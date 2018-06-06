 纳吉布被控滥用职权 数亿财产被抄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2018

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时政风云

纳吉布被控滥用职权 数亿财产被抄

败选下台后不足两个月，捲入涉贪案的马来西亚前总理纳吉布被正式起诉，一旦罪成最高刑罚入狱20年。早前警方对他的住所进行搜查，发现了价值数亿美元的珠宝和财产。

Malaysia: Ex-Premier Najib Razak festgenommen (Getty Images/AFP/M. Rasfan)

纳吉布7月4日到马来西亚法院应讯

(德国之声中文网) 7月4日，马来西亚前总理纳吉布被正式起诉1項滥用职权罪及3项违反信託罪，涉款达1000万美元。一旦罪名成立，他可能面临最高20年监禁。纳吉布否認全部控罪，案件将会转介至高等法院审理。

现年65岁的纳吉布身穿西装、打着红领带，到达法院大楼时向在场传媒微笑。他被指利用其银行帐户收取4200万令吉 (约1040万美元)，这笔可疑汇款来自国家投资发展基金「一马发展公司」（1MDB）的子公司「SRC国际」。

纳吉布本周二（7月3日）在家中被反贪污委员会官员逮捕。他一直否认自己做错，批评这是新政府对自己的「政治报復」。被捕后数小时，他的社交网站上载一段预先录影的片段。他向马来西亚人道歉﹕「作为一名常人我并不完美，但请相信我，那些针对我和家人的指控都不是真的。」

Malaysia PK Bei einer Razzia beschlagnahmte Güter (Reuters/Lai Seng Sin)

马来西亚商业犯罪调查局局长向记者出示搜索照片

查抄出现金、珠宝和名牌包

纳吉今年5月败选后陷入艰难境地。他受“一马案”（一个马来西亚发展公司的腐败案）缠身，被禁止出境。上周三（6月27日），马来西亚警方宣布，从纳吉布名下房舍查抄了总额高达2.73亿美元的财产。

马来西亚警察局商业犯罪组长辛格 (Amar Singh)说，警方总共搜索了6栋与纳吉布有关的房舍。他说这是马来西亚史上最大的查抄案:「我们没有办法给出确切数字，因为金额实在太庞大了。」

警方找到26种币值的纸钞，总额约3千万美元。珠宝共1.2万件，去除手工制品，黄金与宝石和手表总价值约4.4亿令吉 (1亿924万美元)，若在市场上出售，大约可以在6.6亿到8.8亿令吉之间 (1.63亿到2.18亿美元)

另外还有搜到567件名牌包。光是爱马仕包的价值就已经高达5130万令吉。

Najib Razak und Rosmah Mansor (picture-alliance/dpa)

纳吉布与他的妻子曼梳

一马洗钱案

纳吉布上个月选举意外败给马哈蒂尔，背后最主要的原因就是他的贪污嫌疑。外界指控他与密友使用一马发展基金的钱在海外置产，购买昂贵艺术品，但他本人与基金皆予以否认。

纳吉布挥霍的妻子罗斯玛·曼梳(Rosmah Mansor)也遭到舆论挞伐——她热爱搜集精品与首饰，也热爱专程出国购物。

罗法/王凡/夏立民/李芊 (法新社、路透社)

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