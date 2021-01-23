纳尔瓦尼背后默默付出的女人

(德国之声中文王）星期天晚间，莫斯科谢列梅捷沃机场。这可能是这对夫妻在很长一段时间里，最后几分钟的相处时光。刚从德国返回俄罗斯的反对派政治家纳尔瓦尼在被警方逮捕前，拥抱了妻子尤利娅。无数相机镜头捕捉到尤利娅亲吻纳尔瓦尼，接着以手背细心擦拭丈夫脸颊并轻声说"再见"的画面。随后她拉上口罩转身离开。两人的神态都很淡定，几乎可说是对这样的场面驾轻就熟。

尤利娅· 纳尔瓦尼（Julia Nawalnaja）深知与丈夫阿列克谢分别是什么滋味。这名反对派领袖过去曾被逮捕无数次。虽然迄今纳尔瓦尼未曾被长时间关押，但许多迹象显示，这一次情况可能有所不同。俄罗斯执法机关正试图将纳尔瓦尼此前被判处的缓刑改为三年半监禁。此外，有关当局还对他提起了新的刑事诉讼，罪名是涉嫌挪用反腐败基金会的捐款。与此同时，俄罗斯当局无意调查纳尔瓦尼此前遭诺维乔克（Nowitschok）化学神经毒剂毒害一事。该案被认为是俄罗斯联邦安全局（FSB）以及总统普京的手笔，克里姆林宫则驳斥了相关指控。

纳尔瓦尼与妻子在机场拥抱道别

尤利娅的公开信拯救了丈夫？

尤利娅周一在Instagram上写道："没有什么是我们做不到的。一切都会好起来的。"2020年8月20日，当纳尔瓦尼在西伯利亚遭到毒害性命垂危时，尤利娅也曾经发表过一模一样的文字。去年12月，俄罗斯《新报》（Nowaja gaseta）将尤利娅选为"年度女英雄"，以表彰她为挽救丈夫性命所作的努力。

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最令人印象深刻的是纳尔瓦尼陷入昏迷后，她在西伯利亚鄂木斯克市医院所表现出的坚强姿态，还有她写给普京的公开信。尤利娅在信中以平直的语气（没有加上任何敬称），要求俄罗斯总统普京允许其重病的丈夫前往德国治疗。当时俄罗斯医生对此表达了反对意见。《新报》对尤利娅"冷静理智的姿态"表达赞赏。普京后来曾表示，他在收到信后确实做出了相关指示。

尤利娅陪伴失去意识的丈夫飞往柏林，在夏里特医院接受治疗。在纳瓦尔尼的病情好转后，他在Instagram上对妻子示爱，描述了妻子如何无微不至地照顾，为他的康复贡献良多。他也向妻子送上20年结婚纪念日迟来的祝贺，最后写道："尤利娅，你拯救了我。"

共同的理想与抱负

在被投毒后首次接受俄罗斯媒体的访问时，纳瓦尔尼毫无意外地是与妻子一同亮相。他接受了俄罗斯知名记者尤里· 杜德（Juri Dud）两个多小时的访谈。杜德在YouTube上拥有数百万观众，其中以俄罗斯年轻人为主。纳瓦尔尼及尤利娅在访谈中透露他们将会返回俄罗斯。尤利娅表示："我无所畏惧。"

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在该次访问中，两人表现得就像一支团队。在此之前，尤利娅一直是这名俄罗斯最知名反对派领袖背后默默付出的女人。但近年来人们在社交媒体上越来越常看见她的身影。纳瓦尔尼多次在网上公开与妻儿的合照--包括在家中、在莫斯科散步以及在德国复健的照片。纳瓦尔尼似乎想塑造与普京截然不同的形象，后者竭尽所能让家人远离公众视野。

尤利娅在莫斯科出生长大，曾在知名大学学习外贸。她在一次度假期间结识了纳尔瓦尼，两人婚后育有一双儿女。已成年的女儿目前在美国读书，儿子则还在上中学。在接受杜德访问时尤利娅曾提到，丈夫对反腐败工作的投入令她感到触动。

宛如"十二月党人妻子"

俄罗斯人会形容像尤利娅这样的女性是"十二月党人妻子"。十二月党人指的是19世纪初多为贵族组成的革命活动人士，因试图发动革命推翻沙皇失败而被流放西伯利亚，他们的妻子自愿陪伴丈夫前往苦寒之地。此外，俄罗斯《新报》也将尤利娅与前苏联共产党总书记戈尔巴乔夫的妻子赖莎· 戈尔巴乔娃（Raissa Gorbatschowa ）作比较。赖莎以苏联第一夫人身份走向公众，打破了苏联过去第一夫人不公开露面的规矩。

此外，尤利娅近期也经常被与白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）相提并论。若纳瓦尔尼最终入狱，而尤利娅决定投身政治，她与季哈诺夫斯卡娅的际遇将更为相似。今年秋天，俄罗斯将选出新一届议会。

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