 纪念欧中建交 莫谈新冠发源 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2020

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时政风云

纪念欧中建交 莫谈新冠发源

全球抗疫中如何保持合作？美中对峙下如何找到自己的立场？在欧中建交45周年之际，欧盟面对棘手问题。而一篇由28位欧盟大使联署的文章，在中国官媒发表时却被“删去若干字”。

Mögliche Handelsbeschränkungen der EU für Importe aus China (picture-alliance / dpa)

（德国之声中文网）中国官媒《中国日报》5月6日发表了由欧盟及所有成员国驻华大使共同署名的一篇纪念欧盟与中国建交45周年的文章，题目为《全球危机下欧中关系至关重要》（EU-China ties vital amid global crisis）。

由欧盟驻华大使郁白（Nicolas Chapuis）以及27位驻华大使共同署名的这篇文章回顾了1975年欧中建交以来双方的合作，并展望新冠危机等全球挑战下互动的前景。有媒体注意到，《中国日报》刊登的英文版与欧盟驻华代表团官方网页上的版本有所不同。

香港《南华早报》报道，欧盟方面证实文章受到审查，并删除了暗示中国是新冠病毒来源地的字句。报道援引欧盟官员称，最初因某些表述受到中国外交部的反对，文章被禁止发表。最终见报的版本中，这一段争议文被删除：

 "然而，冠状病毒在中国的爆发，及其在随后三个月中向世界其他地区的传播，意味着我们早已制订的深化中欧合作的计划被暂时搁置了，而欧盟和中国已全力动员起来，应对如今已经成为真正全球性的重大挑战。"

Symbolbild Europa China (picture-alliance/dpa)

欧盟外交事务女发言人巴图-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）回应《南华早报》询问时表示，欧盟驻华代表团被告知，文章只能在中国外交部的同意下才能发表。她证实中方要求删除与新冠病毒起源和传播有关的部分句子。

巴图-恩利克森也说，欧盟外交官在"非常不情愿"的情况下，决定发表删改后的文章，以便能在中欧建交45周年纪念日见报。另一名知情人士透露，《中国日报》没有按照原先承诺刊登文章的中文版本。

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《世界报》问道：欧洲与谁结盟？是与一个不完美的民主政体，还是与一个完美的独裁政体？《法兰克福汇报》呼吁调查新冠源头。 (04.05.2020)

欧盟被指迫于中国外交官施加的压力，在一份有关新冠疫情的报告中将中国散步虚假信息的情况轻描淡写。欧盟首席外交官博雷尔驳斥这一指责。他表示：“我们没有屈服于中国的压力。” (01.05.2020)

各国新冠疫情逐渐趋缓，但防疫信息战才正要开打。一份欧盟提及中国宣传疫情假信息的报告因为删改受到关注。而北约更是直指中俄试图诋毁欧洲各国防疫不力。 (28.04.2020)

几天前，德国联邦内政部证实，北京方面曾敦促柏林政府对中国应对新冠疫情的表现给予积极评价。而柏林政府并未配合。德国绿党籍欧盟议员、欧盟议会中国代表组负责人 比提科夫接受德国之声采访表示，中国曾经有机会表明它可以扮演一个负责任的国际参与者的角色，但做出来的却是搬起石头砸自己的脚的事。 (28.04.2020)

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对中国在帮助某些欧洲国家获得医疗装备抗击疫情中采取的“慷慨政策”发出警告。 (24.03.2020)

中国向疫情严重的意大利派遣了专家组，提供了急缺物资；与此同时，欧盟邻国却对意大利的求援犹豫再三，德国一直到本周才刚刚宣布允许向意大利出口医疗物资。专家担心，欧盟的团结将在本次疫情中遭受严重破坏，但真正的症结却不在于北京。 (18.03.2020)

欧委会贸易委员霍根表示，受新型冠状病毒疫情影响，原计划的莱比锡中欧峰会贸易协定难以达成。同时，欧盟与其他亚洲国家的贸易谈判也不顺利。 (21.02.2020)

美中交恶 欧盟如何选边站

这已是近期媒体第二次披露欧盟的信息发布受到中国政府的干预。4月底《纽约时报》曾报道，在北京的施压下，欧盟一份内容涉及中国抗疫信息政策的报告被删改和推迟发表。此类消息从一个侧面突显了欧盟与中国目前关系的紧张和微妙。而在眼下美中关系紧绷的背景下，欧盟对华立场的把握似乎更加为难。

本周四，欧盟驻华大使郁白在北京的一次记者会上表示，中美关系紧张影响到当前的全球抗疫，后者需要广泛的多边合作。

 他说，中国对缓和紧张局势有不可替代的责任，例如通过进一步推进本国经济改革，以避免全球供应链被破坏、主要经济体相互脱钩以及贸易保护主义的抬头。

郁白指出中美在战略、经济、政治上的紧张关系日甚，欧盟认为"这样的紧张势态无助于建设我们需要的合作精神"。这位欧盟大使还敦促中国在于欧盟就双边投资协议的谈判中表现除更大的雄心。他指出，如果能及时完成签署，"这一协议将成为全球经济复苏的一个关键因素"。

从去年持续至今的贸易战到新冠疫情全球爆发之后关于病毒源头和追究责任的口水战，美中两个大国之间的对峙加剧，让欧洲的外交政治决策陷入困境。德国媒体舆论对如何"选边站"的问题，讨论也越来越激烈。

本周，拥有德国发行量最大报刊的施普林格（Axel Springer）出版集团总裁多普夫纳（Mathias Döpfner）在旗下的《世界报》发表评论。他认为，在新冠疫情过去之后，欧洲必须做出抉择：是与美国，还是与中国结盟。

作者认为："德国和欧洲应当与美国共同决定，与中国脱钩。如何实现，则是未来最重要的政治问题之一。"多普夫纳指出， "美国即便存在很多弱点，仍是世界上最大、最成功的自由大国"，而中国选择的制度和道路与西方自由民主体制及其基本价值观是格格不入的。

"最终很简单：我们欧洲想要哪一个未来：是与一个不完美的民主政体结盟，还是与一个完美的独裁政体？决定其实应该不难。"

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