆·萨菲丁（Hashem Safieddine）。以色列新闻网站Ynet也报道称，萨菲丁是袭击目标。

以色列近日来对贝鲁特多个地点发动空袭 图像来源: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

黎巴嫩真主党近日也向以色列北部城市提比里亚发射了火箭弹。该组织表示，这是对以色列对黎巴嫩"城市、村庄和平民"进行空袭的回应。

伊朗最高领袖哈梅内伊赞扬真主党和哈马斯

本周五，伊朗最高领袖哈梅内伊在布道中罕见地用阿拉伯语发表了讲话。他在讲话中还为伊朗近日对以色列的导弹袭击辩护，称其"合法、正当"，并赞扬了伊朗支持的武装组织真主党和哈马斯。真主党和巴勒斯坦哈马斯均被以色列、美国、包括德国在内的欧盟以及其他国家列为恐怖组织。这两个组织都在与以色列作战，分别在讲阿拉伯语的黎巴嫩和加沙地带活动。今年7月，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰遭到暗杀身亡。哈马斯指责这是以色列所为。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇本周五抵达贝鲁特。他将与黎巴嫩官员讨论以色列和真主党之间的冲突。

据美国消息人士透露，以色列尚未决定如何应对伊朗最新的导弹袭击。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇（Abbas Araghtschi，左）10月4日抵达贝鲁特 图像来源: Iranian Foreign Ministry via AP/picture alliance

以色列：三个月前打死三名哈马斯高级代表

以色列军方本周四表示，以军三个月前在对加沙地带的一次空袭中打死了哈马斯的三名高级代表，他们分别是当时任加沙地带哈马斯政府首脑的拉乌伊·穆什塔哈(Rauhi Mushtaha)、指挥官萨米·乌德（Sami Udeh）和哈马斯政治局成员萨梅赫·西拉吉（Sameh al-Siradsch）。以色列军方还表示，在本周四对约旦河西岸图勒凯尔姆(Tulkarm)的袭击中打死一名哈马斯领导人。此人名叫Sahi Jasser Abd al-Rasek Oufi。

（法新社、路透社等）

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