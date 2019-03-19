纳扎尔巴耶夫：长久统治者淡出政治舞台

（德国之声中文网）临时安排的电视讲话之后，一个经营了30年的权力系统宣告结束。周二（3月19日）现年78岁的哈萨克斯坦现任总统纳扎尔巴耶夫出人意料地突然宣布辞职："我已决定辞去总统职务。"他没有说明原因。

在新总统上任之前，哈萨克斯坦国会上院议长托卡耶夫（Kasym-Schomart Tokajew）担任过渡总统。目前，下届总统的选举日期还未产生。自苏联解体以来，一共只有两名前加盟共和国的总统主动辞职，前一位是前俄罗斯总统叶利钦。与叶利钦1999年宣布辞职时不同的是，纳扎尔巴耶夫没有指定接班人。

“并不奇怪”

德国科学与政治基金会的研究者施克（Sebastian Schiek）认为，纳扎尔巴耶夫辞职并不奇怪。在同德国之声的访谈中，他说，"这种说法一直都有。" 此外，哈萨克斯坦近年来出台了要求实施权力变更的新法。施克说，一项法律规定，辞职总统可以继续担任安全委员会主席一职，并由此控制国内的安全机构。他认为，在像哈萨克斯坦这样的威权国家，权力体系与操纵权力的人捆绑很紧，"辞职对总统而言意味着危险"，"因此为保护自己，必须紧握权力机器"。

但纳扎尔巴耶夫辞职的原因究竟是什么？年迈、体力渐差？国内经济不景气抑或是人们反对纳扎尔巴耶夫的呼声越发高涨？中亚问题专家施克对此没有给出明确的答案。今年2月底，纳扎尔巴耶夫总统解散了内阁，施克称这是"绝望的行为"。他认为，下届总统可能改变目前的集权制度，实施分治，但他不认为哈萨克斯坦由此会开启民主化程序。

强人政治

在独立后的前苏联加盟共和国中，纳扎尔巴耶夫是执政时间最长的：担任总统超过25年。纳扎尔巴耶夫于1940年出生，家境很一般。他曾是一名金属工人，加入苏联共产党后，开始了仕途。上世纪八十年代，纳扎尔巴耶夫当过苏联部长会议主席（相当于总理），后来在加盟共和国哈萨克斯坦担任共产党中央委员会第一书记。苏联解体后，纳扎尔巴耶夫成为独立后的哈萨克斯坦第一任总统并任该职至今。

哈萨克首都阿斯塔那

哈萨克斯坦幅员辽阔，国土270万平方公里，是德国的6倍，在当年苏联加盟共和国中面积第二大，但其中的大部分是沙漠。苏联解体后，很多加盟共和国内出现了血腥内战，但哈萨克斯坦却能基本保持平静，许多人认为，这有纳扎尔巴耶夫的功劳。这个以穆斯林为主的国家，没有受到极端伊斯兰主义的影响。这些年来，该国在和平环境下，把自己建设成了一个重要的天然气和石油的出口大国。

上世纪九十年代末，纳扎尔巴耶夫将该国首都从南部的阿拉木图（Almaty）迁往北部的阿斯塔纳（Astana）。新首都修建了许多充满现代感的建筑，让人叹为观止，但缺乏自然气息。无论如何，纳扎尔巴耶夫也因此在该国的史册上留下了痕迹。

观察家和专家将哈萨克斯坦的政治制度描绘成威权式制度。纳扎尔巴耶夫是唯一的统治者，反对派没有市场。纳扎尔巴耶夫得到极高的选民认可度，这不仅在西方民主国家完全不可想像，即便在俄罗斯也是不可能的。2015年3月哈萨克斯坦举行提前总统大选，纳扎尔巴耶夫的得票率是97.7%！该国宪法规定，总统只能联任一届，但纳扎尔巴耶夫作为开国总统，却享受了宪法赋予的例外。

过去几年，围绕着纳扎尔巴耶夫出现了越来越多的个人崇拜。他被官方授予"国家领袖"的头衔，而这一头衔的功能之一，是保护总统本人以及家庭成员不受司法追究。纳扎尔巴耶夫的统治很长一段时间来被看作是"温和"的。开始时，国内没有出现过血腥镇压反对派以及暴力镇压抗议活动的现象。

然而，2007年哈萨克斯坦洁净的外表上出现了裂缝。那年，总统同其女婿阿利耶夫（Rachat Alijew）闹翻。阿利耶夫是一名商人，同时也是具有影响力的政治家。双方都指责对方腐败。阿利耶夫于2015年2月死于维也纳的调查拘留所。他因涉嫌谋杀两名哈萨克斯坦的银行家以及洗钱受到奥地利警方调查阿利耶夫。他的死因后来宣布为自杀。

2011年，裂缝扩大到社会中间。哈萨克斯坦西部城市扎瑙津（Schanaosen）的石油工人举行抗议活动遭到血腥镇压，10多人死亡。纳扎尔巴耶夫在当地实施军管。动乱的局面直到数月之后才得以控制。

与莫斯科关系密切

在外交和经济领域，纳扎尔巴耶夫致力于同北方邻居俄罗斯以及西部邻国都保持良好关系。但同莫斯科的关系最为密切。2015年，哈萨克斯坦同俄罗斯以及白俄罗斯一道创立了欧亚经济联盟，这也是俄罗斯总统普京的主打招牌项目。

但同俄罗斯过于紧密的关系也让哈萨克斯坦尝到负面影响。俄罗斯因吞并克里米亚半岛而被西方制裁后，哈萨克斯坦也受到连带影响。世界石油市场上原油价格持续低迷，让产油国哈萨克斯坦叫苦不迭。

中国方面怎么看？

据中国媒体澎湃新闻援引兰州大学的中亚问题专家朱永彪称，纳扎尔巴耶夫做出该决定可能和三方面内容有关。其一是这位哈萨克斯坦的身体状况；其二是“他之前已经调整了政府，（为辞职）做好了准备”；其三是纳扎尔巴耶夫可以通过主动辞职“在中亚开创一个范例，这也可以成为他政治遗产的一部分”。

中国现代国际关系研究院欧亚所所长丁晓星在接受《环球时报》采访时表示，纳扎尔巴耶夫其实近年来一直在考虑辞职的问题，并称继任者会“延续纳扎尔巴耶夫的外交政策”，“哈萨克斯坦总体的外交基本盘不会变，会继续奉行多元平衡的外交策略”。

除了与莫斯科关系紧密外，纳扎尔巴耶夫也被北京称为“中国人民的老朋友”。他在任内曾多次访华，而哈萨克斯坦也积极参与习近平提出的“一带一路”倡议。

针对这位“老朋友”的辞职，中国外交部在周三表示，“理解纳扎尔巴耶夫总统的决定”，也对中哈关系未来的前景“充满信心”。